High School Volleyball: 2025 NCC All-Conference Teams

The North Central Conference (NCC) has released the all-conference teams for the 2025 volleyball season. The teams were selected by league coaches.

First Team

Player Gr Pos. School

Mia Schluter * Sr OH Humboldt

Carlea Dagel * Jr MH Iowa Falls-Alden

Addie Waldorf * So S Humboldt

Kate Limbaugh * Fr OH Algona

Claire Dieleman Sr L Humboldt

Morgan Hackbarth Sr L Webster City

Macy Knapp Sr L Algona

Madison Heilskov Jr OH Hampton-Dumont-CAL

Adelynn Goodell So MH Humboldt

* – denotes unanimous selection

Second Team

Leah Allen Sr OH Iowa Falls-Alden

Alivia Goodell Sr MH Humboldt

Alivia Paine Sr S Clear Lake

Kendall Works Sr RH Humboldt

Taylor VanOtterloo Jr S Algona

Tristyn Wright Jr OH Webster City

Jazzie Dodd So OH Humboldt

Eden Horn Fr MH St. Edmond

Third Team

Claire Kirstein Sr OH Clarion-Goldfield-Dows

Reagan Haynes Jr OH Algona

Gracie Johnson Jr DS Humboldt

Maren Subbert Jr MH Hampton-Dumont-CAL

Evie Davis So MH Webster City

Elody England So S/MH Iowa Falls-Alden

Aria Johnson So OH Clear Lake

Ella Vandi Fr L St. Edmond