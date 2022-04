HIGH SCHOOL TRACK AND FIELD: Projected Drake Relays area qualifiers

We should know tomorrow officially who is in and who isn’t, but here is who KIOW’s projection will qualify for the Drake Relays next week.

BOYS

High Jump

Dakota Carlson, Forest City, 6’4″

Long Jump

Darin Davis, Mason City, 21-07

400m

Kaden Tyler, Mason City 50.56

800m

Riley Witt, Saint Ansgar 1:57.67

1600m

Riley Witt, Saint Ansgar 4:17.84

3200m

Riley Witt, Saint Ansgar 9:32.31

110M H

Kale Hobart, Mason City 15.70

Kolben Miller, North Butler 15.20

400m

H Kale Hobart, Mason City 56.29

4×100

Mason City of Justyn Rivera, Darian Davis, Reid Johnson, Michael Willis

Clear Lake of Titan Schmitt, Alex Kerr, Jagger Schmitt, Tanner Reimeann

4×200

Mason City Reid Johnson, Darian Davis, James Fingalsen, Kaden Tyler

4×400

Mason City of James Fingalsen, Ra’Shawn Wynter, Kale Hobart, Kaden Tyler

Distance Medley

Saint Ansgar of Joey Beyer, Dylan Bruman, Bradley Hackenmiller, Riley Witt

Mason City of Reid Johnson, Darian Davis, Kaden Tyler, James Fingalsen

Shuttle Hurdle

Mason City of Kale Hobart, Reid Johnson, Michael Willis, Darin Davis

GIRLS

Shot Put

Audi Crooks, Bishop Garrigan 42-08

Brenna Hackenmiller, Nashua-Plainfield 40-01.25

Leah Kramersmeier, North Iowa 39-02

Discus

Audi Crooks, Bishop Garrigan 122-01

Brenna Hackenmiller, Nashua-Plainfield 124-10

High Jump

Avery Eastvold, Lake Mills 5-04

Long Jump

Molly Joyce, Bishop Garrigan 17-05

Reese Brownlee, Clear Lake 18-06.25

100 M

Makenzie Foelske, Nashua-Plainfield 12.74

Jada Williams, Mason City 12.71

Meredith Street, Osage 12.66

Reese Brownlee, Clear Lake 12.60

Ayden Feske, Eagle Grove 12.50

400 M

Reese Brownlee, Clear Lake 59.06

3000m

Addison Doughan, Clear Lake 10:37.80

4×100

Clear Lake of Maddie Leisure, Lydia Braturd, Josie Lester, Reese Brownlee

Mason City of Rosa Monarch, Ariel Lee, Gwen Fisher, Jada Williams

Shuttle Hurdle

Mason City of Gwen Fisher, Tara Backhaus, Ellea Lewke, Rosa Monarch