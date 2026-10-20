The Kossuth County Board of Supervisors Meeting for October 20, 2026
The Kossuth County Board of Supervisors will meet on Tuesday beginning at 8am. You can view the meeting by clicking the link below.
The agenda is as follows:
8:00 A.M. Call Meeting to Order
Pledge of Allegiance
Public Discussion
• Discussion/Decision Approval of Agenda/Minutes
• Discussion/Decision Approve Claims/Drainage Claims/Conservation Claims
• Acknowledge Budget Status Report
• Monthly Update from Veteran’s Affairs Director
• Discussion/Decision Assignment of Tax Sale Certificate Parcel 28-31-377-003
• Update from Planning & Zoning Administrator/Sanitarian/Weed Commissioner
• Discussion/Decision Accept Resignation from Sanitarian/Weed Commissioner/Planning & Zoning
Administrator
• Discussion/Decision Appoint Interim Planning & Zoning Administrator and Compensation
• Discussion/Decision Approval of Liquor License for Plum Creek Winery
• Discussion/Decision Approve Veeam Backup Renewal
• Discussion/Decision Approve Resolution for Interim Engineer Authorization to Certify Final
Acceptance and Completion Contracts to Iowa DOT
• Discussion/Decision Approval of Construction within ROW
• Discussion with Kossuth County Engineer
8:30 A.M. • Discussion/Decision Data Center Moratorium
• Discussion/Decision Direct Planning & Zoning Administrator to Start Procedure for Possible
Moratorium on Data Centers
DRAINAGE • Discussion/Decision Approve Drainage Repair Requests
– Supervisor Garman: Request 2026-065 DD 33 Lat 2 (Buffalo Twp. Sec. 9)
– Supervisor Stecker: Request 2026-067 DD 82 Lat 36 (Lincoln Twp. Sec. 3); Request 2026-068
DD 165 Lat 12 (Springfield Sec. 10)
• Discussion with Kossuth County Auditor
• Board Discussion and Committee Reports
• Adjournment
Conduct Interviews for EMS Administrator Position – Board of Supervisors Meeting Room
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