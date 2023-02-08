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22-23 MBT and KIOW Prep of the Week – 22
THIS WEEK’S MBT KIOW PREP OF THE WEEK IS A JUNIOR AT WEST HANCOCK HIGH SCHOOL. MALLORY LEERAR HAD 35 POINTS, 11 STEALS, 7 REBOUNDS, AND 3 ASSISTS IN A 72-69 LOSS TO CLARION-GOLDFIELD-DOWS ON MONDAY, CAME BACK THE NEXT NIGHT WITH 29 POINTS AND 2 ASSISTS IN A 52-48 WIN OVER BELMOND-KLEMME, THEN HAD 13 POINTS, 7 REBOUNDS, 4 BLOCKS, AND 2 STEALS IN AN 86-30 LOSS TO BISHOP GARRIGAN. CONGRATULATIONS TO MALLORY LEERAR FROM WEST HANCOCK FOR THIS WEEK’S MBT KIOW PREP OF THE WEEK.