High School Football: 2026 All-District Teams
Dozens of local athletes earn high honors to end their seasons
The 2026 Iowa High School Football All-District teams have been announced. The following are the all-district honorees from the KIOW area teams, including Forest City, West Hancock, Lake Mills, Garner-Hayfield-Ventura, Belmond-Klemme, and North Iowa.
Class 8-Man District 2
1st Team Defense
Andrew Hoffman – Linebacker – North Iowa – SR
2nd Team Offense
Axel Beenken – Quarterback – North Iowa – FR
Kevin Hagen – Wide Receiver – North Iowa – SR
Eli Hofmann – Utility – North Iowa – SO
Cale Lorenzen – Kicker – North Iowa – SR
Honorable Mention
Cayn Frerichs – Utility – North Iowa – SR
Brayden Gray – Utility – North Iowa – SR
Landon Eichenberger – Utility – North Iowa – SO
Carter Wubben – Offensive Line – North Iowa – SR
Class A District 2
1st Team Offense
Brody Heifner – Quarterback – Belmond-Klemme – SR
Mason Helgeson – Running Back – Lake Mills – SO
Nathan Bixel – Running Back – West Hancock – SR
Blaze Paulsen – Wide Receiver – Belmond-Klemme – JR
Leif Rogne – Offensive Line – Lake Mills – JR
Erick Barranca – Offensive Line – West Hancock – SR
Gavin Wunder – Offensive Line – West Hancock – SR
Braeden Wright – Utility – Belmond-Klemme – SR
1st Team Defense
Maxwell Swisher – Defensive Line – Belmond-Klemme – JR
Michael Gretillat – Defensive Line – West Hancock – SR
Lane Sprecher – Linebacker – Lake Mills – SR
Caiden Squier – Linebacker – West Hancock – SR
Wyatt Buseman – Defensive Back – Belmond-Klemme – JR
Ozzy Smith – Defensive Back – West Hancock – SR
Saul Duran – Returner – Belmond-Klemme – SR
2nd Team Offense
Jaime Steffenson – Running Back – Belmond-Klemme – JR
Ruben Guido – Wide Receiver – Belmond-Klemme – SR
Carter Ham – Wide Receiver – Lake Mills – SO
Carver Buchanan – Offensive Lineman – Belmond-Klemme – JR
Calvin Rognes – Offensive Line – Lake Mills – SR
Trinity Cruise – Offensive Line – West Hancock – SR
2nd Team Defense
Oliver Winters – Defensive Line – Belmond-Klemme – SR
Brody Johnson – Defensive Line – West Hancock – JR
Liam Fournier – Linebacker – Belmond-Klemme – SR
Preston Gayken – Defensive Back – West Hancock – JR
Coen Witte – Punter – West Hancock – SR
Honorable Mention
Marc Mwambalaswa – Offensive Line – Belmond-Klemme – SR
Alvaro Oseguera – Offensive Line – Belmond-Klemme – SR
David Johnson – Defensive Line – Belmond-Klemme – SR
Brayden Hartema – Defensive Line – Belmond-Klemme – JR
Easton Gassman – Offensive Line- Lake Mills – JR
Cruz Flugum – Defensive Back – Lake Mills – FR
Kipton Youngwirth – Running Back – West Hancock – SO
Cameron Purvis – Linebacker – West Hancock – SO
Special Awards
Gavin Wunder – Offensive Line – West Hancock – SR – Lineman Player of the Year
Jacoby Subject – Running Back – West Hancock – SR – Golden Award
Class 1A District 3
1st Team Offense
Kaden Kral – Offensive Line – Garner-Hayfield-Ventura – SR
Zane Black – Kicker – Garner-Hayfield-Ventura – SR
1st Team Defense
Demascus Ealey Jr – Defensive Back – Garner-Hayfield-Ventura – JR
2nd Team Offense
Chance Derr – Wide Receiver – Garner-Hayfield-Ventura – SO
Kaleb Stuart – Offensive Line – Garner-Hayfield-Ventura – SR
2nd Team Defense
Carson Oelke – Returner- Garner-Hayfield-Ventura – SO
Honorable Mention
Preston Davison – Quarterback – Garner-Hayfield-Ventura – JR
Brayden Lunning – Defensive Back – Garner-Hayfield-Ventura – JR
Zander Rosauer – Utility – Garner-Hayfield-Ventura – JR
Special Awards
Zane Black – Kicker – Garner-Hayfield-Ventura – SR – Special Teams MVP
Class 2A District 3
1st Team Offense
Colin Thompson – Wide Receiver – Forest City – SR
1st Team Defense
Aiden Frascht – Defensive Line – Forest City – SR
Jacob Smith – Defensive Back – Forest City – JR
2nd Team Offense
Nathaniel Gassman – Tight End – Forest City – SO
2nd Team Defense
Izaiah Duncan – Linebacker – Forest City – JR
Peter Wilson – Linebacker – Forest City – SR
Honorable Mention
Ayden Cox – Offensive Line – Forest City – SR
Jackson Smith – Defensive Back – Forest City – JR
Rylee Eastvold – Defensive Back – Forest City – SR
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