Local Sports

High School Football: 2026 All-District Teams

Dozens of local athletes earn high honors to end their seasons

Photo of Josiah Kleveland Josiah Kleveland16 minutes agoLast Updated: November 10, 2026

The 2026 Iowa High School Football All-District teams have been announced. The following are the all-district honorees from the KIOW area teams, including Forest City, West Hancock, Lake Mills, Garner-Hayfield-Ventura, Belmond-Klemme, and North Iowa.

Class 8-Man District 2

1st Team Defense

Andrew Hoffman – Linebacker – North Iowa – SR

2nd Team Offense

Axel Beenken – Quarterback – North Iowa – FR

Kevin Hagen – Wide Receiver – North Iowa – SR

Eli Hofmann – Utility – North Iowa – SO

Cale Lorenzen – Kicker – North Iowa – SR

Honorable Mention

Cayn Frerichs – Utility – North Iowa – SR

Brayden Gray – Utility – North Iowa – SR

Landon Eichenberger – Utility – North Iowa – SO

Carter Wubben – Offensive Line – North Iowa – SR

Class A District 2

1st Team Offense

Brody Heifner – Quarterback – Belmond-Klemme – SR

Mason Helgeson – Running Back – Lake Mills – SO

Nathan Bixel – Running Back – West Hancock – SR

Blaze Paulsen – Wide Receiver – Belmond-Klemme – JR

Leif Rogne – Offensive Line – Lake Mills – JR

Erick Barranca – Offensive Line – West Hancock – SR

Gavin Wunder – Offensive Line – West Hancock – SR

Braeden Wright – Utility – Belmond-Klemme – SR

1st Team Defense

Maxwell Swisher – Defensive Line – Belmond-Klemme – JR

Michael Gretillat – Defensive Line – West Hancock – SR

Lane Sprecher – Linebacker – Lake Mills – SR

Caiden Squier – Linebacker – West Hancock – SR

Wyatt Buseman – Defensive Back – Belmond-Klemme – JR

Ozzy Smith – Defensive Back – West Hancock – SR

Saul Duran – Returner – Belmond-Klemme – SR

2nd Team Offense

Jaime Steffenson – Running Back – Belmond-Klemme – JR

Ruben Guido – Wide Receiver – Belmond-Klemme – SR

Carter Ham – Wide Receiver – Lake Mills – SO

Carver Buchanan – Offensive Lineman – Belmond-Klemme – JR

Calvin Rognes – Offensive Line – Lake Mills – SR

Trinity Cruise – Offensive Line – West Hancock – SR

2nd Team Defense

Oliver Winters – Defensive Line – Belmond-Klemme – SR

Brody Johnson – Defensive Line – West Hancock – JR

Liam Fournier – Linebacker – Belmond-Klemme – SR

Preston Gayken – Defensive Back – West Hancock – JR

Coen Witte – Punter – West Hancock – SR

Honorable Mention

Marc Mwambalaswa – Offensive Line – Belmond-Klemme – SR

Alvaro Oseguera – Offensive Line – Belmond-Klemme – SR

David Johnson – Defensive Line – Belmond-Klemme – SR

Brayden Hartema – Defensive Line – Belmond-Klemme – JR

Easton Gassman – Offensive Line- Lake Mills – JR

Cruz Flugum – Defensive Back – Lake Mills – FR

Kipton Youngwirth – Running Back – West Hancock – SO

Cameron Purvis – Linebacker – West Hancock – SO

Special Awards

Gavin Wunder – Offensive Line – West Hancock – SR – Lineman Player of the Year

Jacoby Subject – Running Back – West Hancock – SR – Golden Award

Class 1A District 3

1st Team Offense

Kaden Kral – Offensive Line – Garner-Hayfield-Ventura – SR

Zane Black – Kicker – Garner-Hayfield-Ventura – SR

1st Team Defense

Demascus Ealey Jr – Defensive Back – Garner-Hayfield-Ventura – JR

2nd Team Offense

Chance Derr – Wide Receiver – Garner-Hayfield-Ventura – SO

Kaleb Stuart – Offensive Line – Garner-Hayfield-Ventura – SR

2nd Team Defense

Carson Oelke – Returner- Garner-Hayfield-Ventura – SO

Honorable Mention

Preston Davison – Quarterback – Garner-Hayfield-Ventura – JR

Brayden Lunning – Defensive Back – Garner-Hayfield-Ventura – JR

Zander Rosauer – Utility – Garner-Hayfield-Ventura – JR

Special Awards

Zane Black – Kicker – Garner-Hayfield-Ventura – SR – Special Teams MVP

Class 2A District 3

1st Team Offense

Colin Thompson – Wide Receiver – Forest City – SR

1st Team Defense

Aiden Frascht – Defensive Line – Forest City – SR

Jacob Smith – Defensive Back – Forest City – JR

2nd Team Offense

Nathaniel Gassman – Tight End – Forest City – SO

2nd Team Defense

Izaiah Duncan – Linebacker – Forest City – JR

Peter Wilson – Linebacker – Forest City – SR

Honorable Mention

Ayden Cox – Offensive Line – Forest City – SR

Jackson Smith – Defensive Back – Forest City – JR

Rylee Eastvold – Defensive Back – Forest City – SR

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Photo of Josiah Kleveland Josiah Kleveland16 minutes agoLast Updated: November 10, 2026
Photo of Josiah Kleveland

Josiah Kleveland

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