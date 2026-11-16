The Cerro Gordo County Board of Supervisors Meeting for November 16, 2026
The Cerro Gordo County Board of Supervisors will meet on Monday beginning at 10am. You can join the meeting from your computer, tablet or smartphone.
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The proposed agenda is as follows:
APPROVAL OF AGENDA
APPROVAL OF MINUTES
A. November 9, 2026, Regular Session
B. November 10, 2026, Special Session
C. November 10, 2026, Workshop
PUBLIC COMMENT – Agenda Items Only
NEW BUSINESS
1. County Auditor – Claims
2. County Auditor – Payroll
3. County Auditor – Drainage
4. 10:05 a.m. Public Hearing – Change of Zone for Marlen & Nancy Stricker
a. Resolution to Approve or Deny Change of Zone for Marlen & Nancy Stricker
5. 10:08 a.m. Public Hearing – Change of Zone for Matson 21600 Heather Ave
a. Resolution to Approve or Deny Change of Zone for Jon & Linda Matson
6. 10:11 a.m. Public Hearing – Change of Zone for Matson 21557 Heather Ave
a. Resolution to Approve or Deny Change of Zone for Jon & Linda Matson
7. 10:15 a.m. Public Hearing – Proposed Speed change
a. Resolution for establishing speed limit on 300th Court b. Resolution for establishing speed limit on Thrush Ave
8. County Treasurer –
a. Motion to Abate Taxes on Mobile Home VIN 1A9T3BG29JN992235 in the amount of $64
b. Motion to Abate Taxes on Mobile Home VIN 33851 in the amount of $592
9. County Engineer –
CORRESPONDENCE & COMMUNICATION
ANNOUNCEMENTS
ADJOURNMENT
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