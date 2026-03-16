2025-26 North Central Conference Boys Basketball All-Conference Teams
The North Central Conference Boys Basketball All-Conference Teams have been released. The teams were selected by the leagues coaches.
1st Team
Name Gr School
Hunter Horn * Sr St. Edmond
Jaxson McIntire * Jr Clear Lake
Brady Harr Sr Hampton-Dumont-CAL
Trevor Theobald Sr Clear Lake
Chaz Lane Jr Clarion-Goldfield-Dows
Nathan Manske Jr Algona
* – denotes unanimous selections
2nd Team
Carson Bargfrede Sr St. Edmond
Chase Flaherty Sr Humboldt
Luke Fuhrman Sr Clear Lake
Jakob Koopman Sr St. Edmond
Carson Riser Jr Clear Lake
Jacob Burns So Algona
3rd Team
Max Larson Sr Clear Lake
Jack McElroy Sr St. Edmond
Caden Woods Sr Hampton-Dumont-CAL
Cade Birdsell Jr Humboldt
Landon Campe Jr Algona
Huxley Lingenfelter Jr Clarion-Goldfield-Dows