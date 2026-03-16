Local Sports

2025-26 North Central Conference Boys Basketball All-Conference Teams

Photo of Josiah Kleveland Josiah Kleveland8 hours agoLast Updated: March 16, 2026

The North Central Conference Boys Basketball All-Conference Teams have been released. The teams were selected by the leagues coaches.

1st Team
Name Gr School
Hunter Horn * Sr St. Edmond
Jaxson McIntire * Jr Clear Lake
Brady Harr Sr Hampton-Dumont-CAL
Trevor Theobald Sr Clear Lake
Chaz Lane Jr Clarion-Goldfield-Dows
Nathan Manske Jr Algona
* – denotes unanimous selections

2nd Team
Carson Bargfrede Sr St. Edmond
Chase Flaherty Sr Humboldt
Luke Fuhrman Sr Clear Lake
Jakob Koopman Sr St. Edmond
Carson Riser Jr Clear Lake
Jacob Burns So Algona

3rd Team
Max Larson Sr Clear Lake
Jack McElroy Sr St. Edmond
Caden Woods Sr Hampton-Dumont-CAL
Cade Birdsell Jr Humboldt
Landon Campe Jr Algona
Huxley Lingenfelter Jr Clarion-Goldfield-Dows

