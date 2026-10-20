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2026 High School Cross Country: TIC All-Conference Teams

Photo of Josiah Kleveland Josiah Kleveland2 hours agoLast Updated: October 20, 2026

The 2026 Top of Iowa Conference All-Conference Cross Country girls’ and boys’ teams were released today.

GIRLS

FIRST TEAM

Name     School    Grade

Alexis Mujica – Newman Catholic So.
Olivia Urbatsch – Northwood-Kensett 8th
Julia Swift Bishop – Garrigan Jr.
Ava Witt – Saint Ansgar So.
Ivy Urbatsch – Northwood-Kensett So.
Ella Horgen – Saint Ansgar Jr.
Charlotte Cooper – Northwood-Kensett 8th
Iselle Weiland – West Hancock Jr.
Kara Renneker – Lake Mills Sr.
Makenna Dick – West Fork So.
Tess Weiner – Newman Catholic Sr.
Faith Eberline – North Butler So.
Nora Harrell – Osage 8th
Kaylie Sylvara – Lake Mills Sr.
Alexis Cummins – North Union Sr.

SECOND TEAM

Abby Coe – Central Springs Fr.
Rachel Kahle – Bishop Garrigan So.
Brooklyn Wilson – Osage Fr.
Abby Rachut – Osage Sr.
Eva Kohlhaas – Bishop Garrigan Sr.
Kate Knoll – Newman Catholic Sr.
Pyper Malmin – Saint Ansgar So.
Lauren Adams – Osage So.
Lauryn Johnson – West Hancock Sr.
Addison Voelker – North Butler Sr.
Tori Holtan – Lake Mills So.
Jaeda Mayer – Saint Ansgar Jr.
McKenna Kelley – Central Springs Sr.
Lillian Young – Lake Mills Sr.

TEAM CHAMPION

Northwood-Kensett

RUNNER OF THE YEAR

Alexis Mujica – Newman Catholic

BOYS

FIRST TEAM

Name     School    Grade

Ezra Almelien – North Butler Sr.
Kade Tabbert – Central Springs Jr.
Lane Rygh – Lake Mills Sr.
Riley Gauden – West Hancock Sr.
Dante Nelson – North Iowa Jr.
Aaron Carlsson – Newman Catholic Jr.
Wyatt Wright – North Iowa Sr.
Nicholas Messersmith – Osage Sr.
Keagan Albertson – West Hancock Sr.
Mason Korte – North Iowa So.
Kaden Graf – West Fork Jr.
Breck Lutz – Central Springs Jr.
Nolan Muhlenbruch – Belmond-Klemme Jr.
Austin Voelker – North Butler Fr.
Robert Marks – Osage Jr.

SECOND TEAM

Carson Christianson – Lake Mills 8th
Colton Jensen – Osage So.
Myles Henn – North Iowa Sr.
Carson Fox – West Hancock Sr.
Aiden Reese – Lake Mills So.
William Nielsen – North Butler Sr.
Wyatt Hansen – Lake Mills Fr.
Duncan Mullan – Osage Jr.
Jayden Grunhovd – North Iowa Jr.
Jasper Wirth – North Iowa Sr.
Caiden Buckner – Bishop Garrigan So.
Samuel Foix – Bishop Garrigan Fr.
Caleb Skogen – Lake Mills Sr.
Brayden Eden – Lake Mills Jr.
Connor Sullivan – Nashua-Plainfield Sr.

TEAM CHAMPION

North Iowa

RUNNER OF THE YEAR

Kade Tabbert – Central Springs

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Photo of Josiah Kleveland Josiah Kleveland2 hours agoLast Updated: October 20, 2026
Photo of Josiah Kleveland

Josiah Kleveland

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