High School Volleyball: 2025 NCC All-Conference Teams
The North Central Conference (NCC) has released the all-conference teams for the 2025 volleyball season. The teams were selected by league coaches.
First Team
Player Gr Pos. School
Mia Schluter * Sr OH Humboldt
Carlea Dagel * Jr MH Iowa Falls-Alden
Addie Waldorf * So S Humboldt
Kate Limbaugh * Fr OH Algona
Claire Dieleman Sr L Humboldt
Morgan Hackbarth Sr L Webster City
Macy Knapp Sr L Algona
Madison Heilskov Jr OH Hampton-Dumont-CAL
Adelynn Goodell So MH Humboldt
* – denotes unanimous selection
Second Team
Leah Allen Sr OH Iowa Falls-Alden
Alivia Goodell Sr MH Humboldt
Alivia Paine Sr S Clear Lake
Kendall Works Sr RH Humboldt
Taylor VanOtterloo Jr S Algona
Tristyn Wright Jr OH Webster City
Jazzie Dodd So OH Humboldt
Eden Horn Fr MH St. Edmond
Third Team
Claire Kirstein Sr OH Clarion-Goldfield-Dows
Reagan Haynes Jr OH Algona
Gracie Johnson Jr DS Humboldt
Maren Subbert Jr MH Hampton-Dumont-CAL
Evie Davis So MH Webster City
Elody England So S/MH Iowa Falls-Alden
Aria Johnson So OH Clear Lake
Ella Vandi Fr L St. Edmond