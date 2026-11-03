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Kossuth County Precincts

Photo of AJ Taylor AJ Taylor19 minutes agoLast Updated: November 2, 2026

The following are the precincts in Kossuth County.

Precinct # Precinct Name Location Address
1 EG GT HS SW FIRST BAPTIST CHURCH FELLOWSHIP HALL 4TH ST N, SWEA CITY, IA 50590
2 HB LY LN SF EAGLE CENTER 401 5TH ST, LAKOTA, IA 50451
3 GW SN SUMMIT CENTER 304 S SUMMIT ST, BANCROFT, IA 50517
4 RM SUMMIT CENTER 304 S SUMMIT ST, BANCROFT, IA 50517
5 BT BURT ACTIVITY COMPLEX 406 BUSH ST, BURT, IA 50522
6 BF GM PT BUFFALO CREEK ACTIVITY CENTER 542 DIECKMAN ST NE, TITONKA, IA 50480
7 FT CL WHITTEMORE FIRE STATION 405 RAILROAD ST, WHITTEMORE, IA 50598
8 UN CR COLUMBIA EVENTS CENTER 1501 E WALNUT ST, ALGONA, IA 50511
9 PC COLUMBIA EVENTS CENTER 1501 E WALNUT ST, ALGONA, IA 50511
10 PR WL WESLEY COMMUNITY CENTER 205 MAIN ST, WESLEY, IA 50483
11 GF WM WHITTEMORE FIRE STATION 405 RAILROAD ST, WHITTEMORE, IA 50598
12 CR RV COLUMBIA EVENTS CENTER 1501 E WALNUT ST, ALGONA, IA 50511
13 IV COLUMBIA EVENTS CENTER 1501 E WALNUT ST, ALGONA, IA 50511
14 LV SM LUVERNE COMMUNITY CENTER 109 DEWITT ST, LUVERNE, IA 50560

15 CR1 COLUMBIA EVENTS CENTER 1501 E WALNUT ST, ALGONA, IA 50511
16 CR2 COLUMBIA EVENTS CENTER 1501 E WALNUT ST, ALGONA, IA 50511
17 AL1 COLUMBIA EVENTS CENTER 1501 E WALNUT ST, ALGONA, IA 50511
18 AL2 COLUMBIA EVENTS CENTER 1501 E WALNUT ST, ALGONA, IA 50511
19 AL3 COLUMBIA EVENTS CENTER 1501 E WALNUT ST, ALGONA, IA 50511
20 AL4 COLUMBIA EVENTS CENTER 1501 E WALNUT ST, ALGONA, IA 50511

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Photo of AJ Taylor AJ Taylor19 minutes agoLast Updated: November 2, 2026
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