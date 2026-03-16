2025-26 North Central Conference Boys Basketball All-Conference Teams

The North Central Conference Boys Basketball All-Conference Teams have been released. The teams were selected by the leagues coaches.

1st Team

Name Gr School

Hunter Horn * Sr St. Edmond

Jaxson McIntire * Jr Clear Lake

Brady Harr Sr Hampton-Dumont-CAL

Trevor Theobald Sr Clear Lake

Chaz Lane Jr Clarion-Goldfield-Dows

Nathan Manske Jr Algona

* – denotes unanimous selections

2nd Team

Carson Bargfrede Sr St. Edmond

Chase Flaherty Sr Humboldt

Luke Fuhrman Sr Clear Lake

Jakob Koopman Sr St. Edmond

Carson Riser Jr Clear Lake

Jacob Burns So Algona

3rd Team

Max Larson Sr Clear Lake

Jack McElroy Sr St. Edmond

Caden Woods Sr Hampton-Dumont-CAL

Cade Birdsell Jr Humboldt

Landon Campe Jr Algona

Huxley Lingenfelter Jr Clarion-Goldfield-Dows