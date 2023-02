HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL: Top of Iowa East and West All-Conference Teams

The Top of Iowa Boys’ All-Conference Teams

WEST

Player of the Year: Denton Kingland, Lake Mills

Coach of the Year: Alex Fisher, North Union

1st Team

Drake Canavan Eagle Grove Jr.

Drew Britson GHV Jr.

Lance Helming Lake Mills Jr.

Denton Kingland Lake Mills Sr.

Aiden Stensrud Lake Mills So.

Kyan Jones North Union Jr.

Rylan Barnes West Hancock Sr.

2nd Team

Jack Grandgenett Bishop Garrigan Sr.

Tommy Miller Forest City Jr.

Braden Boehnke GHV Sr.

Eli Menke Lake Mills Jr.

Noah Hofmann North Iowa Sr.

Danyal Fothergill North Union Jr.

Mitchell Smith West Hancock Jr.

Honorable Mention

Tyreon Franklin Belmond-Klemme Jr.

Carter Schwab Bishop Garrigan Fr.

Jordan Morris Eagle Grove Sr.

Connor Sopko Forest City Sr.

Aiden Hawe GHV Jr.

Logan Bacon Lake Mills Jr.

Hayden Meinders North Iowa Sr.

Logan Odegaard North Union Sr.

Rhett Eisenman West Hancock Sr.

EAST

Player of the Year: Bo Harrington, Nashua-Plainfield

Coach of the Year: Trent Trask, West Fork

1st Team

Bo Harrington Nashua-Plainfield Sr.

Max Burt Newman Catholic Sr.

Doug Taylor Newman Catholic Sr.

Madden Uhlenhopp Osage So.

Quinn Street Osage Fr.

Cayde Eberling West Fork Jr.

Sage Suntken West Fork Jr.

2nd Team

Javont Froiland Central Springs Jr.

Owen Almelien North Butler Sr.

Corbin Lewis North Butler Sr.

Colby Eskildsen Northwood-Kensett So.

Kooper Julseth Northwood-Kensett So.

Max Knudsen Osage Jr.

Hunter Hillman St. Ansgar Jr.

Honorable Mention

Jacob Prymer Central Springs Sr.

Joel Winters Nashua-Plainfield Sr.

Noah Hamilton Newman Catholic Sr.

Hunter Rademaker North Butler Jr.

Lamonte Sims Northwood-Kensett Sr.

Drew Tusler Osage Sr.

Adam Wyborny Rockford Sr.

Ryan Hackbart St. Ansgar Sr.

Gavin Cronk West Fork Jr.