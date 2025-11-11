High School Football: 2025 All-District Teams
The 2025 Iowa High School Football All-District teams have been announced. The following are the all-district honorees from the KIOW area teams including: Forest City, West Hancock, Lake Mills, Garner-Hayfield-Ventura, Belmond-Klemme and North Iowa.
Class 8-Man District 2
1st Team Defense
Andrew Hoffman Linebacker North Iowa JR
2nd Team Offense
Kevin Hagen Wide Receiver North Iowa JR
2nd Team Defense
Cale Lorenzen Punter North Iowa JR
Honorable Mention
Brayden Gray Wide Receiver North Iowa JR
Eli Hofmann Linebacker North Iowa FR
Class A District 2
1st Team Offense
Brody Heifner Quarterback Belmond-Klemme JR
Gustavo Gomez Running Back West Hancock SR
Nathan Bixel Running Back West Hancock JR
Braden Dougherty Wide Receiver Belmond-Klemme SR
Kysen Lamb Wide Receiver Belmond-Klemme JR
Gavin Wunder Offensive Line West Hancock JR
Carson Bruns Offensive Line West Hancock SR
Zach Stene Utility Lake Mills SR
1st Team Defense
Maxwell Swisher Defensive Line Belmond-Klemme SO
Lane Sprecher Defensive Line Lake Mills JR
Reese Luedtke Defensive Line West Hancock SR
Teague Smith Linebacker West Hancock SR
Josiah Kjeldahl Linebacker Lake Mills SR
Wyatt Buseman Defensive Back Belmond-Klemme SO
Jacoby Subject Defensive Back West Hancock JR
Coen Witte Punter West Hancock JR
2nd Team Offense
Jaime Steffenson Running Back Belmond-Klemme SO
Griffin Paulsen Wide Receiver Belmond-Klemme SR
Jackson Johanns Tight End/Fullback Belmond-Klemme SR
Calvin Rognes Offensive Line Lake Mills JR
Zack Hansen Offensive Line Belmond-Klemme SR
Erick Barranca Offensive Line West Hancock JR
2nd Team Defense
Michael Gretillat Defensive Line West Hancock JR
Liam Fournier Linebacker Belmond-Klemme JR
Caiden Squier Linebacker West Hancock JR
Blaze Paulsen Defensive Back Belmond-Klemme
Nash Delger Defensive Back Lake Mills SR
Saul Duran Returner Belmond-Klemme JR
Honorable Mention
Juan Medina Defensive Line Belmond-Klemme SR
Christian Berry Offensive Line Belmond-Klemme SR
Parker Dougherty Offensive Line Belmond-Klemme JR
Carver Buchanan Offensive Line Belmond-Klemme SO
Brayden Hartema Defensive Line Belmond-Klemme SO
Leif Rogne Offensive Line Lake Mills SO
Mason Helgeson Defensive Back Lake Mills FR
Trinity Cruise Offensive Line West Hancock JR
Ozzy Smith Defensive Back West Hancock JR
Reagan Johnson Defensive Line West Hancock SR
Special Awards
Brody Heifner Quarterback Belmond-Klemme SR – Offensive MVP
Teague Smith Linebacker West Hancock SR – Defensive MVP
Gavin Wunder Offensive Line West Hancock JR – Lineman MVP
Mark Sanger West Hancock – Head Coach of the Year
Kevin Eisenman West Hancock – Assistant Coach of the Year
Class 1A District 3
1st Team Defense
Parker Stearns Utility Garner-Hayfield-Ventura SR
Preston Davison Punter Garner-Hayfield-Ventura SO
2nd Team Offense
Kaden Kral Offensive Line Garner-Hayfield-Ventura JR
Chance Derr Wide Receiver Garner-Hayfield-Ventura FR
2nd Team Defense
Demascus Ealey Jr. Defensive Back Garner-Hayfield-Ventura SO
Honorable Mention
Kaleb Stuart Offensive Line Garner-Hayfield-Ventura JR
Carson Madsen Linebacker Garner-Hayfield-Ventura JR
Class 2A District 3
1st Team Offense
Ty Sopko Utility Forest City SR
1st Team Defense
Gavin Lichtsinn Defensive Line Forest City SR
2nd Team Offense
Deegan Moore Running Back Forest City SR
2nd Team Defense
Jacob Smith Linebacker Forest City SO
Peter Wilson Linebacker Forest City JR
Honorable Mention
Nathaniel Gassman Tight End/Defensive End Forest City FR
Gabriel Cozma Defensive Line Forest City SR