Waldorf University Announces Residential Dean’s List for Spring 2026 Semester.
Waldorf University is pleased to recognize students who have
achieved the Dean’s List for the Spring 2026 semester.
To achieve the Dean’s List, students must be full-time, attain a grade point average of 3.50 or better, and
complete a minimum of 12 semester credits. Students are listed by state, followed by the city they are
from.
Alabama
Gadsden: Kevin Laby
Rainbow City: Said Toumiba
Arizona
Glendale: Edyn Hartman, Emily Porras
Goodyear: Cohen Aldridge, Conner Aldridge
Mesa: Neve Barragan
Tucson: Wyatt Koenig
Arkansas
Bentonville: Paige Harns
Rogers: Anthony Olivera
California
Anaheim: Skylar Cooper
Azusa: Renee Miguel
Highland: Matthew Loney
Lemoore: Jackson Emerson
Modesto: Mackenzie Serrano Gilbert
Murrieta: Marissa O’Connor
Oxnard: Ignacio Garcia
San Diego: Andrew Herrin
Santa Clarita: Ryan Winkler
Strathmore: Kristian Guerrero
Temecula: Brandi Peck, Kloey Rossmiller
Wilmington: Avant Jackson
Colorado
Greeley: Jacob Patterson
Simla: Ryann Eurich
Thornton: David Victoria
Westminster: Ari Hen
Florida
Spring Hill: Amir Hussein
Illinois
Naperville: Kaitlyn Gaspari
Roscoe: Sydney Kidd
Iowa
Ankeny: Kyle Pederson
Belmond: Cloe Briggs
Bettendorf: Dominic Weaver
Britt: Jennifer Gomez-Alonzo, Emma Kudej
Buffalo Center: Brandon Mohammed
Burlington: McKenna Marlow
Calmar: Caylie Adam, Keagen Streeter
Cedar Rapids: Charles Noke
Chariton: Mason Smith
Charles City: Isaac Masters
Clear Lake: Allison Heflin, Avery Herker, Anna McCluskey, Zane Redfern, Adrian Ros Mazariegos,
Benjamin Stinnett
Creston: Jenna Busch
Crystal Lake: Luke Haugland
Davenport: Brianna Myers, Niah Smith
Eddyville: Cooper Champoux
Fenton: Anna Longhenry
Fontanelle: Ashlyn Gutierrez
Forest City: Robay Birri, Jackson Clouse, Lindsay Clouse, Alexus Hamilton, Jalyn Hovenga, Amelia
Kobriger, Raina Miller, Diego Prada Sandoval, Jackson Thompson, Shelby Umbaugh, Grant Wooge
Fort Dodge: Alexis Hiracheta
Garner: Kadyn Banse, McKenzie Miller, Emily VanDusseldorp
Huxley: Luke Nemeth
Independence: Anthony Hallett
Iowa Falls: Cade Walkingstick
Kensett: Emma Logeman
Keokuk: Harlie Hill
Klemme: Grant McClymont
Lake Mills: Kadin Abele, Lildeliz Monserrate Rivera, Asa Stellpflug
Madrid: Jenna Polich, Kadyn Severson, Toryn Severson
Manly: Zakry Molstad
Manson: Emily Goodner
Mason City: Breyden Christensen, Jackson Everist, Emma Fancher, Mya McWilliams, Diana Morales-
Caez
Nevada: Hannah Matteson
Nora Springs: Jenny Nguyen
Northwood: MacKensy Tomlinson
Ottumwa: Richard Garrett
Parkersburg: Peyton Klooster
Prairie City: Cutler VandeLune
Rock Rapids: McKenna Metzger
Rock Valley: Kalynn Marxen
Saint Ansgar: Desirae Igou
Sioux City: Maya Augustine
Spencer: Tateum Casey
Spillville: Brady Ohrt
Swea City: Nicholas Arndorfer, Talan Priester
Swisher: Jadyn Collins
Thompson: Braden Kane, Jaycee Plath
Urbandale: Gray Gochenour
Ventura: Parker Moritz
Waukee: Angel “Arden” Phan, Reagan Ridout
Woodward: Gunner Vignaroli
Maryland
Chestertown: Kylie Charles
Michigan
Gobles: Totiyana Graves
Tawas City: Isabella Urban
Troy: Donovan Ascencio
Minnesota
Albert Lea: Spencer Clark
Brooklyn Center: Christian Reeves
Champlin: Alvin Nyagaka
Cleveland: Karson Lindsay
Columbia Heights: Cloey Dmytruk
Cottage Grove: Nicole Laes
Eagan: Joseph Santos
Faribault: Isabella Clausen, Arturas Laurynavichus, Emily Soukup
Kasson: Owen Durland
Lakeville: Tristan Caplan
Lismore: Evan Lenz
Maple Plain: Eliza McKown
Marshall: Anthony Toulouse
Minneapolis: Ryan Kaufman
Monticello: Kaden Herbek, Julia Southwell
St Cloud: Samuel Long
St Michael: Karsor Nyandibo
Stewartville: Fisher Nagel
Stillwater: Connor Parker
Willmar: Elijah Lozano, Emma Villnow
Winona: Gabriella Heimermann
Worthington: Tyler Gibbons
Missouri
Ofallon: Parker Hayden
Saint Louis: Lyndi Jones, Cli’sha Thurmond
Montana
Billings: Beau Detra
Nebraska
Gretna: Aden Dyson
Omaha: Wyatt Oberhauser
Papillion: Landon Slykhuis
Nevada
Fernley: Hailey Havel
Las Vegas: Savannah Lyford, Madison Mulhall, Destiny Sao-Martinez, Mia Sao-Martinez
North Las Vegas: Elijah Bembischew
North Carolina
Durham: Collin Jacobs
Glen Raven: Trezhon Smith
Raleigh: Amaar Grimsley
Oregon
Happy Valley: Maili Jackson
Newport: Laura Merino
Tennessee
Luttrell: Andrew Daniels
South Pittsburg: Jacob Bivens
Texas
Byers: Jacob Diaz
Euless: Pazelee Castellano
Red Oak: Landon Carpenter
Rosenberg: Keaton Rasmusson
Rosharon: Terrand Booker
Round Rock: Jeremiah Amador
Von Ormy: Gianna Sifuentes
Washington
Camano Island: Cameron Bailey
Chelan: Ronald Hooten
Maple Valley: Roman Rough
Moxee: Missy Araujo
Olympia: Avery Mauldin
Tacoma: Olivia Maxey-Ladson
Vancouver: Diamond Doutrive
Woodinville: Ashley Groesbeck
Wisconsin
Madison: Elliott Tuinstra
Marshfield : Reinya Balderson
Soldiers Grove: Gavin Jacobus
Wausau: Blake Raddatz
Wyoming
Cheyenne: Mariah Bledsoe
Rock Springs: Kayleigh Webb
Australia
Perth: Dickson Phoon
Bangladesh
Dhaka: Hammam Abrar Khan, Mohammad Maahiruzzaman
Canada
Beechy: Hayden Connor
5 Waldorf University Spring 2025/26 Dean's List
Calgary: Treyson White
Cochrane: Ethan Maisonneuve
Edmonton: Ryley Chinn-Vigneau, Mohamed Sesay
Maple Ridge: Cale Anderson
Markham: Stephen Mosgopoulos
Prespatou: Geoffrey Dick
Saskatoon: Anthony Pesenti
Costa Rica
Curridabat, San José: Kael Alvarez Pazos
Heredia: Angelica Garcia Martinez
Germany
Gerstungen: Vinzent Krieger
Iceland
Reykjavik: Arnaldur Stefansson
Nepal
Bhairahawa: Khusbu Chhetri
Norway
Baerums Verk: Audun Caple
Spain
Dunnellon: Alba Garrido Lamas
Madrid: Lucia Serrano Blazquez
United Kingdom
Coventry: Olivia Cross
