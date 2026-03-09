×
2025-2026 Winter Sports Coaches Shows

Area Coaches Shows for Girls Basketball, Boys Basketball, and Boys Wrestling

Photo of Josiah Kleveland Josiah Kleveland6 hours agoLast Updated: March 9, 2026

Forest City Girls Basketball Show with Matt Erpelding

Week 1 December 6

Week 2 December 13

Week 3 December 20

Week 4 January 3

Week 5 January 10

Week 6 January 17

Week 7 January 24

Week 8 January 31

Week 9 February 7

Week 10 February 14

Week 11 February 21

Week 12 February 28

Week 13 March 7

Forest City Boys Basketball Show with Dan Rosacker

Week 1 December 6

Week 2 December 13

Week 3 December 20

Week 4 January 3

Week 5 January 10

Week 6 January 17

Week 7 January 24

Week 8 January 31

Week 9 February 7

Week 10 February 14

Week 11 February 21

Forest City Wrestling Show with Ryan Faught

Week 1 December 6

Week 2 December 13

Week 3 December 20

Week 4 January 3

Week 5 January 10

Week 6 January 17

Week 7 January 24

Week 8 January 31

Week 9 February 7

Week 10 February 14

Week 11 February 21

Week 12 February 28

West Hancock Girls Basketball Show with Paul Sonius

Week 1 December 6

Week 2 January 3

Week 3 January 24

Week 4 February 14

West Hancock Boys Basketball Show with Jordan Savoy

Week 1 December 13

Week 2 January 10

Week 3 January 31

Week 4 February 21

West Hancock Boys Wrestling Show with Mark Sanger

Week 1 December 20

Week 2 January 17

Week 3 February 7

Week 4 February 28 with State Champion Teague Smith

Lake Mills Girls Basketball Show with Hunter Kingland

Week 1 December 6

Week 2 January 3

Week 3 January 24

Week 4 February 14

Week 5 March 7

Lake Mills Boys Basketball Show with Kyle Menke

Week 1 December 13

Week 2 January 10

Week 3 January 31

Week 4 February 21

Lake Mills Boys Wrestling Show with Alex Brandenburg

Week 1 December 20

Week 2 January 17

Week 3 February 7

Week 4 February 28 with State Champion Steve Brandenburg

Garner-Hayfield-Ventura Girls Basketball Show with Curt Klaahsen

Week 1 December 6

Week 2 January 3

Week 3 January 24

Week 4 February 14

Week 5 March 7

Garner-Hayfield-Ventura Boys Basketball Show with Jonathan Jones

Week 1 December 13

Week 2 January 10

Week 3 January 31

Week 4 February 21

Week 5 March 7

Garner-Hayfield-Ventura Boys Wrestling Show with Cory Jenniges

Week 1 December 20

Week 2 January 17

Week 3 February 7

Week 4 February 28

Belmond-Klemme Girls Basketball Show with James Severson

Week 1 December 6

Week 2 December 20

Week 3 January 10

Week 4 January 24

Week 5 February 7

Week 6 February 21

Belmond-Klemme Boys Basketball Show with Justin Meyer

Week 1 December 13

Week 2 January 3

Week 3 January 17

Week 4 January 31

Week 5 February 14

Week 6 February 28

North Iowa Girls Basketball Show with Andrew Hanna

Week 1 December 6

Week 2 December 20

Week 3 January 10

Week 4 January 24

Week 5 February 7

Week 6 February 14

North Iowa Boys Basketball Show with Joel Price

Week 1 December 13

Week 2 January 3

Week 3 January 17

Week 4 February 21

