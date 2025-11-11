Local Sports

High School Football: 2025 All-District Teams

Photo of Josiah Kleveland Josiah Kleveland7 hours agoLast Updated: November 11, 2025

The 2025 Iowa High School Football All-District teams have been announced. The following are the all-district honorees from the KIOW area teams including: Forest City, West Hancock, Lake Mills, Garner-Hayfield-Ventura, Belmond-Klemme and North Iowa.

Class 8-Man District 2

1st Team Defense

Andrew Hoffman Linebacker North Iowa JR

2nd Team Offense

Kevin Hagen Wide Receiver North Iowa JR

2nd Team Defense

Cale Lorenzen Punter North Iowa JR

Honorable Mention

Brayden Gray Wide Receiver North Iowa JR

Eli Hofmann Linebacker North Iowa FR

Class A District 2

1st Team Offense

Brody Heifner Quarterback Belmond-Klemme JR

Gustavo Gomez Running Back West Hancock SR

Nathan Bixel Running Back West Hancock JR

Braden Dougherty Wide Receiver Belmond-Klemme SR

Kysen Lamb Wide Receiver Belmond-Klemme JR

Gavin Wunder Offensive Line West Hancock JR

Carson Bruns Offensive Line West Hancock SR

Zach Stene Utility Lake Mills SR

1st Team Defense

Maxwell Swisher Defensive Line Belmond-Klemme SO

Lane Sprecher Defensive Line Lake Mills JR

Reese Luedtke Defensive Line West Hancock SR

Teague Smith Linebacker West Hancock SR

Josiah Kjeldahl Linebacker Lake Mills SR

Wyatt Buseman Defensive Back Belmond-Klemme SO

Jacoby Subject Defensive Back West Hancock JR

Coen Witte Punter West Hancock JR

2nd Team Offense

Jaime Steffenson Running Back Belmond-Klemme SO

Griffin Paulsen Wide Receiver Belmond-Klemme SR

Jackson Johanns Tight End/Fullback Belmond-Klemme SR

Calvin Rognes Offensive Line Lake Mills JR

Zack Hansen Offensive Line Belmond-Klemme SR

Erick Barranca Offensive Line West Hancock JR

2nd Team Defense

Michael Gretillat Defensive Line West Hancock JR

Liam Fournier Linebacker Belmond-Klemme JR

Caiden Squier Linebacker West Hancock JR

Blaze Paulsen Defensive Back Belmond-Klemme

Nash Delger Defensive Back Lake Mills SR

Saul Duran Returner Belmond-Klemme JR

Honorable Mention

Juan Medina Defensive Line Belmond-Klemme SR

Christian Berry Offensive Line Belmond-Klemme SR

Parker Dougherty Offensive Line Belmond-Klemme JR

Carver Buchanan Offensive Line Belmond-Klemme SO

Brayden Hartema Defensive Line Belmond-Klemme SO

Leif Rogne Offensive Line Lake Mills SO

Mason Helgeson Defensive Back Lake Mills FR

Trinity Cruise Offensive Line West Hancock JR

Ozzy Smith Defensive Back West Hancock JR

Reagan Johnson Defensive Line West Hancock SR

Special Awards

Brody Heifner Quarterback Belmond-Klemme SR – Offensive MVP

Teague Smith Linebacker West Hancock SR – Defensive MVP

Gavin Wunder Offensive Line West Hancock JR – Lineman MVP

Mark Sanger West Hancock – Head Coach of the Year

Kevin Eisenman West Hancock – Assistant Coach of the Year

Class 1A District 3

1st Team Defense

Parker Stearns Utility Garner-Hayfield-Ventura SR

Preston Davison Punter Garner-Hayfield-Ventura SO

2nd Team Offense

Kaden Kral Offensive Line Garner-Hayfield-Ventura JR

Chance Derr Wide Receiver Garner-Hayfield-Ventura FR

2nd Team Defense

Demascus Ealey Jr. Defensive Back Garner-Hayfield-Ventura SO

Honorable Mention

Kaleb Stuart Offensive Line Garner-Hayfield-Ventura JR

Carson Madsen Linebacker Garner-Hayfield-Ventura JR

Class 2A District 3

1st Team Offense

Ty Sopko Utility Forest City SR

1st Team Defense

Gavin Lichtsinn Defensive Line Forest City SR

2nd Team Offense

Deegan Moore Running Back Forest City SR

2nd Team Defense

Jacob Smith Linebacker Forest City SO

Peter Wilson Linebacker Forest City JR

Honorable Mention

Nathaniel Gassman Tight End/Defensive End Forest City FR

Gabriel Cozma Defensive Line Forest City SR

Photo of Josiah Kleveland Josiah Kleveland7 hours agoLast Updated: November 11, 2025
Photo of Josiah Kleveland

Josiah Kleveland

ADVERTISEMENT
Back to top button