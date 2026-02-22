2025-26 North Central Conference Girls Basketball All-Conference Teams
The North Central Conference Girls Basketball All-Conference Teams have been released. The teams were selected by the leagues coaches.
1st Team
Player Gr School
Ava Fischer * Sr Humboldt
Jacelyn Ainley * So Clear Lake
Elody England * So Iowa Falls-Alden
Hayden McLaughlin Jr Algona
Chloe Palmer Jr St. Edmond
Kate Limbaugh Fr Algona
* – denotes unanimous selections
2nd Team
Ashleigh Amble Sr Clear Lake
Bella Jo Dunning Jr Algona
Izzy Janssen Jr Iowa Falls-Alden
Evie Davis So Webster City
MacKenzy Valley So Hampton-Dumont-CAL
Eden Horn Fr St. Edmond
3rd Team
Anna Lursen Sr St. Edmond
Alex Theiss Sr Clear Lake
Madison Heilskov Jr Hampton-Dumont-CAL
Maya Lentz Jr Algona
Dani Rieks Jr Iowa Falls-Alden
Taylor Schwenn Jr Clear Lake
Jada VandeWalle Jr Humboldt