Graduation Sunday: The Belmond-Klemme Graduation
The Belmond-Klemme Community School District will hold their graduation on Sunday at 2pm.
The graduating class of 2026 includes:
Bailee Angell
Stephanie Benitez Salinas
Christian Berry
Avery Brannen
Josie Braun
Christian Briggs
Ava Brister
Sierra Coonce
Chase Cother
Jayden Cuellar
KyleeJo Dorenkamp
Braden Dougherty
Ryleigh Eckhoff
Lucas Ennis
Leo Ertel
Grace Fahrmann
Eliz Fernandez Marrero
Macy Gobeli
Ariadne Guido
Zack Hansen
Dinia Hernandez
Will Hinman
Evelyn Hollman
Connor Holmgaard
Adrianna Hubby
Kendra Huedepohl
Jadyn Jass
Jackson Johanns
Coewhan Kelley
Avery Lamfers-Hill
Jon Larsen
Porsche Lilly
Carlos Lopez
Heberardo Martinez Jr
Maleigha McDaniel
Anthony McLaughlin
Tristan McVey
Vanessa McVey
Juan Medina Nino
Gloria Mendiola Munoz
Haidyn Mewes
Skylar Miller
Kaylen Morris
Yesmelin Najera Funez
Griffen Paulsen
Kinslie Peterson
Lily Pigman
Sidnye Pike
Kale Pletsch
Miguel Ramos-Ramirez
Aariel Ricke
Briseida Rivera
Maria Rivera Gonzalez
Daniel Rodriguez
Allison Roman
Ava Sheehan
Callum Sifert
Clementine Sifert
William Simonson
Jackson Steenblock
Lila Swenson
Damian Tabares Esrada
Tavian Watts
Evelyn Westphal
Malachi Wheeler
Elsie Williams
Damian Woiwood
Vandan Wolf
Stay Connected with Mix 107.3 KIOW
Add Mix 107.3 KIOW as a preferred source on Google to see more local news, weather, and sports in your feed.
Follow us on Facebook for breaking news, severe weather alerts, sports, and more.