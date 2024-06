NIACC Announces 2024 Spring Term President’s List and Dean’s List

North Iowa Area Community College is pleased to announce that 851 individuals have been named to the 2024 Spring Term President’s List and Dean’s List. These students represent 167 Iowa communities, 11 states outside the state of Iowa and 17 countries outside of the United States. Students are listed by hometown.

NORTH IOWA AREA COMMUNITY COLLEGE

DEAN’S LIST

2024 Spring Term

(Students who complete a minimum of six semester hours and earn a 3.25-3.49 term grade point average in an academic semester will be honored by being named to the Dean’s List.)

Alexander

Hanna Krabbe

Allison

Dawson Clark

Drake Nielsen

Ankeny

Brayden Drea

Belmond

Lauryn Barkema

Leonel Martinez

Luis Morales-Calles

BrandieLyne Van Maanen

Britt

Jordan Abele

Kaysen Broshar

Kaleb Brown

Jennifer Gomez-Alonzo

Jaiden Reinking

Broady Smith-Baltzer

Buffalo Center

Caitlin Mitthun

Cambridge

Jeffrey Culp

Chapin

JoAnna Wallace

Charles City

Josette Benning

Margaret Boss

Jackson Cook

Jaxon Houdek

Dylan LaPolice

Drew Martin

Ethan Peterson

Sydney Ross

Destinee Vance

Clear Lake

Kaydon Asbe

Keagan Cody

Mitchel Conway

Amanda Eden

Shelby Helps

Ali Hess

Tori Ristau

Jaclyn Sberal

Cheyanne Schroeder

Nicholas Strayer

Ezra Zickefoose

Denver

Rhett Bonnette

Dumont

Madison Lindaman

Floyd

Olivia Kreger

Forest City

Christian Anderson

Vinton Feldman

Troy Lawson

Bailey Sobek

Jenna Walker

Garner

Jordyn Carpenter

Mick Formanek

Leah Koebrick

Jenna Pringnitz

Geneva

Aubreigh Abbas

Greene

Jack Hanson

Meredith Shultz

Mitchell Staudt

Hunter Wiegmann

Hampton

Faith Bahena

Coleman Condon

Katherine Hilton

Thomas Hindin

Katelyn McRoberts

Fabian Ramirez

Jayson Stevens

Hanlontown

Hannah Lunning

Hansell

Paris Wickwire

Iowa City

Molly Johnson

Joice

Levi Olson

Klemme

Wyatt Carolus

Lake Mills

Thea Hoffman

Emily Payne

Morgan Young

Lakota

Israel Salas

Latimer

Cole Rodemeyer

Leland

Hayden Hoffmeyer, Sr.

Konner Leitz

Manly

Tara Backhaus

Blake Kreamer

Sydney Schilling

Jazmyn Sellers

Marion

Maria Gallagher

Mason City

Amber Adams

Amaya Alberto

Mackenzie Ames

Alec Barkema

Olivia Black

James Butkus

Anthony Corsello, Jr.

Kaiden Cox

Allison Diekema

Acacia Downs

Madelyn Elwood

Andrew Ely

Colton Ficken

Addison Fredricks

Nayelli Gonzalez

Adan Gutierrez

Zoe Hahn

Scott Heinselman

Lauren Hein-Watson

Jaxon Herker

Trev Hickey

Brody Hirsch

Hannah Hitchcock

Kaicey Holmes

Heidi Howe

Max Lang

Sara LaRue

Broderick Lee

David Legge

Drake Loeschen

Jose Martinez-Santiago

Maggie McBride

Dominic Murphy

Sierra Roach

Claire Sampson

Rachel Shipman

Piper Stubbe

Mariah Theilen

Nashua

Jayden Poyner

New Hampton

Vanessa Rodriguez-Vera

Nora Springs

Dawson Jacobsen

Hunter McKibben

Cooper Wymore

Northwood

Nicholas Hanson

Orchard

Keygan Block

Colton Boge

Jayden Scharper

Osage

Sadie Belz

Skylar Cole

William Cooper, Jr.

Marcus Cordes

Gregory Deberry

Cully Driscoll

Justin Goodale

Elizabeth Kilts

Micah Sullivan

Drew Tusler

Rockford

Kylie Brokel

Kynsie Lyman

Emma Muller

Caleb Paulus

Karleen Roberts

Rockwell

Ava Cronk

Jade Stubbe

Sander Tompkins

Breea Weaver

Scott Weydert

Brett Witte

Madelynn Welbes

Rudd

Ashlynn Grady

Sheffield

Parker Eisentrager

Jana Harms

Ava Huff

St. Ansgar

Kate Brumm

Avah Springer

State Center

Jonathan Downs

Thornton

Anthony Andersen

Preslee Dickman

Shelby Schroeder

Ventura

Michael Quinn

Samuel Robbins

Waverly

Chloe Hagarty

Kissimmee, FL

Keira Suro

Aiea, HI

Iwalani Beltran

Prospect Heights, IL

Christopher Ordon Marroquin

Wichita, KS

Samuel Schmidt

Brownsville, MN

Cory Scanlan

Hoffman, MN

Elijah Bergman

Lake Elmo, MN

Grace Davis-Chavez

Minneapolis, MN

Monty Steen

Lima, Peru

Randolph Quiroz Naupari

Castelldefels, Spain

Hugo Garcia-Rosado Duran

NORTH IOWA AREA COMMUNITY COLLEGE

PRESIDENT’S LIST

2024 Spring Term

(Students who complete a minimum of six semester hours and earn a 3.5-4.0 term grade point average in an academic semester will be honored by being named to the President’s List.)

Algona

Cayden Anderson

Jacob Leerar

Allison

Mollie Buss

Macy Endelman

Lucas Engelhardt

Lauren Fleshner

Langley Junker

Kylie Knoll

Terin Nielsen

Alexis Rohloff

Alexis Rose

Madalynne White

Ava Wiegmann

Ankeny

Xander Kenworthy

Benjamin Sandvig

Bancroft

Thomas Thilges

Belmond

Victor Bobadilla, Jr.

Ashlee Diaz

Jace Hanson

Bailey Johnson

Jaidynn Knapp

Andrew Lamfers-Hill

Azucena Leija

Ella Negrete

Nathaniel Spencer

Bristow

McKenzie Bohach

Britt

Ian Connor

Shelby Goepel

Evan Hinders

Emma Kudej

Jacob Larson

Mallory Leerar

Ammy Mendoza

Zackary Monson

Kellen Smith

Mitchell Smith

Walter Taylor

Kale Zuehl

Buffalo Center

Ashlyn Bechler

Emma Eastvold

Eden Greensky

Sophia Hagen

Logan Knudson

Ava Meinders

Cedar Rapids

Austin Groff

Charles City

Jenna Aikey

Colton Anderegg

Makenna Baker-Neve

Lynn Bauer

Laney Brinkman

Amelia Brown

Kaden Buseman

Keely Collins

Allen David

Rylee DeBoest

Gabriella Deverell

Jacob Diers

Anton Dittmer

Shelby Effle

Patrick Field

Kayona Flowers

Alexander Haus

Elayna Hemesath

Hayden Heyer

Hannah Hoffman

Adrian Ibarra

Avril Kraft

Madison Lensing

Jada Litterer

Chibunma Maduako

Jameson Mayhew

Ameleah McKenna

Noah Morris

Taylor Myhre

Zadie Pittman

Taylor Quade

Michael Retterath

Gabriel Rogstad

Rex Spieker

Lauren Staudt

Ava Studer

Isaac Thompson

Thomas Tumilson

Alexis VerMeer

Alexandria Wohlers

Clarksville

Tanner Arjes

Rayne Becker

Catherine Dow

Lucas Gruhn

Clear Lake

Camryn Allsbrook

Aiden Clemens

Weston Conway

Cooper Cooke

Addison Cooper

Jack Crane

Lukas Deets

Mikara Devine

Curtis Dillavou

Cely Dodge

Addison Doughan

Elleanor Ebeling

Brylee Eden

Blake Enke

Derek Erpelding

Ethan Evelsizer

Anna Feuerbach

Paisley Finstad

Megan Fisher

Carly Gerhardt

Jaxson Gerhardt

Aimee Groeneweg

Meya Hartman

Alexis Hauge

Allison Heflin

Hunter Hill

Cody Hua

Makenna Jackson

Xada Johnson

Isabel Johnson-Pere

Joseline Juarez

Alex Kerr

Angela Knipper

Andrew Korenberg

Rylan Kuhn

Tyler LeFevre

Madison Leisure

Carter Markwardt

Bryce McClurg

Payton McGrath

Matthew Moore

Cabot Neuberger

Jett Neuberger

Ella Ollenburg

Madysen Oulman

Marissa Owen

Taylor Plagge

Avery Puttmann

Braeden Roske

Cooper Roth

Peyton Schenker

Annie Schmidt

Titan Schmitt

Brooke Slattery

Thomas Sonderman

Daniel Starbeck

William Starbeck

Rebekah Steinbron

Jake Trenary

Colesburg

Rebecca Hillers

Council Bluffs

Payton Fort

Cresco

Kayla Burke

Kelsey Burke

Rylee Kapler

Cameran Moellers

Kirsten Turvold

Crystal Lake

Liam McFadden

Sydney Nyguard

Davenport

Emily Rigdon

Delmar

Brynnlin Kroymann

Denver

Nicholas Griffith

Des Moines

Danny Amezquita, Jr.

Marshall Ndhlovu

Dougherty

Christina Antal

Alan Nieuwboer

Avarie Noss

Cassaundra Reed

Dumont

Trinity Swart

Durant

Karissa Hoon

Fertile

Samantha Gonsalez

Nora Jennings

Gabrielle Sifuentes

Floyd

Kassey Kakac

Lukas Vance

Forest City

Emma Anderson

Charles Brown

Sydney Burkholder

Dakota Carlson

Ruby Cibrian

Jaden Jerome

Cesar Lechuga

Melissa Martinez

Brock Moore

Tyler Nolton

Karrissa Osborn

Carter Stricker

Garner

Amaya Bahnsen

Amy Baxter

Ashton Chapin

Aly Derr

Tyler Englin

Nicholas Etter

Kenedee Frayne

Gretta Gouge

Mason Graham

Kaytlyn Hagensick

Courtney Hanson

Aiden Hawe

Andrew Hook

Katelyn Knoll

Madison Kuns

Alex Mohlis

Chloe Mullenbach

Myah Nesset

Roger Rietjens

Bradey Spilman

Bethany Wacker

Alayna Welsh

Valarie Welsh

Glidden

Vanessa Koehler

Goodell

Donovan Grimm

Allen Potter

Grafton

Trystan Bistline

Jason Braun

Kaelee Hicken

Addison Tabbert

Sophia Urbatsch

Greene

Owen Almelien

Aeryn Anderson

Addisyn Gotto

Reagan Mulder

Addasyn Spain

Cassidy Staudt

Samuel Stirling

Amelia Thompson

Jacob Toepfer

Grimes

Trevor Hamil

Hampton

Kera Anderson

Cael Burmester

Briana Grover

Karli Hansen

Austin Hanson

Scott Harr

Jose Hernandez

Carson Hisler

Avalynn Hobson

Heather Howrey

Kinsey Lambertsen

Lydia Maas

Kylie McRoberts

Ronald Minardi

Kenzie Moorehead

Tate Murray

Jaxson Rew

Emily Rodriguez

Charles Showalter

Rayne Wagner

Brody Walton

Hanlontown

Adrianna Evans

Sarah Lunning

Hansell

Aspen Harlan

Hiawatha

Deanna Berchenbriter

Hubbard

Elli Seward

Ionia

Claire Girkin

Levi Winters

Iowa Falls

Paige Danger

Joice

Kelly DeLawyer

Joshua Hanson

Hannah Sterrenberg

Kanawha

Amelia Collins

Kaitlyn Deutsch

Madeline Ford

Irvin Gomez

Hayden Lang

Kensett

Kamryn Backhaus

Natalya Griffin

Ryder Lestrud

Dalton Logeman

Emma Logeman

Ava Woltzen

Klemme

Dakotah Heginger

Benz Lester

Knoxville

Brooke Roby

Lake Mills

Kyle Allard

Kit Byars

Bailey Dagestad

Kendall Dahle

Mia Forster

Ellie Hanna

Brady Hanson

Jadyn Hengesteg

Keely Joynt

Alexia Jurgena

Jordan Kelly

Tenley Kesler

Caden Mattern

Leah Moen

James Renshaw

Brynn Rognes

Katelyn Rogstad

Lakota

Isaac Hillesland

Lauren Hillesland

Latimer

Rylee Keehn

Jenna Koons

Shayla Podolan

Leland

Morgan Anderson

Little Cedar

Juliana Droll

Madison Swenson

Manly

Blake Barker

Grant Echelberger

Alexis Hakes

Haddie Hanson

Anna Hawkins

Carter Lanphere

Ellyan Ryan

Marble Rock

Emma Lindeland

Anna Wells

Mason City

Antonio Alarcon

Alyssa Anderson

Brady Anderson

Trisha Anderson

Isabelle Arndt

Andrew Arthur

Breyden Baker

Marisa Barragan

Ethan Beals

Geneva Benson

Kylie Bergman

Alex Bird

Taylor Black

Emma Bocanegra

Sarah Bodtke

Emma Borrelli

Alexandria Brahm

Allison Brandt

Greyson Brandt

John Brandt

Abigail Brinkley

Eleora Brown

Tony Brown

Nguyen Cao

Emmett Casey

Mariah Chavez

Breyden Christensen

Ava Clausen

Katrina Cornick

Shane Curry

Alex Deets

Drew DeGabriele

Henry Determan

Maximus Dhabalt

Zander Dickinson

Madeleine Droll

Logan Eide

Abigail Eilers

Alexis Elion

Sara Ewing

Eric Farland

Gweneth Fiser

Joni Flaherty

Jade Funk

Roman Gangwish

Justin Gilmore

Gabrielle Godfrey

Michael Goepel

Dalton Graff

Jordan Green

Malachi Grillo

Keira Grooters

Avery Groven

Brandt Haakenstad

Denise Hanson

Christopher Heaberlin

Grace Hehr

Max Heimbuch

Isabel Heinzerling

Kenna Hemann

Reese Hemann

Avery Herker

Brittani Hickey

Spencer Hill

Chase Holloway

Samuel Howland

Kelly Humburg

Aaron Ingersoll

Katie Jacobsen

Lillie Jennings

James Jennings, II

Linda Johanns

Abigail Kacer

Macy Kellar

Ryan Kelly

Jayden King

Tessa Kozitza

Elizabeth Kruckenberg

Reed Kruger

Abigail Latham

Ariel Lee

Twila Leonard

Ellea Lewerke

Madelyn Love

Rahela Luyobya

Ethan Malek

Kellar Malek

Sophie Malek

Nathan Markham

Leah Martinez

Austin Massawe

Michael Matijevic

Mya McWilliams

James Miles Jr.

Brayden Miller

Ean Miller

Rachel Miller

Tate Millsap

Corey Miner

Julian Mora

Zoey Mulert

Jenna Nelson

Justin Nkazi

Akia Northrup

Cheyanne Oglesby

Rachel Olsen

Noah Oltman

Mason Pals

Madeline Parrott

Mikayla Partlow

Leighton Penn

Luis Perez

Keira Philpott

Tricia Pope

Kylie Poppy

Kylie Prazak

Mikayla Renchin

Hale Rhodes

Joseph Ringo

Ava Riordan

Maya Sajadian

Martin Santos-Montanez

Tressa Sehi

Aubree Sellers

Phoenix Shelton

Haley Shinn

Quinn Smith

Schuyler Spiess

Avery Steenblock

Elijah Steidl

Neeley Swann

Molly Theilen

Brandi Tilkes

Megan Tobin

Micah Torkelson

Troy Turvold

Noah Vande Weerd

Ella Wasicek

Alexander Wendorf

Mia Whalen

Jackson Wickman

Austin Wildeboer

Karson Willier

Stefinie Wilmarth

Lily Wilson

Tyler Wolf

Hailey Worman

Andrea Wright

Trevor Wyman

Justin Yarahmadi

Caleb Young

McIntire

Mackenzie Offen

Brylee Wynia

Meservey

Breckyn Dickman

Sydney Gatton

Jervaris Lakes, Jr.

Maria Ramirez

Jeston Umstead

Lola Von Brown

Miles

Carter Pataska

Nashua

Makinzey Brannon

New Hampton

Devin Jones

Benjamin Tenge

Nora Springs

Noah Carson

Logan Corcoran

Erica Gast

Olivia Goodrich

Shayne Groesbeck

Ava Hoard

Kelsey McDonough

Carly O’Donnell

Wyatt Ritter

Reggi Spotts

Kyle Wyborny

North Liberty

Bryson Canton

Northwood

Kennedy Christianson

Teagan Hackenmiller

Marisa Halbach

Madalynn Hanson

Carly Hengesteg

Emma Hengesteg

Teagan Johnson

Josiah Kliment

Ella Leonard

Megan Ocel

Peyton Shoger

Lamonte Sims

Mason Thofson

Benjamin Tindall

William Tindall

Morgan Wallin

Peyton Wilder

Jaime Zaragoza

Norwalk

Hadeel Aljarrah

Orchard

Kaegen Buttolph

Anders Kittelson

Osage

Wilma Barber

William Bielefeld

Andrew Erickson

Maddux Gast

Nathan Goddard

Lilly Hegland

Michael Johnson

Taylor Klobassa

Max Knudsen

Caleb Levan

Jake Miller

Tristan Mork

Barrett Muller

Mac Muller

Andrew Myers

Kaitlyn Olson

Kendall Olson

Brayden Onken

Ethan Peterson

Jacob Potter

Merle Retterath

Ella Schafer

Ian Schwarting

Jack Sparrow

Rylie Tabbert

Matthew Theis

Heath Voigt

Regan Witt

Pella

Cael Morgan

Plymouth

Daeden Heiny

Aubrey Hoeft

Peyton McKee

Rake

Sabrina Reitz

Remsen

Jaxon Bunkers

Riceville

Gracie O’Byrne

Jordan Runde

Kaelyn Sigler

Rock Falls

Preston Prazak

Mary Rockwell

Rockford

Daniella Havranek

Seth Hirv

Trevor Johnson

Chase McGregor

Grace Muller

Madelynn Muller

Bria Ott

Grace Schmitt

Nicholas Staudt

Rockwell

Mitchell Adams

Baileigh Berding

Grace Ditsworth

Kael Hanig

Hannah Hensley

Cameron Holland

Yuvia Maldonado

Keelee Sheriff

Maci Shupe

Emma Weiner

Jayce Weiner

Katelyn Witte

Rudd

Jacob Prymer

Scarville

Wyatt Helming

Sheffield

Grace Craighton

Lillian Foreshoe

Ellie Lauffer

Michelle Miller

Keston Pralle

Abby Schoning

Aubryee Showalter

Autumn Stonecypher

Sarah Ubben

Rachelle Villeneuve

Cannen Vold

St. Ansgar

Natalie Bork

Maxwell Beland

Danielle Braun

Hannah Clevenger

Aspen Falk

Whitney Huisman

Josie Jahr

Josie Juhl

Mallory Juhl

Morgan King

Alex Lenz

Tate Mayer

Brianna Minnis

Drew Powers

Sumner

Kason Judisch

Swaledale

Edison Caspers

Mallery Meier

Ethan Sprung

Thompson

Jeffrey Burkhow

Avery Eastvold

Jaymie Simmons

Thornton

Kacie Fessler

Lily Lilliberg

Emily McLaughlin

Titonka

Lisa Heyer

Rebecca Hofmann

Jenna Stohr

Urbandale

Caden Sammler

Van Meter

Hallie Levi

Ventura

Kaden Buckley

Addison Hejna

Waverly

Maggie Hart

Wellsburg

Bradly Roder

Wesley

Grant Haugland

Woden

Diana Schinzel

Jake Wood

Woodward

Makenzie Dresback

Homestead, FL

Gabriella Segre

Milan, IL

Niklaus Janssen

Mundelein, IL

Zachary Johnson

Maize, KS

Mason Brower

Montgomery Village, MD

Terrence Thomas

Albert Lea, MN

Michael Flaherty

Blake Ulve

Austin, MN

Blake Klingfus

Caledonia, MN

Austin Klug

Mackenzie Morey

Alexis Schroeder

Eagan, MN

Charlie Harms

Edina, MN

William Couchman

Emmons, MN

Brooke Forland

Fairmont, MN

Lincoln Becker

Jacob Crissinger

Goodhue, MN

Tori Miller

Inver Grove Heights, MN

Andrew Kocer

Lake Park, MN

Thea Mattson

Lakeville, MN

Zach Dohrmann

Le Roy, MN

Chase Johnson

Maple Grove, MN

Cole Newell

Mendota Heights, MN

Asa Rapp

Minneapolis, MN

Jake Gonse

John Lyman

Kathryn Olive

Owatonna, MN

Jonathan Laduke

Plymouth, MN

John Skoro

St. Cloud, MN

Keiara Anderson

Stewartville, MN

Keeley Steele

Stillwater, MN

Alex Matchey

Carson Potter

Ulen, MN

Brynn Stalberger

Victoria, MN

Oliver Yuhas

Wells, MN

Caldyn Huper

White Bear Lake, MN

Sonya Potthoff

Nicholas Worden

Kansas City, MO

Carter Dalton

Fargo, ND

Zachary LaMont

Grand Forks, ND

Mason Stroh

Mandan, ND

Isaac Huettl

Columbus, NE

Samuel Kwapnioski

Lincoln, NE

Jackson Koebernick

Rapid City, SD

Amber Grace

Boyceville, WI

Tretten Joles

Melrose, WI

Lilly Radcliffe

Omro, WI

Kegan Schlichting

Tirana, Albania

Ibrahim Cara

Nassau, Bahamas

Demario Cleare

Caçapava, Brazil

Vitor Siaudzionis Barreto

Rio de Janeiro, Brazil

Gabriela de Medeiros

Victor Januario

Mount Healthy, British Virgin Islands

Tenisha Herbert

Road Town, British Virgin Islands

Bruce Huggins, Jr.

Red Deer County, Canada

Kaitlin Blair

Vaughan, Canada

Robert Tolhurst

Abidajn, Cote D’Ivoire

Amoin Koffi

Mustin, Germany

Alina Turtschan

Cenate Sopra, Italy

Giorgio Dalzini

Cividate Camuno, Italy

Elia Antonini

Montalto Di Castro, Italy

Nicolò Cimini

Rome, Italy

Edoardo Alessandrini

Sakai, Japan

Natsuko Furukawa

Lilongwe, Malawi

Kondwani Mtawali

Cancun, Mexico

Pablo Pico

Freetown, Sierra Leone

Abdul Jalloh

Benfleet, United Kingdom

Laura Fairey

Cruz Bay, Virgin Islands

Tyreese James

Harare, Zimbabwe

Rodney Ngezimani, Jr.