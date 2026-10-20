2026 Top of Iowa All-Conference Volleyball Teams
The 2026 Top of Iowa Conference All-Conference Volleyball Teams have been released. With the conference undergoing realignment before the start of the year, there are no East and West Teams this year.
TEAM CHAMPION
Lake Mills
PLAYER OF THE YEAR
Makenzie Budach – Lake Mills
FIRST TEAM
Name School Grade
Molly Street – Osage Fr.
Quinn Osgood – Saint Ansgar Sr.
Betsy Byars – Lake Mills So.
Makenzie Budach – Lake Mills Sr.
Lilly Nerland – Osage Sr.
Regan Eastvold – Lake Mills Sr.
Cloey Anderson – North Union Sr.
Lexi Juhl – Saint Ansgar So.
Zoey Thompson – North Butler Jr.
Ari Stensrud – Lake Mills So.
Madelyn Tigges – Bishop Garrigan Jr.
Samantha Hoye – North Union Jr.
Tori Sterrenberg – Lake Mills Sr.
Brylie Wagner – Osage Sr.
SECOND TEAM
Afton Dean – Lake Mills Jr.
Sydney Berding – Central Springs Sr.
Addison Ulrich – North Butler Jr.
Emmery Dodd – Osage Jr.
Kate Klapperich – Osage So.
Sophia Huisman – Saint Ansgar Jr.
Ava Trenhaile – Saint Ansgar Fr.
Nevi McMurray – Belmond-Klemme Sr.
Rikiya Nielson – Bishop Garrigan So.
Brooke Bleile – Newman Catholic Sr.
Olivia Frerichs – Newman Catholic Fr.
Cora Sauer – Lake Mills Sr.
Zoey Parno – North Butler Fr.
Ainsley Ulrich – North Union Sr.
Zada Huff – West Fork Jr.
Shallie Walders – North Union Sr.
HONORABLE MENTION
Hayden Wempen – Lake Mills Sr.
Olivia Chapman – Osage Jr.
Callee Osgood – Saint Ansgar Fr.
Maisey Bierstedt – North Union Sr.
Kiah Villarreal – Bishop Garrigan Jr.
Rozlyn Jaspersen – Newman Catholic Sr.
Jordyn Muhlenbruch – Belmond-Klemme Sr.
Brylie Henze – North Butler Sr.
Gabby Jansen – Central Springs So.
Brooklyn Price – North Iowa Sr.
Josie Kollmann – West Fork Fr.
Ali Eekhoff – West Hancock So.
Eva Foelske – Nashua-Plainfield Jr.
Ashlyn Skellenger – Northwood-Kensett Sr.
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