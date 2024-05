HIGH SCHOOL TRACK AND FIELD: F

CLASS 1A BOYS Event 2 Boys 100 Meter Dash 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 6:45 PM State Record: 10.52 5/20/2023 Austin Kunkle, ACGC All-Time: 10.10 2002 Adam Haluska, Carroll Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Zach Thornburg 12 East Mills 2 Isaac Brown 11 Collins-Maxw 3 Kaden Amigon 12 Columbus, CJ 4 William Anderson 11 Logan-Magnol 5 Brogan Ewing 11 SE Warren 6 Lane Kruger 12 George-Littl 7 Donald Bashor 12 Lenox 8 Davis Rasmussen 10 IKM-Manning Heat 2 Prelims 1 Caden Oswald 09 CR-Bayard 2 Blake Benjamin 11 Westwood, Sl 3 Tyler Fuller 12 Madrid 4 Baylor Speidel 12 Lisbon 5 Ayden Doyle 12 Danville 6 Pryce Rochford 11 Edgewd-Coles 7 Brady Bixel 11 West Hancock 8 Riley Kaalberg 11 Columbus, CJ Heat 3 Prelims 1 Hunter Pearson 10 Siouxland Ch 2 Cash Emgarten 12 EHK-Exira 3 Aaron Olsen 11 Audubon 4 Tiernan Boots 11 Lisbon 5 Isaiah Johnson 12 George-Littl 6 Kenny Criswell 12 Montezuma 7 Eli Schmidt 12 Clarksville 8 Brigham Porter 10 New London Event 10 Boys 200 Meter Dash 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 4:40 PM State Record: 21.69 5/20/2023 Austin Kunkle, ACGC All-Time: 20.80 1994 Tim Dwight, Iowa City High Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Kaden Amigon 12 Columbus, CJ 2 Chance Kallsen 12 Gehlen Cath, 3 Zach Thornburg 12 East Mills 4 Baylor Speidel 12 Lisbon 5 Ayden Doyle 12 Danville 6 Tyler Fuller 12 Madrid 7 Eli Schmidt 12 Clarksville 8 Jabari Woodbury 12 GMG, Garwin Heat 2 Prelims 1 Parker Buckendahl 12 Alta/Aurelia 2 Noah Valenzuela 12 E Buchanan 3 Casey Tath 12 Bellevue 4 Caleb Haack 11 Iowa Valley, 5 Isaiah Johnson 12 George-Littl 6 Cash Emgarten 12 EHK-Exira 7 Eli Madsen 11 ACGC 8 Isaac Brown 11 Collins-Maxw Heat 3 Prelims 1 Lane Kruger 12 George-Littl 2 Brogan Ewing 11 SE Warren 3 Andy Knockel 12 N Mahaska 4 Ryce Reynolds 12 Mount Ayr 5 Dakota Clark 11 Lisbon 6 William Anderson 11 Logan-Magnol 7 Caden Oswald 09 CR-Bayard 8 Dylan Brumm 11 Saint Ansgar Event 18 Boys 400 Meter Dash 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 7:20 PM State Record: 48.21 5/18/2023 Ryce Reynolds, Mount Ayr All-Time: 46.99 5/17/2019 Darien Porter, Bettendorf Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Daylin Schaefer 11 Lisbon 2 Josef Dvorak 11 Collins-Maxw 3 Dawson Kreykes 10 Sibley-Ochey 4 Andy Knockel 12 N Mahaska 5 Sam DeMeulenaere 11 Belle Plaine 6 William Bryant 12 Sidney 7 Laken Bellis 12 W Monona 8 Drew Powers 12 Saint Ansgar Section 2 Timed Finals 1 Clancey VanOort 10 North Cedar 2 Brody Pryor 10 Woodbine 3 Jabari Woodbury 12 GMG, Garwin 4 Jeffrey Crawford 11 Iowa Valley, 5 Kaden Guenther 12 Bellevue 6 Chance Kallsen 12 Gehlen Cath, 7 Justin Bauer 12 Bishop Garri 8 Braylon Dawes 12 Panorama Section 3 Timed Finals 1 Joe Morris 11 Westwood, Sl 2 Gabe Manders 11 Bellevue 3 Noah Valenzuela 12 E Buchanan 4 Ryce Reynolds 12 Mount Ayr 5 Cael Keller 12 BCLUW 6 Isaiah Johnson 12 George-Littl 7 Joe Dewald 11 Westwood, Sl 8 Parker Buckendahl 12 Alta/Aurelia Event 26 Boys 800 Meter Run 1A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 11:10 AM State Record: 1:52.10 5/19/2018 Riley Bauer, North Union All-Time: 1:50.18 2007 Aaron Stockstell, Mid-Prairie Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Gunner Wagner 11 Woodbine 2 Ezekiel Konkler 12 Audubon 3 Brayden Veiseth 12 N Mahaska 4 Christian Choate 12 Martndsl-StM 5 Parker Heisterkamp 11 St. Albert, 6 Luke Wettengel 12 St. Albert, 7 David Poppen 11 Sibley-Ochey 8 Jacob Driskill 12 East Union 9 Cole Venema 12 Easton Valle 10 Daniel Schoening 12 Ankeny Chris 11 Wyatt Alesch 10 MMCRU 12 Kade Van Roekel 11 Lake Mills Section 2 Timed Finals 1 Sam DeMeulenaere 11 Belle Plaine 2 Noah Horn 10 Danville 3 Michael Gadberry 12 Lisbon 4 Henry Peterson 11 Dunkerton 5 Kohlby Newsom 11 Winfield-Mt. 6 Gage Heyne 11 English Vall 7 Aidan Shannon 12 Wapsie Val, 8 Payton Griebel 12 Bellevue 9 Jackson Shacklett 11 Danville 10 Ethan Loutzenheiser 12 Madrid 11 Ian Buzynski 12 Wapsie Val, 12 Landon Bendgen 12 Woodbine Event 34 Boys 1600 Meter Run 1A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 2:45 PM State Record: 4:13.78 5/19/2018 Gable Sieperda, Cent Lyon All-Time: 4:05.61 2021 Nate Mueller, ADM Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Payton Griebel 12 Bellevue 2 Landon Bendgen 12 Woodbine 3 Matt Richardson 11 Baxter 4 Aidan Shannon 12 Wapsie Val, 5 Aidan Brady 10 Wapsie Val, 6 Gage Heyne 11 English Vall 7 Brady McWhirter 11 Pekin 8 Andrew Mahaffey 12 ACGC 9 Matthew Schaul 11 Maquoketa Va 10 Jack Stamp 11 Springville 11 Gavin Grunhovd 11 North Iowa 12 Brayden Veiseth 12 N Mahaska 13 Noah Poldberg 11 Panorama 14 Gunner Wagner 11 Woodbine 15 Jackson Shacklett 11 Danville 16 Ben Byers 10 Sibley-Ochey 17 Owen Wise 12 St. Albert, 18 Carter Fesler 12 Danville 19 Daniel Schoening 12 Ankeny Chris 20 Anthony Valles 10 St. Edmond, 21 George Livingston 12 Maquoketa Va 22 Clay Warson 12 Madrid 23 Henry Peterson 11 Dunkerton 24 Christian Choate 12 Martndsl-StM Event 42 Boys 3200 Meter Run 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 3:50 PM State Record: 9:09.60 5/17/2018 Gable Sieperda, Cent Lyon All-Time: 8:50.43 5/22/2014 Thomas Pollard, Gilbert Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Landon Bendgen 12 Woodbine 2 Matt Richardson 11 Baxter 3 Matthew Schaul 11 Maquoketa Va 4 Aidan Shannon 12 Wapsie Val, 5 Aidan Brady 10 Wapsie Val, 6 Gage Heyne 11 English Vall 7 Andrew Mahaffey 12 ACGC 8 Noah Poldberg 11 Panorama 9 Ezra Almelien 09 North Butler 10 Henry Peterson 11 Dunkerton 11 Payton Griebel 12 Bellevue 12 Knute Rogne 10 Lake Mills 13 Gavin Holst 11 Central, Elk 14 Max Handorf 09 Baxter 15 Justin Rygh 12 Lake Mills 16 Brady McWhirter 11 Pekin 17 Gunner Wagner 11 Woodbine 18 Alex Davis 10 Ankeny Chris 19 Anthony Valles 10 St. Edmond, 20 Justin Wagner 10 Kee, Lansing 21 Kaden Galles 12 MMCRU 22 Owen Wise 12 St. Albert, 23 Clay Warson 12 Madrid 24 Christian Choate 12 Martndsl-StM Event 52 Boys 110 Meter Hurdles 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 4:20 PM State Record: 14.12 5/19/2023 Triston Miller, Columbus, CJ All-Time: 13.68 5/2/2024 Jaden Damiano, Iowa Falls-Alden Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Lukas Weiss 11 S Winn, Calm 2 Alex Saxton 12 Madrid 3 Jack Follmann 12 CAM, Anita 4 Gabe Funk 11 Lenox 5 Alexander Rees 10 Columbus, CJ 6 Treyton Schneider 12 ACGC 7 Logan Rainsbarger 11 Baxter 8 Arion Rave 11 Maquoketa Va Heat 2 Prelims 1 Jonathan Bergmeier 11 Glidden-Rals 2 Damien Knox 10 Montezuma 3 Kaden Abbas 12 AGWSR 4 Peyton Cook 11 Griswold 5 Gage Holub 11 Lisbon 6 Jaxon Gordon 10 Riverside, O 7 Garrett Watts 12 Montezuma 8 Johny Amina 12 North Cedar Heat 3 Prelims 1 Brennan Billick 10 South O'Brie 2 Donald Bashor 12 Lenox 3 Brexton Schneider 10 ACGC 4 Nolan Grebin 12 Stanton 5 Cole McCarty 11 Gehlen Cath, 6 Mitchell Smith 12 West Hancock 7 Lane Vokoun 11 Belle Plaine 8 Lamar Ceant 09 Columbus, CJ Event 61 Boys 400 Meter Hurdles 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 6:00 PM State Record: 52.70 5/19/2023 Ryce Reynolds, Mount Ayr All-Time: 50.96 1996 Dustin Avey, Ames Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Lane Oswalt 12 Collins-Maxw 2 Lucas Nunnikhoven 11 N Mahaska 3 Jonas LaCanne 12 EHK-Exira 4 Jack Follmann 12 CAM, Anita 5 Jackson McDanel 12 Moravia 6 Tate Marco 10 Sibley-Ochey 7 Max Carlson 11 Newell-Fonda 8 Mitchell Smith 12 West Hancock Section 2 Timed Finals 1 Jaxon Gordon 10 Riverside, O 2 Keenan Kilburg 10 Bellevue 3 Gage Johnson 10 MMCRU 4 Gabe Manders 11 Bellevue 5 Gage Holub 11 Lisbon 6 JaeDon Wolver 12 Pekin 7 Peyton Cook 11 Griswold 8 Nolan Grebin 12 Stanton Section 3 Timed Finals 1 Jack Lindaman 12 Janesville 2 Lance McShane 12 Maquoketa Va 3 Joe Dewald 11 Westwood, Sl 4 Ryce Reynolds 12 Mount Ayr 5 Gabe Funk 11 Lenox 6 Gabriel Hemsworth 12 Winfield-Mt. 7 Hakeal Powell 11 Prince of Pe 8 Willie Conley 12 South O'Brie Event 71 Boys 4x100 Meter Relay 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 6:40 PM State Record: 42.10 5/20/2023 Lisbon, Lisbon K Caspers, L Czarnecki, T Boots, B Speidel All-Time: 41.33 1996 Iowa City High, Iowa City High D McMahon, J Ringena, M Richards, M Coleman School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Edgewd-Colesburg '1' 2 West Hancock '1' 3 Riverside, Oak '1' 4 Lisbon '1' 5 Logan-Magnolia '1' 6 George-Little Rk '1' 7 Winfield-Mt. U '1' 8 South O'Brien '1' Heat 2 Prelims 1 Starmont '1' 2 Montezuma '1' 3 Columbus, CJ '1' 4 Earlham '1' 5 Westwood, Sloan '1' 6 Madrid '1' 7 Lone Tree '1' 8 Newell-Fonda '1' Heat 3 Prelims 1 SE Warren '1' 2 WACO '1' 3 Wapsie Val, F '1' 4 ACGC '1' 5 Danville '1' 6 Bellevue '1' 7 CR-Bayard '1' 8 Lynnville-Sully '1' Event 79 Boys 4x200 Meter Relay 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 5:10 PM State Record: 1:28.70 5/19/2023 Lawton-Bronson, Lawton-Brons L Olesen, T Moseman, D Smith, L Grimsley All-Time: 1:26.12 4/13/2024 Ankeny, Ankeny L Fairchild, D Akers, J Belding, T Sickerson School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 North Iowa '1' 2 Bishop Garrigan '1' 3 Springville '1' 4 Newell-Fonda '1' 5 Central City '1' 6 Edgewd-Colesburg '1' 7 EHK-Exira '1' 8 Winfield-Mt. U '1' Section 2 Timed Finals 1 Bedford '1' 2 Starmont '1' 3 Wayne, Corydon '1' 4 IKM-Manning '1' 5 Westwood, Sloan '1' 6 CR-Bayard '1' 7 West Hancock '1' 8 St. Edmond, FD '1' Section 3 Timed Finals 1 Lisbon '1' 2 East Mills '1' 3 Sibley-Ocheyedan '1' 4 Madrid '1' 5 ACGC '1' 6 Logan-Magnolia '1' 7 Maquoketa Valley '1' 8 George-Little Rk '1' Event 87 Boys 4x400 Meter Relay 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 7:40 PM State Record: 3:22.13 5/20/2006 North Linn Troy Mills, North Linn T Sherman, T Holub, J Waring, S Schuhmacher All-Time: 3:13.80 5/19/2006 Valley West Des Moines, WDM Valley B Collins, Z Sandvig, R Keairnes, B McSkimming School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 West Hancock '1' 2 East Mills '1' 3 Iowa Valley, M '1' 4 Earlham '1' 5 Sibley-Ocheyedan '1' 6 Lisbon '1' 7 Audubon '1' 8 Madrid '1' Heat 2 Prelims 1 Bedford '1' 2 Westwood, Sloan '1' 3 Pekin '1' 4 N Mahaska '1' 5 Riverside, Oak '1' 6 Bishop Garrigan '1' 7 IKM-Manning '1' 8 Mount Ayr '1' Heat 3 Prelims 1 MMCRU '1' 2 ACGC '1' 3 Bellevue '1' 4 Winfield-Mt. U '1' 5 Woodbine '1' 6 Wapsie Val, F '1' 7 St. Edmond, FD '1' 8 Lenox '1' Event 95 Boys 4x800 Meter Relay 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 5:50 PM State Record: 7:58.63 5/18/2017 Pekin, Pekin C Eckley, S Roth, I Wittrock, R Millikin All-Time: 7:36.69 2023 Iowa City, City, Iowa City, City A Smith, A Noreldaim, F Washburn, T Thompson School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 North Linn '1' 2 Alta/Aurelia '1' 3 IKM-Manning '1' 4 N Mahaska '1' 5 MMCRU '1' 6 Saint Ansgar '1' 7 Nashua-Plainfld '1' 8 Springville '1' 9 Woodbine '1' 10 ACGC '1' 11 Turkey Val, JJ '1' 12 Martndsl-StMarys '1' Section 2 Timed Finals 1 Maquoketa Valley '1' 2 St. Albert, CB '1' 3 Wapsie Val, F '1' 4 Riverside, Oak '1' 5 Sibley-Ocheyedan '1' 6 North Iowa '1' 7 Danville '1' 8 Madrid '1' 9 Tri-Center '1' 10 Lisbon '1' 11 Earlham '1' 12 Lake Mills '1' Event 109 Boys Distance Medley 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 3:20 PM State Record: 3:31.48 2022 Earlham, Earlham C Smith, W Hale, M Hale, J Dickson All-Time: 3:22.69 2001 Iowa City High, Iowa City High S Newell, H Hill, C Davis, J Mims School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 St. Edmond, FD '1' 2 Gehlen Cath, L '1' 3 Boyer Valley '1' 4 St. Albert, CB '1' 5 Lake Mills '1' 6 Tri-Center '1' 7 Lisbon '1' 8 ACGC '1' Section 2 Timed Finals 1 BCLUW '1' 2 Madrid '1' 3 Maquoketa Valley '1' 4 Riverside, Oak '1' 5 Mount Ayr '1' 6 Wayne, Corydon '1' 7 Audubon '1' 8 IKM-Manning '1' Section 3 Timed Finals 1 English Valleys '1' 2 Bellevue '1' 3 Wapsie Val, F '1' 4 Winfield-Mt. U '1' 5 Sibley-Ocheyedan '1' 6 Woodbine '1' 7 North Iowa '1' 8 Dunkerton '1' Event 117 Boys High Jump 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 2:05 PM State Record: 6-11 5/19/2006 Ehi Oamen, Hinton All-Time: 7-03.50 1981 Brian Tietjens, North Central, Manly Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Elijah Dougherty 09 Maquoketa Va 2 Clayton Williams 12 Moravia 3 Nolan Vaske 12 West Hancock 4 Jayce Fuson 12 Madrid 5 Braden Dougherty 10 Belmond-Klem 6 Adam Roden 10 Logan-Magnol 7 Kaden Barton Franzen 11 S Winn, Calm 8 Josh Read 10 Iowa Valley, 9 Eli Roberts 12 Newell-Fonda 10 Ross Kusel 12 IKM-Manning 11 Connor Pruiett 12 Wayne, Coryd 12 Gavin Wetzel 10 Southwest Va 13 Mason Lehmer 12 Lisbon 14 Owen Scott 10 Hillcrest 15 Louden Huisenga 11 WACO 16 Willie Conley 12 South O'Brie 17 Landon Blum 09 Woodbine 18 Garrett Watts 12 Montezuma 19 Cash Emgarten 12 EHK-Exira 20 Kolby Culbertson 12 CR-Bayard 21 Johny Amina 12 North Cedar 22 Lucas Braun 11 MMCRU 23 Trevon Keely 09 Paton-Churda 24 Lance Bunde 12 ACGC Event 125 Boys Long Jump 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 2:00 PM State Record: 23-02.50 5/19/2011 Nick Efkamp, Madrid All-Time: 24-10 2022 Abu Sama, Southeast Polk Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Landen Moulds 09 Wapsie Val, 2 Aaron Smith 10 Riverside, O 3 Noah Fee 12 Twin Cedars 4 Karter Murphy 10 Wayne, Coryd 5 Carter Kunze 11 Tri-Center 6 Clayton Miller 11 WACO 7 Wyatt Ragaller 10 Ar-We-Va 8 Brogan Ewing 11 SE Warren 9 Trent Robertson 12 North Iowa 10 Cole McCarty 11 Gehlen Cath, 11 Lucas Braun 11 MMCRU 12 Lane Vokoun 11 Belle Plaine Flight 2 Finals 1 Damien Knox 10 Montezuma 2 Daylin Schaefer 11 Lisbon 3 London Franklin 10 New London 4 Trevor Lane 11 Earlham 5 Brayden Komarek 11 W Monona 6 Kase Coleman 10 Bedford 7 Jake Van Etten 12 North Linn 8 Kaden Amigon 12 Columbus, CJ 9 Tony Racine 12 Essex 10 Eli Schmidt 12 Clarksville 11 Owen Scott 10 Hillcrest 12 Austin Jordan 11 Grand View C Event 133 Boys Discus Throw 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 4:30 PM State Record: 197-05 5/20/2016 Tom Yezek, Nwood-Kenset All-Time: 207-08 1978 Scott Crowell, Mason City Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Mike Fuller 11 ACGC 2 Cooper Marvel 12 Fremont-Mill 3 RJ Dishong 10 Griswold 4 Cody Fox 12 E Buchanan 5 Nolan Kerkhoff 12 IKM-Manning 6 Trenton Warner 11 Nodaway Vall 7 Jordan Fay 11 Akron-Westfi 8 Hudson Underwood 12 Easton Valle 9 Amaury Thomas 10 Bishop Garri 10 Eli Kalainoff 10 Nashua-Plain 11 Gavin Kelley 12 Woodbine 12 Ambrose Savage 11 Lamoni Flight 2 Finals 1 Russell Coil 12 Columbus, CJ 2 Calvin Collins 12 Logan-Magnol 3 Jayden Beckman 11 St. Albert, 4 Riley Simmons 12 Belle Plaine 5 Jax Pryor 10 Woodbine 6 Chase Waterhouse 12 WACO 7 Morgan Cooley 10 East Union 8 Anthony Harrington 10 Midland, Wyo 9 Mitchell Schnepf 12 MMCRU 10 Adam Schierholz 12 HM-Sanborn 11 Tate Dierking 12 SE Warren 12 Ian Blowe 12 Akron-Westfi Event 141 Boys Shot Put 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 4:30 PM State Record: 60-10.25 1975 Bob Feurerbach, Preston All-Time: 70-11 1968 Doug Lane, Cedar Rapids Jefferson Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Hudson Underwood 12 Easton Valle 2 Cody Fox 12 E Buchanan 3 Ray Gretillat 11 West Hancock 4 Parker Timp 12 S Winn, Calm 5 Dylan Hansen 11 Saint Ansgar 6 Nic Soda 12 Madrid 7 Cal Heydon 10 CR-Bayard 8 Jake Leonard 12 Madrid 9 Jayden Beckman 11 St. Albert, 10 Gavin Cronk 12 West Fork 11 Daryon Allwood 12 West Central 12 Brandon McCall 12 St. Albert, Flight 2 Finals 1 Colin Rasch 12 North Union 2 Orlando Montoya 12 BCLUW 3 Aiden Heitland 12 AGWSR 4 Braden Halvorson 10 Saint Ansgar 5 Jonah Reiling 12 Lisbon 6 Russell Coil 12 Columbus, CJ 7 Dawson Barnett 10 Clarksville 8 Ethan Thimmes 12 North Cedar 9 Cooper Marvel 12 Fremont-Mill 10 Morgan Cooley 10 East Union 11 Trenton Warner 11 Nodaway Vall 12 Ian Blowe 12 Akron-Westfi Event 154 Boys 4x110 Meter Shuttle Hurdle 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 2:40 PM State Record: 59.89 5/20/2023 Lisbon, Lisbon B Morningstar, C Kamaus, G Holub, L Czarnecki All-Time: 57.18 5/18/2019 Valley, WDM, Valley, WDM P Marschel, U Gbarjolo, T Thornton, J Williams School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Maquoketa Valley '1' 3 Earlham '1' 5 W Monona '1' 7 Stanton '1' Heat 2 Prelims 1 Griswold '1' 3 ACGC '1' 5 South O'Brien '1' 7 WACO '1' Heat 3 Prelims 1 S Winn, Calmar '1' 3 Lenox '1' 5 Pekin '1' 7 Iowa Valley, M '1' Heat 4 Prelims 1 Bishop Garrigan '1' 3 West Hancock '1' 5 Audubon '1' 7 Logan-Magnolia '1' Heat 5 Prelims 1 Columbus, CJ '1' 3 Westwood, Sloan '1' 5 Madrid '1' 7 Alta/Aurelia '1' Heat 6 Prelims 1 Bedford '1' 3 CR-Bayard '1' 5 Montezuma '1' 7 Janesville '1' Event 158 Boys 800 Sprint Medley 1A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 9:50 AM State Record: 1:31.12 5/20/2023 Lawton-Bronson, Lawton-Brons L Olesen, C Garnand, L Grimsley, T Moseman All-Time: 1:30.15 5/20/2023 Johnston, Johnston T Fox, O Ellsworth, K Fox, J Anglo School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 West Fork '1' 2 West Hancock '1' 3 Columbus, CJ '1' 4 Winfield-Mt. U '1' 5 Starmont '1' 6 Gehlen Cath, L '1' 7 BCLUW '1' 8 Belle Plaine '1' Section 2 Timed Finals 1 Panorama '1' 2 Bishop Garrigan '1' 3 Alta/Aurelia '1' 4 Lisbon '1' 5 Iowa Valley, M '1' 6 N Mahaska '1' 7 Wayne, Corydon '1' 8 E Buchanan '1' Section 3 Timed Finals 1 Danville '1' 2 Audubon '1' 3 Lenox '1' 4 Mount Ayr '1' 5 Earlham '1' 6 Westwood, Sloan '1' 7 Bellevue '1' 8 Sibley-Ocheyedan '1' Class 2A Boys

Event 4 Boys 100 Meter Dash 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 1:05 PM State Record: 10.58 2018 Tanner Iske, West Liberty All-Time: 10.10 2002 Adam Haluska, Carroll Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Daniel Blackwell 12 Hinton 2 Aidan Skoda 11 Crestwood 3 Damian Pestle 11 Wilton 4 Jaden Damiano 12 Ia Falls-Ald 5 Jack Miller 12 Jesup 6 Graham Eben 12 Cent Lyon 7 Isaac Goettsch 12 Ridge View 8 Kael Stotler 12 Aplntn-Parks Heat 2 Prelims 1 Peyton Gress 11 MVAOCOU 2 Jaxan Huyser 11 W Lyon, Inwo 3 Brayden Sifford 11 Red Oak 4 Landry Haberichter 10 WBur/ND 5 Tate Hawf 11 W Lyon, Inwo 6 Isaac Lett 12 Cardinal, El 7 Griffin Naderman 12 Tipton 8 Jon Jenness 12 Cherokee, Wa Heat 3 Prelims 1 Caleb DeTemmerman 10 Oelwein 2 Jaxon Paulsrud 10 Cherokee, Wa 3 Ty Groeneweg 11 Western Chri 4 Ryan Leonard 12 Estherville- 5 Brody Cullin 12 Shenandoah 6 Jack Thompson 12 Forest City 7 Landon Osberg 12 W Central Va 8 DJ Vonnahme 12 Kuemper Cath Event 12 Boys 200 Meter Dash 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 11:00 AM State Record: 21.33 5/21/2016 Isaiah Trousil, W Burlington All-Time: 20.80 1994 Tim Dwight, Iowa City High Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Quinn Street 10 Osage 2 Ethan Reiter 11 Denver 3 Jack Miller 12 Jesup 4 Ryan Leonard 12 Estherville- 5 Caleb DeTemmerman 10 Oelwein 6 Cameron Decker 12 Dike-NH 7 Connor Schwarz 11 Durant 8 Luke Darsidan 12 Camanche Heat 2 Prelims 1 Isaac Lett 12 Cardinal, El 2 Luke Sternberg 11 AHSTW 3 Jaxon Paulsrud 10 Cherokee, Wa 4 Qamerin Hussey 12 Spirit Lake 5 Brayden Sifford 11 Red Oak 6 Landon Osberg 12 W Central Va 7 Dashel Donlan 11 Crestwood 8 Nick Madsen 10 Greene Count Heat 3 Prelims 1 Kael Stotler 12 Aplntn-Parks 2 Evan Jones 10 PCM, Monroe 3 Cole Graham 10 Shenandoah 4 Chris Dworak 12 MO Valley 5 Edwin Gangba 10 Regina, IC 6 Jon Jenness 12 Cherokee, Wa 7 Noah Schmidgall 11 Mediapolis 8 Graham Eben 12 Cent Lyon Event 20 Boys 400 Meter Dash 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 1:40 PM State Record: 47.43 2000 Ryan Kedley, North Cedar All-Time: 46.99 5/17/2019 Darien Porter, Bettendorf Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Grant Myhre 12 Central Lee 2 Isaac Wenthe 11 Sheldon 3 Josh Gilbert 11 Hudson 4 Ethan Behrendsen 12 OABCIG 5 Riley Graber 11 PCM, Monroe 6 Cael Leighton 10 Woodward-Gra 7 Blaine Dohrmann 11 Wilton 8 Nathan Schmidgall 10 Mediapolis Section 2 Timed Finals 1 Jack Todd 11 Ridge View 2 Tyson Seeser 11 Camanche 3 Qamerin Hussey 12 Spirit Lake 4 Quinn Street 10 Osage 5 Tate Jirovsky 12 Grundy Cente 6 Kellen Jensen 11 Ridge View 7 Brayden Sifford 11 Red Oak 8 Landon Osberg 12 W Central Va Section 3 Timed Finals 1 Jace Eich 11 W Marshall 2 Kolby Hodnefield 10 S Hamilton 3 Alex Razee 12 Shenandoah 4 Ty Koehnk 12 S Hamilton 5 Luke Sternberg 11 AHSTW 6 Chizkiyah Richmond 11 South Hardin 7 Charlie Huesmann 12 Durant 8 Wyatt Gulla 12 Waukon Event 28 Boys 800 Meter Run 2A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 11:20 AM State Record: 1:51.17 5/17/2008 Aaron Stockstell, Mid-Prairie All-Time: 1:50.18 2007 Aaron Stockstell, Mid-Prairie Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Carson Van Sickle 12 Ogden 2 Conall Sauser 11 Oelwein 3 Kyle Wagoner 11 Clarinda 4 Ryder Sundall 12 Spirit Lake 5 Carter Lanphere 12 Central Sprn 6 Carter Mann 11 DSM Christia 7 Kaleb Grant 12 E Marshall 8 Ayden Gonzalez 12 Jesup 9 Charlie Forbes 11 MVAOCOU 10 Christian Brown 11 Denver 11 Ty Tallman 12 Monticello 12 Grant Gayther 09 Forest City Section 2 Timed Finals 1 Owen Schmidgall 12 Mediapolis 2 Nathan Ahern 11 Crestwood 3 Jayse Yoder 11 Mid-Prairie, 4 Logan Rosas 12 Mediapolis 5 Caleb Ten Pas 10 DSM Christia 6 Clay Bohlmann 11 Tipton 7 Wyatt Gulla 12 Waukon 8 Evan Osler 11 Okoboji, Mil 9 Ethan Stalzer 12 Albia 10 Trigg Heimdal 11 Okoboji, Mil 11 Tyler Venenga 12 Grundy Cente 12 Landon Meerdink 12 Unity Chrst, Event 36 Boys 1600 Meter Run 2A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 2:52 PM State Record: 4:16.99 1989 Lance Elliott, Montezuma All-Time: 4:05.61 2021 Nate Mueller, ADM Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Austin Vander Werf 12 I-35, Truro 2 Kyle Wagoner 11 Clarinda 3 Solomon Zaugg 12 Mediapolis 4 Emerson Vokes 10 Grundy Cente 5 Neal Pinter 12 Denver 6 Caleb Ten Pas 10 DSM Christia 7 Brandon Hughes 11 Spirit Lake 8 Parker Duitsman 12 Estherville- 9 Emmett Swartzentruber 11 Mid-Prairie, 10 Jacob Greving 12 Kuemper Cath 11 Kaden Lynch 12 Grundy Cente 12 Owen Schmidgall 12 Mediapolis 13 Jude Benbow 11 Ogden 14 Collin Houg 12 DSM Christia 15 Skyler Dugan 12 Waukon 16 Nathan Pint 11 Jesup 17 Jayse Yoder 11 Mid-Prairie, 18 Zach Flatebo 11 Garner-Hay/V 19 Conall Sauser 11 Oelwein 20 Caleb Schunk 11 Oelwein 21 Samuel Welter 11 Regina, IC 22 Caden Knoblock 10 Denver 23 Collin Harder 10 AHSTW 24 Braeden Keister 11 Anamosa Event 44 Boys 3200 Meter Run 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 10:10 AM State Record: 9:11.33 5/16/2019 Reece Smith, Garner-Hay/V All-Time: 8:50.43 5/22/2014 Thomas Pollard, Gilbert Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Isaac Reisinger 11 Waukon 2 Conall Sauser 11 Oelwein 3 Emerson Vokes 10 Grundy Cente 4 Neal Pinter 12 Denver 5 Kaden Lynch 12 Grundy Cente 6 Solomon Zaugg 12 Mediapolis 7 Austin Vander Werf 12 I-35, Truro 8 Caleb Schunk 11 Oelwein 9 Kyle Wagoner 11 Clarinda 10 Caleb Ten Pas 10 DSM Christia 11 Collin Houg 12 DSM Christia 12 Parker Duitsman 12 Estherville- 13 Brandon Hughes 11 Spirit Lake 14 Isaiah Aragon 12 East Sac Cou 15 Jacob Greving 12 Kuemper Cath 16 Sawyer Meinders 10 Pella Christ 17 Andrew Schlarmann 10 Beckman 18 Parker Engel 12 East Sac Cou 19 Emmett Swartzentruber 11 Mid-Prairie, 20 Caleb Huff 11 Sheldon 21 Aedan Althoff 10 Monticello 22 Tyler Rozenboom 11 Unity Chrst, 23 Preston Yutzy 11 Mid-Prairie, 24 Lane Cook 11 Cascade Event 53 Boys 110 Meter Hurdles 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 10:40 AM State Record: 13.81 2022 Jack Latham, Spirit Lake All-Time: 13.68 5/2/2024 Jaden Damiano, Iowa Falls-Alden Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Conner Arnold 12 Eddyvl-Blake 2 Jordan Dusenberry 11 Wilton 3 Mason Boothby 12 Underwood 4 Jaden Damiano 12 Ia Falls-Ald 5 Beau Goodwin 12 KP-WC-RV 6 Ryker Dengler 11 West Liberty 7 Damarion Honaker 12 Camanche 8 Jace Hanson 12 Southeast Va Heat 2 Prelims 1 Zakiah Pettigrew 12 South Cent C 2 Ray Morgan Jr. 12 Ia Falls-Ald 3 Russell McCrea 12 Eddyvl-Blake 4 Brady Wallace 11 Treynor 5 Ayden Burrow 11 N Fayette Va 6 Gavin Newcomb 12 AHSTW 7 Sam Hulsing 11 Underwood 8 Justice Luke 11 Union, LaPor Heat 3 Prelims 1 Tiernan Vokes 11 Grundy Cente 2 Gavin VanGorp 11 PCM, Monroe 3 Cameron Madden 11 Emmetsburg 4 Cooper Winkel 11 Spirit Lake 5 Ethan Stecker 11 Spirit Lake 6 Garet Kiel 12 Oelwein 7 Michael Johnson 12 Osage 8 Yahir Camberos Barajas 12 Estherville- Event 62 Boys 400 Meter Hurdles 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 12:20 PM State Record: 51.62 1995 Brent MacLagen, Jefferson-Scranton All-Time: 50.96 1996 Dustin Avey, Ames Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Will Henle 12 Ia Falls-Ald 2 Ayden Burrow 11 N Fayette Va 3 Tayden Hull 09 Underwood 4 Nick Denning 12 AHSTW 5 Nick Neuroth 12 Aplntn-Parks 6 Russell McCrea 12 Eddyvl-Blake 7 Jayden Strum 10 Roland-Story 8 Tyson Bennett 11 Dike-NH Section 2 Timed Finals 1 Korey Kirkpatrick 11 I-35, Truro 2 Logan Hamma 10 WBur/ND 3 Drew Sandven 12 Okoboji, Mil 4 Matt Condon 11 Manson NW We 5 Jace Hanson 12 Southeast Va 6 Tate Jirovsky 12 Grundy Cente 7 Ethan Yarkosky 11 Albia 8 Grayson Weers 12 Anamosa Section 3 Timed Finals 1 Chandler Drake 11 Woodward-Gra 2 Garet Kiel 12 Oelwein 3 Griffin Olson 12 PCM, Monroe 4 Jaden Damiano 12 Ia Falls-Ald 5 Isaac Wenthe 11 Sheldon 6 Karson Elwood 12 Treynor 7 Carson Van Sickle 12 Ogden 8 Ryker Dengler 11 West Liberty Event 73 Boys 4x100 Meter Relay 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 1:00 PM State Record: 42.44 5/22/2015 W Burlington/ND, W Burlington T Williams, B Wrede, I Trousil, X Williams All-Time: 41.33 1996 Iowa City High, Iowa City High D McMahon, J Ringena, M Richards, M Coleman School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Pleasantville '1' 2 West Liberty '1' 3 Regina, IC '1' 4 Treynor '1' 5 W Lyon, Inwood '1' 6 Hinton '1' 7 Greene County '1' 8 Union, LaPorte C '1' Heat 2 Prelims 1 Grundy Center '1' 2 Roland-Story '1' 3 Cent Lyon '1' 4 Lawton-Bronson '1' 5 Spirit Lake '1' 6 Van Meter '1' 7 Mediapolis '1' 8 W Burlington/ND '1' Heat 3 Prelims 1 Jesup '1' 2 Southeast Valley '1' 3 PCM, Monroe '1' 4 Shenandoah '1' 5 Forest City '1' 6 DSM Christian '1' 7 Emmetsburg '1' 8 Beckman '1' Event 81 Boys 4x200 Meter Relay 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 11:30 AM State Record: 1:27.14 5/20/2016 W Burlington/ND, W Burlington X Williams, J Smith, S Ferguson, I Trousil All-Time: 1:26.12 4/13/2024 Ankeny, Ankeny L Fairchild, D Akers, J Belding, T Sickerson School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Albia '1' 2 Van Buren County '1' 3 Central Sprngs '1' 4 Hinton '1' 5 Western Christ '1' 6 Union, LaPorte C '2' 7 Cascade '1' 8 Sumner-Fredrksbg '1' Section 2 Timed Finals 1 W Lyon, Inwood '1' 2 Grundy Center '1' 3 Dike-NH '1' 4 Mediapolis '1' 5 Underwood '1' 6 West Liberty '2' 7 Camanche '1' 8 Emmetsburg '1' Section 3 Timed Finals 1 Van Meter '1' 2 Shenandoah '1' 3 Treynor '1' 4 Forest City '1' 5 PCM, Monroe '1' 6 S Hamilton '1' 7 Regina, IC '1' 8 Lawton-Bronson '1' Event 89 Boys 4x400 Meter Relay 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 2:10 PM State Record: 3:18.09 5/21/2016 Albia, Albia T Leshen, K Sinnott, J Clouse, A Moore All-Time: 3:13.80 5/19/2006 Valley West Des Moines, WDM Valley B Collins, Z Sandvig, R Keairnes, B McSkimming School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Denver '1' 2 Albia '1' 3 Grundy Center '1' 4 S Hamilton '1' 5 Shenandoah '1' 6 Lawton-Bronson '1' 7 Van Meter '1' 8 Mediapolis '1' Heat 2 Prelims 1 Waukon '1' 2 Aplntn-Parksbg '1' 3 W Marshall '1' 4 Okoboji, Milford '1' 5 Underwood '1' 6 Camanche '1' 7 Alburnett '1' 8 PCM, Monroe '1' Heat 3 Prelims 1 Regina, IC '1' 2 Forest City '1' 3 Tipton '1' 4 Unity Chrst, OC '1' 5 Estherville-LC '1' 6 Dike-NH '1' 7 Garner-Hay/Vent '1' 8 Anamosa '1' Event 97 Boys 4x800 Meter Relay 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 12:10 PM State Record: 7:50.39 5/21/2015 Monticello, Monticello J Easton, J Loes, D Manternach, M Manternach All-Time: 7:36.69 2023 Iowa City, City, Iowa City, City A Smith, A Noreldaim, F Washburn, T Thompson School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Ridge View '1' 2 Grundy Center '1' 3 Mid-Prairie, W '1' 4 Ogden '1' 5 Tipton '1' 6 Greene County '1' 7 Sioux Ctrl, SR '1' 8 MVAOCOU '1' 9 Kuemper Cath '1' 10 Roland-Story '1' 11 AHSTW '1' 12 Northeast, GL '1' Section 2 Timed Finals 1 Garner-Hay/Vent '1' 2 Okoboji, Milford '1' 3 Spirit Lake '1' 4 Mediapolis '1' 5 DSM Christian '1' 6 Waukon '1' 7 Unity Chrst, OC '1' 8 Chariton '1' 9 Alburnett '1' 10 Aplntn-Parksbg '1' 11 Union, LaPorte C '1' 12 Denver '1' Event 111 Boys Distance Medley 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 9:40 AM State Record: 3:26.16 5/16/2008 Mid-Prairie, Mid-Prairie T Miller, C Bontrager, L Silbaugh, A Stockstell All-Time: 3:22.69 2001 Iowa City High, Iowa City High S Newell, H Hill, C Davis, J Mims School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 I-35, Truro '1' 2 Oelwein '1' 3 Estherville-LC '1' 4 Grundy Center '1' 5 Garner-Hay/Vent '1' 6 Alburnett '1' 7 Van Meter '1' 8 S Hamilton '1' Section 2 Timed Finals 1 Central Sprngs '1' 2 Columbus Cath '1' 3 West Branch '1' 4 DSM Christian '1' 5 MVAOCOU '1' 6 Crestwood '1' 7 Anamosa '1' 8 Van Buren County '1' Section 3 Timed Finals 1 Clarinda '1' 2 Greene County '1' 3 Okoboji, Milford '1' 4 Tipton '1' 5 Mediapolis '1' 6 Unity Chrst, OC '1' 7 Spirit Lake '1' 8 Ogden '1' Event 119 Boys High Jump 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 9:00 AM State Record: 7-03.50 1981 Brian Tietjens, North Central All-Time: 7-03.50 1981 Brian Tietjens, North Central, Manly Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Xavier Woods 11 Colfax-Mingo 2 Braylon Bingham 09 Pleasantvill 3 Aiden Youngblut 09 Jesup 4 Traven Wheeler 11 South Hardin 5 Mason Smith 12 Chariton 6 Brysen Kolar 11 OABCIG 7 Michael Johnson 12 Osage 8 Dylan Bosma 10 Unity Chrst, 9 Josh Turner 10 Mid-Prairie, 10 Tyler Stoltz 12 Van Buren Co 11 Byron Maina 11 Emmetsburg 12 Carter Crum 12 Central Sprn 13 Kyan Emmelkamp 12 Unity Chrst, 14 Ryan Little 11 Albia 15 Mason Watkins 11 WBur/ND 16 Andrew Anderson 11 South Cent C 17 Dakota Carlson 12 Forest City 18 Colby Gray 10 Northeast, G 19 Jon Jenness 12 Cherokee, Wa 20 Benjamin Gerken 12 Kuemper Cath 21 Beau Goodwin 12 KP-WC-RV 22 Ike Claussen-Tubbs 12 Anamosa 23 Matt Condon 11 Manson NW We 24 Tyson Seeser 11 Camanche Event 127 Boys Long Jump 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 9:00 AM State Record: 24-03 1985 Matt Zuber, Iowa Valley All-Time: 24-10 2022 Abu Sama, Southeast Polk Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Kaiden Roop 10 Clarinda 2 Beau Goodwin 12 KP-WC-RV 3 Ty Stone 10 Camanche 4 Benjamin Gerken 12 Kuemper Cath 5 Carson Storey 10 Okoboji, Mil 6 Logan Rosauer 12 Union, LaPor 7 Colby Gray 10 Northeast, G 8 Henry Luttenegger 09 Mediapolis 9 Auron Marsh 12 West Branch 10 Gavin VanGorp 11 PCM, Monroe 11 Ben Gordon 12 Van Meter 12 Tanner Dixon 10 MVAOCOU Flight 2 Finals 1 Josh Jager 12 Cent Lyon 2 Brady Burkhart 11 Oelwein 3 Thomas Steele 12 Columbus Cat 4 Peyton Welch 10 South Hardin 5 Jace Fadden 11 DSM Christia 6 Landon Sullivan 12 Mid-Prairie, 7 Jack Miller 12 Jesup 8 Caler Garnand 11 Lawton-Brons 9 Matt Condon 11 Manson NW We 10 Isaac Wenthe 11 Sheldon 11 Landon Osberg 12 W Central Va 12 Mason Boothby 12 Underwood Event 135 Boys Discus Throw 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 11:30 AM State Record: 186-02 1991 Allan Walz, Bondurant-Farrar All-Time: 207-08 1978 Scott Crowell, Mason City Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Taeten Kollis 12 Western Chri 2 Marshall Zeien 12 New Hampton 3 Anthony Courtney 12 Sheldon 4 Logan Thorson 12 Cherokee, Wa 5 Will Lockhart 11 Denver 6 Mason Allen 12 Clarion-Gold 7 Eric Neipert 11 Union, LaPor 8 Wyatt Huisinga 10 KP-WC-RV 9 Nathan Faber 11 DSM Christia 10 Isaac Carman 11 Greene Count 11 Cael Reichter 11 N Fayette Va 12 Drew Streb 12 Regina, IC Flight 2 Finals 1 Matthew Bratten 11 Oelwein 2 Tariq Miller 11 Cent Decatur 3 Gavin Remer 11 OABCIG 4 Jace Henderson 11 MVAOCOU 5 Alec Rachford 12 Cardinal, El 6 Braden McShane 12 New Hampton 7 Preston Ries 12 Monticello 8 Trevor Veenstra 12 Pella Christ 9 Zach Yates 12 Monticello 10 Grant Gray 11 Northeast, G 11 Evan Adams 12 Kuemper Cath 12 Maxwell Tiarks 12 Underwood Event 143 Boys Shot Put 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 11:30 AM State Record: 67-02 5/17/2018 Nick Phelps, KP-WC All-Time: 70-11 1968 Doug Lane, Cedar Rapids Jefferson Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Erik Boge 10 Beckman 2 Mark Bussan 12 PCM, Monroe 3 Kasey Seitz 12 Grundy Cente 4 Anthony Courtney 12 Sheldon 5 Tariq Miller 11 Cent Decatur 6 Taeten Kollis 12 Western Chri 7 Brooks Binneboese 11 Hinton 8 Ryker Adair 10 Underwood 9 Clayton Meyermann 12 Northeast, G 10 Triston Brandsoy 11 Forest City 11 Zach Yates 12 Monticello 12 Will Lockhart 11 Denver Flight 2 Finals 1 Jace Henderson 11 MVAOCOU 2 Kael Stotler 12 Aplntn-Parks 3 Burke Berry 11 Mid-Prairie, 4 Mason Knipp 12 Columbus Cat 5 Evan Adams 12 Kuemper Cath 6 Issac Cox 12 Cardinal, El 7 Blake Lovell 10 Cherokee, Wa 8 Alec Rachford 12 Cardinal, El 9 Preston Ries 12 Monticello 10 Maxwell Tiarks 12 Underwood 11 Trevor Veenstra 12 Pella Christ 12 Grant Gray 11 Northeast, G Event 155 Boys 4x110 Meter Shuttle Hurdle 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 2:00 PM State Record: 59.49 5/18/2019 Dike-NH, Dike-NH C Fuller, G Bixby, E Sohn, S Eden All-Time: 57.18 5/18/2019 Valley, WDM, Valley, WDM P Marschel, U Gbarjolo, T Thornton, J Williams School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 W Lyon, Inwood '1' 3 Ia Falls-Alden '1' 5 Grundy Center '1' 7 Mediapolis '1' Heat 2 Prelims 1 Eddyvl-Blakes/F '1' 3 Treynor '1' 5 Emmetsburg '1' 7 N Fayette Val '1' Heat 3 Prelims 1 Oelwein '1' 3 Underwood '1' 5 PCM, Monroe '1' 7 AHSTW '1' Heat 4 Prelims 1 Hinton '1' 3 Spirit Lake '1' 5 Cherokee, Wash '1' 7 Lawton-Bronson '1' Heat 5 Prelims 1 Roland-Story '1' 3 West Liberty '1' 5 Okoboji, Milford '1' 7 Union, LaPorte C '1' Heat 6 Prelims 1 Durant '1' 3 Estherville-LC '1' 5 Osage '1' 7 KP-WC-RV '1' Event 159 Boys 800 Sprint Medley 2A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 10:00 AM State Record: 1:31.76 5/22/2021 Unity Christian, Unity Christian T Wieringa, C Bosma, L Franken, T Schouten All-Time: 1:30.15 5/20/2023 Johnston, Johnston T Fox, O Ellsworth, K Fox, J Anglo School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Albia '1' 2 Unity Chrst, OC '1' 3 Hinton '1' 4 West Liberty '1' 5 Union, LaPorte C '1' 6 Crestwood '1' 7 Lawton-Bronson '1' 8 Cardinal, Eldon '1' Section 2 Timed Finals 1 Osage '1' 2 Okoboji, Milford '1' 3 Anamosa '1' 4 Underwood '1' 5 Grundy Center '1' 6 Denver '1' 7 Regina, IC '1' 8 PCM, Monroe '1' Section 3 Timed Finals 1 Van Meter '1' 2 Estherville-LC '1' 3 Spirit Lake '1' 4 Shenandoah '1' 5 S Hamilton '1' 6 Treynor '1' 7 Camanche '1' 8 South Hardin '1' Event 1 Girls 100 Meter Dash 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 6:30 PM State Record: 12.25 5/21/2015 Katie Maschmann, Montezuma All-Time: 11.49 2018 Sydney Milani, Southeast Polk Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Ava Gehrking 09 English Vall 2 Claire Schroeder 12 St. Mary's, 3 Kloe Nissen 09 Don Bosco 4 Jaidyn Sellers 12 Panorama 5 Mia Backous 11 Grand View C 6 Maddie Weston 11 Nodaway Vall 7 Paige Richards 09 Madrid 8 Emma Cooper 12 Southwest Va Heat 2 Prelims 1 Kaitlyn Hahn 10 Edgewd-Coles 2 Macy Thorson 11 Nwood-Kenset 3 Chloe Wierson 12 Collins-Maxw 4 Aleksys Gannon 12 Murray 5 Maddie Fehr 10 WB-Mallard 6 Avery Eastvold 11 Lake Mills 7 Abbie Capesius 12 Bishop Garri 8 Aurey Meeker 12 Winfield-Mt. Heat 3 Prelims 1 Chloe Snook 10 Montezuma 2 Renae Cowgill 12 W Monona 3 Rya Scott 10 Hillcrest 4 Morgan Hast 09 Boyer Valley 5 Jaylin May 11 Wapsie Val, 6 Reagan Murphy 12 Bishop Garri 7 Ella Whitney 09 Wayne, Coryd 8 Trista Hansaker 09 Melcher-Dall Event 9 Girls 200 Meter Dash 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 4:20 PM State Record: 24.48 5/22/2010 Alex Gochenour, Logan-Magnolia All-Time: 23.68 2018 Sydney Milani, Southeast Polk Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Abbie Capesius 12 Bishop Garri 2 Macy Thorson 11 Nwood-Kenset 3 Rylee Atkinson 10 Edgewd-Coles 4 Jaidyn Sellers 12 Panorama 5 Katy Pryor 10 Woodbine 6 Tatum Huyser 10 Lynnville-Su 7 Kate Lanz 10 Wapello 8 Trista Hansaker 09 Melcher-Dall Heat 2 Prelims 1 Paige Richards 09 Madrid 2 Ava Gehrking 09 English Vall 3 Maddie Fehr 10 WB-Mallard 4 Aleksys Gannon 12 Murray 5 Chloe Wierson 12 Collins-Maxw 6 Emma Cooper 12 Southwest Va 7 Chloe Snook 10 Montezuma 8 Camryn Paris 09 Maquoketa Va Heat 3 Prelims 1 Morgan Hast 09 Boyer Valley 2 Emma Lundy 12 Nodaway Vall 3 Mia Backous 11 Grand View C 4 Addy Happel 12 Lisbon 5 Kloe Nissen 09 Don Bosco 6 Reagan Murphy 12 Bishop Garri 7 Rya Scott 10 Hillcrest 8 Cindy Swain 12 Essex Event 17 Girls 400 Meter Dash 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 7:00 PM State Record: 55.75 5/16/2013 Ellie Herzberg, Manson NW We All-Time: 52.90 2018 Sydney Milani, Southeast Polk Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Dorothy Bear 09 Meskwaki Set 2 Mia Matgen 09 St. Mary's, 3 Cora Sauer 09 Lake Mills 4 Amelia Porisch 11 Saint Ansgar 5 Kaylen Robinson 11 Moravia 6 Mallory Mohn 12 Kee, Lansing 7 Rylee Atkinson 10 Edgewd-Coles 8 Evelyn Hitzhusen 09 West Fork Section 2 Timed Finals 1 Ema Roberts 11 HLV, Victor 2 Josi Munger 09 Starmont 3 Jenna Thornburg 12 East Mills 4 Abbie Capesius 12 Bishop Garri 5 Inna Howard 11 Madrid 6 Kennedy Brant 10 Glad-Reinbec 7 Sadie Cox 11 Lenox 8 Rya Scott 10 Hillcrest Section 3 Timed Finals 1 Courtney Knoche 12 C-Wheatland 2 Katy Pryor 10 Woodbine 3 Kloe Nissen 09 Don Bosco 4 Jaidyn Sellers 12 Panorama 5 Kadence Huck 11 Nashua-Plain 6 Aleksys Gannon 12 Murray 7 Lanni Beaman 10 Maquoketa Va 8 Tess Casey 09 Tri-Center Event 25 Girls 800 Meter Run 1A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 10:30 AM State Record: 2:09.60 5/20/2006 Brooke Dinsdale, North Tama All-Time: 2:06.52 2021 Ainsley Erzen, Carlisle Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Hayden Berkland 10 Alta/Aurelia 2 Allysen Johnsen 10 Logan-Magnol 3 Courtney Knoche 12 C-Wheatland 4 Josi Munger 09 Starmont 5 Josie Tieskoetter 12 S Winn, Calm 6 Izabelle Seda 09 Woodbine 7 Alaina Gourley 10 Danville 8 Haedyn Hall 11 Logan-Magnol 9 Maclaine German 10 Martndsl-StM 10 Emery Hall 09 HLV, Victor 11 Jayden Peters 09 Collins-Maxw 12 Elizabeth Erickson 09 Colo-Nesco Section 2 Timed Finals 1 Katelyn Brandhorst 10 Madrid 2 Anna Lursen 10 St. Edmond, 3 Kadence Huck 11 Nashua-Plain 4 Lili Denton 10 St. Albert, 5 Ava Campbell 11 ACGC 6 Lila Powers 10 Saint Ansgar 7 Hannah Frank 11 Earlham 8 Chloe Broer 10 W Monona 9 Isah VanArsdol 11 Tri-Center 10 Becca Hofmann 12 North Iowa 11 Ada Hansen 09 CAM, Anita 12 Nora Peterson 11 Alta/Aurelia Event 33 Girls 1500 Meter Run 1A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 2:15 PM State Record: 4:35.43 5/20/2023 Noelle Steines, C-Wheatland All-Time: 4:26.39 2011 Shelby Houlihan, SC East Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Hannah Brandhorst 09 Madrid 2 Lauren Hillesland 10 North Iowa 3 Katelyn Brandhorst 10 Madrid 4 Ava Campbell 11 ACGC 5 Kadence Huck 11 Nashua-Plain 6 Claire Zweibohmer 10 Riceville 7 Lili Denton 10 St. Albert, 8 Lauren Krogmann 09 Starmont 9 Addison Voelker 09 North Butler 10 Chloe Glosser 10 Pekin 11 Jayden Peters 09 Collins-Maxw 12 Allysen Johnsen 10 Logan-Magnol 13 Lydia Ives 10 Grand View C 14 Kylie Rochholz 09 Panorama 15 Mareni Brabec 10 Newell-Fonda 16 Abbi Waskow 09 Dunkerton 17 Nora Peterson 11 Alta/Aurelia 18 Michaela Leiting 12 St. Edmond, 19 Tyra Schupbach 10 WB-Mallard 20 Adyson Lapel 11 Woodbine 21 Karson Oberender 10 Martndsl-StM 22 Ava Franzen 09 S Winn, Calm 23 Lydia Parlee 10 Grand View C 24 Kalia Stover 11 BCLUW Event 41 Girls 3000 Meter Run 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 3:20 PM State Record: 9:56.54 5/16/2013 Leah Seivert, Sibley-Ochey All-Time: 9:23.60 4/25/2024 Addison Dorenkamp, Valley Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Nora Peterson 11 Alta/Aurelia 2 Lili Denton 10 St. Albert, 3 Katelyn Brandhorst 10 Madrid 4 Claire Zweibohmer 10 Riceville 5 Lauren Hillesland 10 North Iowa 6 Addison Voelker 09 North Butler 7 Jayden Peters 09 Collins-Maxw 8 Kylie Rochholz 09 Panorama 9 Adyson Lapel 11 Woodbine 10 Allysen Johnsen 10 Logan-Magnol 11 Tyra Schupbach 10 WB-Mallard 12 Madelyn Grothus 09 Madrid 13 Lydia Ives 10 Grand View C 14 Madison Sporrer 11 Logan-Magnol 15 Marie Yoder 09 Hillcrest 16 Chloe Broer 10 W Monona 17 Lauren Krogmann 09 Starmont 18 Meghan Wheatley 12 North Linn 19 Emmerson Jedlicka 10 N Mahaska 20 Elizabeth Erickson 09 Colo-Nesco 21 Hannah Landwehr 12 St. Edmond, 22 Karson Oberender 10 Martndsl-StM 23 Lydia Parlee 10 Grand View C 24 Addison Achenbach 09 English Vall Event 49 Girls 100 Meter Hurdles 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 4:00 PM State Record: 14.07 5/21/2010 Alex Gochenour, Logan-Magnol All-Time: 13.90 4/13/2010 Alex Gochenour, Logan-Mag. Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Kaitlynn Hasselbusch 11 Lisbon 2 Alyssa Steinback 12 Belle Plaine 3 Addison Winters 10 Kee, Lansing 4 Claire Schroeder 12 St. Mary's, 5 Allison Watts 12 Alta/Aurelia 6 Layla Meador 10 Tri-Center 7 Andelyn Cabalka 11 E Buchanan 8 Aspen Falk 12 Saint Ansgar Heat 2 Prelims 1 Izzy Weldon 12 Fremont-Mill 2 Layla Ewing 11 Moravia 3 Camryn Russell 10 Baxter 4 Lindsey Moore 12 Nwood-Kenset 5 Reagan Murphy 12 Bishop Garri 6 Josie Harvey 11 St. Edmond, 7 Carsyn Clothier 12 Springville 8 Josie Nelson 11 Winfield-Mt. Heat 3 Prelims 1 Leila Wedgwood 10 BCLUW 2 Morgan Wallin 12 Nwood-Kenset 3 Carsyn Adams 09 Griswold 4 Hannah Olson 11 Stanton 5 Lauren Johnson 11 Stanton 6 Annika Nelson 12 Nodaway Vall 7 Kiera Hochstein 12 St. Albert, 8 Honor Hovenga 09 Janesville Event 57 Girls 400 Meter Hurdles 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 5:40 PM State Record: 1:02.14 5/22/2009 Sara Stoakes, N Tama All-Time: 57.30 1975 Debbie Esser, Woodbine Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Addison Adams 11 Griswold 2 Maclayn Houston 12 W Harrison 3 Hannah Kimberley 12 Collins-Maxw 4 Aaliyah Cooper 11 HLV, Victor 5 Kierstin Montag 12 WB-Mallard 6 Laney Brinkman 10 North Butler 7 Allison Watts 12 Alta/Aurelia 8 Dorothy Bear 09 Meskwaki Set Section 2 Timed Finals 1 Honor Hovenga 09 Janesville 2 Shayla Greeley 11 Riceville 3 Lauren Johnson 11 Stanton 4 Addison Winters 10 Kee, Lansing 5 Elsie Flexsenhar 10 E Buchanan 6 Nataliya Linder 09 N Mahaska 7 Reagan Clarahan 11 Sigourney 8 Tori Metzgar 11 AGWSR Section 3 Timed Finals 1 Cortney Knutson 12 Wayne, Coryd 2 Quincey Schneckloth 11 Tri-Center 3 Ada Hansen 09 CAM, Anita 4 Carly Henderson 12 Riverside, O 5 Bella Gute 11 Fremont-Mill 6 Carsyn Adams 09 Griswold 7 Lauren Malone 12 Boyer Valley 8 Lindsey Moore 12 Nwood-Kenset Event 66 Girls 4x100 Meter Shuttle Hurdle 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 7:40 PM State Record: 1:05.44 5/17/2012 Gehlen Cath, L, Gehlen Cath K Langel, N Ryan, M Whitehead, S Rohe All-Time: 1:00.44 2022 Dowling Catholic, Dowling Catholic O Kramer, R Leman, A Gaskell, E Okwaramoi School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Griswold '1' 3 Nwood-Kensett '1' 5 Winfield-Mt. U '1' 7 Newell-Fonda '1' Heat 2 Prelims 1 CR-Bayard '1' 3 Fremont-Mills '1' 5 WACO '1' 7 Janesville '1' Heat 3 Prelims 1 Logan-Magnolia '1' 3 St. Mary's, R '1' 5 Wayne, Corydon '1' 7 IKM-Manning '1' Heat 4 Prelims 1 St. Albert, CB '1' 3 Stanton '1' 5 Lisbon '1' 7 CAM, Anita '1' Heat 5 Prelims 1 Pekin '1' 3 Saint Ansgar '1' 5 Tri-Center '1' 7 Lake Mills '1' Heat 6 Prelims 1 Wapsie Val, F '1' 3 Woodbine '1' 5 Springville '1' 7 Baxter '1' Event 70 Girls 4x100 Meter Relay 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 6:20 PM State Record: 48.72 2022 Madrid, Madrid L Ostert, E Olsen, J Dodds, E Santi All-Time: 47.55 4/28/2012 Roosevelt, Roosevelt CR Jefferson Tied in 2015 School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Saint Ansgar '1' 2 Highland '1' 3 Lone Tree '1' 4 Riverside, Oak '1' 5 Fremont-Mills '1' 6 St. Albert, CB '1' 7 Earlham '1' 8 North Linn '1' Heat 2 Prelims 1 North Union '1' 2 Lynnville-Sully '1' 3 Wapsie Val, F '1' 4 Nodaway Vall '1' 5 Lake Mills '1' 6 Grand View Christ '1' 7 West Hancock '1' 8 Lenox '1' Heat 3 Prelims 1 St. Mary's, R '1' 2 Nwood-Kensett '1' 3 Maquoketa Valley '1' 4 Wayne, Corydon '1' 5 Lisbon '1' 6 W Monona '1' 7 Edgewd-Colesburg '1' 8 Wapello '1' Event 78 Girls 4x200 Meter Relay 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 4:40 PM State Record: 1:43.29 2022 Madrid, Madrid L Ostert, E Olsen, J Dodds, E Santi All-Time: 1:39.24 5/22/2015 CR Jefferson, CR Jefferson A Ranschau, J Blue, M Meese, L Schneekloth School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 North Union '1' 2 Saint Ansgar '1' 3 Danville '1' 4 S Winn, Calmar '1' 5 Alta/Aurelia '1' 6 North Linn '1' 7 Earlham '1' 8 AGWSR '1' Section 2 Timed Finals 1 Springville '1' 2 West Hancock '1' 3 IKM-Manning '1' 4 Wapsie Val, F '1' 5 Lynnville-Sully '1' 6 Lone Tree '1' 7 Newell-Fonda '1' 8 Winfield-Mt. U '1' Section 3 Timed Finals 1 W Monona '1' 2 Lake Mills '1' 3 Lisbon '1' 4 Nodaway Vall '1' 5 Fremont-Mills '1' 6 Riverside, Oak '1' 7 Wayne, Corydon '1' 8 Maquoketa Valley '1' Event 86 Girls 4x400 Meter Relay 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 7:00 PM State Record: 3:58.28 5/19/2007 Valley Community Elgin, Valley Commu A Spain, M Moyle, M Metzger, K McCartney All-Time: 3:48.39 5/23/2009 Sioux City, East, Sioux City, E S Houlihan, R Mikulicz, E McCarthy, E Dougherty School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 IKM-Manning '1' 2 WB-Mallard '1' 3 Maquoketa Valley '1' 4 Tri-Center '1' 5 Saint Ansgar '1' 6 Mount Ayr '1' 7 George-Little Rk '1' 8 N Mahaska '1' Heat 2 Prelims 1 Wayne, Corydon '1' 2 BCLUW '1' 3 Newell-Fonda '1' 4 Riverside, Oak '1' 5 St. Edmond, FD '1' 6 St. Albert, CB '1' 7 Pekin '1' 8 Alta/Aurelia '1' Heat 3 Prelims 1 Springville '1' 2 Woodbine '1' 3 Earlham '1' 4 W Monona '1' 5 Danville '1' 6 AGWSR '1' 7 Madrid '1' 8 HLV, Victor '1' Event 94 Girls 4x800 Meter Relay 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 5:00 PM State Record: 9:28.33 5/17/2007 Valley Community Elgin, Valley Commu A Spain, M Moyle, D Bushman, K McCartney All-Time: 9:01.47 4/27/2024 Pleasant Valley, Pleasant Valley A Wedemeyer, A Johnson, K Mowen, G Boleyn School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 North Linn '1' 2 IKM-Manning '1' 3 Iowa Valley, M '1' 4 Wapsie Val, F '1' 5 Boyer Valley '1' 6 St. Albert, CB '1' 7 Mount Ayr '1' 8 WB-Mallard '1' 9 Woodbine '1' 10 Panorama '1' 11 West Fork '1' 12 Alta/Aurelia '1' Section 2 Timed Finals 1 St. Edmond, FD '1' 2 Saint Ansgar '1' 3 Earlham '1' 4 North Iowa '1' 5 BCLUW '1' 6 Riverside, Oak '1' 7 Pekin '1' 8 S Winn, Calmar '1' 9 Tri-Center '1' 10 AGWSR '1' 11 Martndsl-StMarys '1' 12 Lynnville-Sully '1' Event 108 Girls 800 Sprint Medley 1A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 9:00 AM State Record: 1:48.80 5/23/2015 Hudson, Hudson L Kolterman, A Mosley, D Reicherts, M Bell All-Time: 1:43.64 2018 Linn-Mar, Linn-Mar A Rolle, O Hubler, J Bennett, P Wensel School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Edgewd-Colesburg '1' 2 E Buchanan '1' 3 ACGC '1' 4 Newell-Fonda '1' 5 Lake Mills '1' 6 Riverside, Oak '1' 7 Wapello '1' 8 Kee, Lansing '1' Section 2 Timed Finals 1 Lenox '1' 2 Saint Ansgar '1' 3 Collins-Maxwell '1' 4 Bishop Garrigan '1' 5 St. Albert, CB '1' 6 AGWSR '1' 7 W Monona '1' 8 North Linn '1' Section 3 Timed Finals 1 Nodaway Vall '1' 2 Tri-Center '1' 3 Lisbon '1' 4 Danville '1' 5 Maquoketa Valley '1' 6 Don Bosco '1' 7 Lone Tree '1' 8 Glad-Reinbeck '1' Event 116 Girls High Jump 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 4:30 PM State Record: 5-08.25 5/18/2012 Chaley Rath, Treynor All-Time: 6-01 2010 Hannah Willms, Dike-New Hartford Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Lilah Strong 09 Kee, Lansing 2 Maria Kiger 09 Logan-Magnol 3 McKinley Chittick 11 Sigourney 4 Gracie Gunderson 09 Harris-LP 5 Abby Wagner 11 S Winn, Calm 6 Keara Wood 11 West Fork 7 Quin Smith 10 Winfield-Mt. 8 Kaylen Robinson 11 Moravia 9 Allie Fehr 10 WB-Mallard 10 Emma Boswell 10 Orient-Macks 11 Tatum Huyser 10 Lynnville-Su 12 Mykala Luzum-Selmon 10 Lisbon 13 Emily Madison 12 Fremont-Mill 14 Carlie Chambers 11 Fremont-Mill 15 Avery Eastvold 11 Lake Mills 16 Ava Olson 12 AGWSR 17 Morgan Hast 09 Boyer Valley 18 Rowan Jacobi 10 Springville 19 Aubree Shields 10 Mount Ayr 20 Malia Clayburg 10 CR-Bayard 21 Kennedy Brant 10 Glad-Reinbec 22 Jaidyn Sellers 12 Panorama 23 Avah Underwood 10 St. Albert, 24 Ema Roberts 11 HLV, Victor Event 124 Girls Long Jump 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 4:30 PM State Record: 18-08.50 5/15/2008 Jennifer Jorgensen, Southeast We All-Time: 19-10.25 2014 Lexus Lovan, Urbandale Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Camryn Strubbe 10 South O'Brie 2 Jozie Payne 09 Tri-Center 3 Isabel Bernard 11 Tripoli 4 Shayla Greeley 11 Riceville 5 Rya Scott 10 Hillcrest 6 Camryn Russell 10 Baxter 7 Chloe Snook 10 Montezuma 8 Ava Czarnecki 12 Lisbon 9 Ella Whitney 09 Wayne, Coryd 10 Laynee Hogan 11 E Buchanan 11 Emmalee Manwarren 11 Clarksville 12 Paige Richards 09 Madrid Flight 2 Finals 1 Addison Winters 10 Kee, Lansing 2 Abby Wagner 11 S Winn, Calm 3 Lauren Johnson 11 Stanton 4 Skylar Benesh 12 North Linn 5 Nataliya Linder 09 N Mahaska 6 Andelyn Cabalka 11 E Buchanan 7 Emma Cooper 12 Southwest Va 8 Ashlan Pearson 11 Grand View C 9 Sia Bear 12 Meskwaki Set 10 Paycee Holmes 12 Hamburg 11 Mia Backous 11 Grand View C 12 Kenna Furnald 12 Danville Event 132 Girls Discus Throw 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 2:00 PM State Record: 137-11 2004 Wendy Ausdemore, Tri-Center All-Time: 179-07 2014 Kiana Phelps, KP-WC Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Izzy O'Dowd 10 North Butler 2 Samantha Zubrod 11 Gehlen Cath, 3 Hayleigh Mattox- Richardson 10 Fremont-Mill 4 Arilyan Steenblock 11 Panorama 5 Addison Friedow 11 West Hancock 6 Keirsten Klein 10 Murray 7 Jorja Holliday 12 Nodaway Vall 8 Lindsey Haken 10 George-Littl 9 Amanda Newton 12 Woodbine 10 Josie Jahr 12 Saint Ansgar 11 Alexis Perkins 10 Bedford Flight 2 Finals 1 Courtney Follmann 09 CAM, Anita 2 Izzie Moore 11 Wayne, Coryd 3 Anna Weathers 11 Ankeny Chris 4 Lydia Kriegel 11 Iowa Valley, 5 Kailyn Thompson 11 Marquette Ca 6 Anna Hadley 10 Pekin 7 Olivia Merrill 12 North Union 8 Kennedy Axmear 12 English Vall 9 Addy Johnson 12 Westwood, Sl 10 Mariah Myers 11 St. Edmond, 11 Abby Veld 12 AGWSR 12 Lilly Peters 12 Sidney 13 Lindsay Kruse 10 Saint Ansgar Event 140 Girls Shot Put 1A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 2:00 PM State Record: 45-01 2022 Audi Crooks, Bishop Garrigan All-Time: 53-03.50 1992 Paulette Mitchell, Council Bluffs AL Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Lilly Peters 12 Sidney 2 Kailan McEwen 12 BCLUW 3 Jenna Mitchell 09 Boyer Valley 4 Jorja Holliday 12 Nodaway Vall 5 Sophia Fenner 09 Riverside, O 6 Eden Lamborn 10 Nashua-Plain 7 Kendall Wittman 09 Edgewd-Coles 8 Maddy Mason 10 CR-Bayard 9 Izzie Moore 11 Wayne, Coryd 10 Sophia Taylor 11 Riverside, O 11 Ava Lee 10 Westwood, Sl 12 Amanda Newton 12 Woodbine Flight 2 Finals 1 Grace Farnsworth 10 BCLUW 2 Gracee Tompkins 11 Midland, Wyo 3 Breckyn Dickman 12 West Fork 4 Mackenzie Richards 11 Southwest Va 5 Kennedy Axmear 12 English Vall 6 Alexis Perkins 10 Bedford 7 Anna Hadley 10 Pekin 8 Lydia Kriegel 11 Iowa Valley, 9 Olivia Merrill 12 North Union 10 Mariah Myers 11 St. Edmond, 11 Abby Veld 12 AGWSR 12 Macy Mitchell 12 Fremont-Mill Event 148 Girls Distance Medley 1A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 2:40 PM State Record: 4:05.37 5/18/2007 North Tama Traer, North Tama T B Dinsdale, M Halupnick, S Stoakes, B Dinsdale All-Time: 3:55.82 2017 Assumption, Assumption School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Newell-Fonda '1' 2 S Winn, Calmar '1' 3 Mount Ayr '1' 4 North Iowa '1' 5 Turkey Val, JJ '1' 6 Alta/Aurelia '1' 7 North Butler '1' 8 Bellevue '1' Section 2 Timed Finals 1 Tri-Center '1' 2 Riverside, Oak '1' 3 Maquoketa Valley '1' 4 Saint Ansgar '1' 5 St. Edmond, FD '1' 6 Pekin '1' 7 Collins-Maxwell '1' 8 Lone Tree '1' Section 3 Timed Finals 1 HLV, Victor '1' 2 Logan-Magnolia '1' 3 Danville '1' 4 Nashua-Plainfld '1' 5 St. Albert, CB '1' 6 ACGC '1' 7 BCLUW '1' 8 AGWSR '1' Event 3 Girls 100 Meter Dash 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 12:50 PM State Record: 12.06 5/20/2023 Jaidyn Sellers, Panorama All-Time: 11.49 2018 Sydney Milani, Southeast Polk Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Charley Curtis 10 Crestwood 2 Hayden Thomas 09 Woodward-Gra 3 Jayden Cravatta 12 Camanche 4 Rachel Kacmarynski 09 Pella Christ 5 Anna Heynen 12 Unity Chrst, 6 Jacey Johnston 10 Osage 7 Abigale Chapman 11 Chariton 8 Alli Sheldahl 11 South Hardin Heat 2 Prelims 1 Avery Wilson 10 Sioux Ctrl, 2 Ayden Feske 12 Eagle Grove 3 Amanda Davis 11 Pocahon Area 4 Eden Moore 12 Van Meter 5 Miley Wells 10 Okoboji, Mil 6 Morgan Karr 10 PCM, Monroe 7 Molly Moore 11 Centerville 8 Sydney Brouwer 12 Lawton-Brons Heat 3 Prelims 1 Macey Jones 12 W Lyon, Inwo 2 Audrey Girard 12 W Marshall 3 Addison Westergard 11 W Sioux Hwar 4 Jovi Evans 10 Mid-Prairie, 5 Jerzee Knight 11 Clarinda 6 Addison Adam 11 Cardinal, El 7 Julija Miletic 12 Kingsley-Pie 8 Alivia Chambers 10 Northeast, G Event 11 Girls 200 Meter Dash 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 10:40 AM State Record: 24.49 5/21/2009 Hannah Willms, Dike-NH All-Time: 23.68 2018 Sydney Milani, Southeast Polk Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Miranda Neighbor 10 Alburnett 2 Audrey Girard 12 W Marshall 3 Kamryn Lande 11 Roland-Story 4 Meredith Van Wyk 10 Pella Christ 5 Eden Moore 12 Van Meter 6 Jacey Johnston 10 Osage 7 Rachel Schany 10 Emmetsburg 8 Kyndra Gramstad 11 W Lyon, Inwo Heat 2 Prelims 1 Addison Adam 11 Cardinal, El 2 Molly Shafer 11 Eddyvl-Blake 3 Krishauna Allen 11 Okoboji, Mil 4 Jaselyne Anderson 12 Estherville- 5 Anthea Leupold 09 Spirit Lake 6 Lela Haveman 11 Lawton-Brons 7 Avery Recker 10 Regina, IC 8 Amanda Davis 11 Pocahon Area Heat 3 Prelims 1 Hailee Pesek 12 New Hampton 2 Jocelyn O'Neal 10 Red Oak 3 Jordan Tegeler 09 Northeast, G 4 Jerzee Knight 11 Clarinda 5 Jovi Evans 10 Mid-Prairie, 6 Anna Heynen 12 Unity Chrst, 7 Macie Graves 11 Dike-NH 8 Addison Rubendall 10 Lawton-Brons Event 19 Girls 400 Meter Dash 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 1:20 PM State Record: 53.96 5/20/2010 Hannah Willms, Dike-NH All-Time: 52.90 2018 Sydney Milani, Southeast Polk Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Cici Herrick 09 S Hamilton 2 Ella Howell 09 Louisa-Musc 3 Abby Scott 11 Spirit Lake 4 Kyndra Gramstad 11 W Lyon, Inwo 5 Kennedy Schumacher 12 Durant 6 Raelyn Steinmeyer 09 Grundy Cente 7 Chloe Judisch 12 South Cent C 8 Claire Weaver 09 Forest City Section 2 Timed Finals 1 Jenna Vonnahme 12 Pocahon Area 2 Jocelyn O'Neal 10 Red Oak 3 Reagan Seuntjens 11 MVAOCOU 4 Olivia Phillips 11 I-35, Truro 5 Marisa Kehoe 12 Monticello 6 Taylor Davis 09 Hudson 7 Maria Kruse 12 Beckman 8 Kinsley Hackman 11 New Hampton Section 3 Timed Finals 1 Jordan Tegeler 09 Northeast, G 2 Rachel Schany 10 Emmetsburg 3 Jaselyne Anderson 12 Estherville- 4 Abby George 11 Albia 5 Bailey Vos 10 Pella Christ 6 Kate Shafer 11 Eddyvl-Blake 7 Jacey Johnston 10 Osage 8 Ella Hein 09 Tipton Event 27 Girls 800 Meter Run 2A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 10:40 AM State Record: 2:12.12 5/19/2007 Ashley Miller, Tipton All-Time: 2:06.52 2021 Ainsley Erzen, Carlisle Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Grace Storjohann 10 Grundy Cente 2 Linnea Bloom 11 Sioux Ctrl, 3 Laura Streck 09 Van Meter 4 Grace Hamann 09 West Branch 5 Mollie Hansen 10 Hudson 6 Greta Sieren 12 Mid-Prairie, 7 Teryn Hansen 10 Northeast, G 8 Brynn Albertsen 10 Union, LaPor 9 Zoey Osmundson 10 Woodward-Gra 10 Kaylee Mesz 09 Lawton-Brons 11 Danika Rieks 09 Ia Falls-Ald 12 Hailey Homan 11 Denver Section 2 Timed Finals 1 Chloe Judisch 12 South Cent C 2 Abby George 11 Albia 3 Brooklyn Fryar 12 Van Meter 4 Noelle Steines 11 Tipton 5 Alivia Edens 12 Tipton 6 Clare Wright 12 Jesup 7 Caroline Van Utrecht 11 Eddyvl-Blake 8 Paige Prazak 11 Central Sprn 9 Ava Krutsinger 10 Chariton 10 Kaycee Pittman 10 Greene Count 11 Marisa Kehoe 12 Monticello 12 Addison Liston 11 Unity Chrst, Event 35 Girls 1500 Meter Run 2A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 2:22 PM State Record: 4:33.41 5/20/2017 Anna Hostetler, Mid-Prairie, All-Time: 4:26.39 2011 Shelby Houlihan, SC East Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Laura Streck 09 Van Meter 2 McKenna Montgomery 10 Albia 3 Clare Wright 12 Jesup 4 Hillary Trainor 12 Sumner-Fredr 5 Noelle Steines 11 Tipton 6 Olivia Hoogland 12 Unity Chrst, 7 Grace Hamann 09 West Branch 8 Hallie Kelchen 10 Cascade 9 Ashlyn Sauser 09 Oelwein 10 Danielle Hostetler 12 Mid-Prairie, 11 Alyssa Richman 11 Manson NW We 12 Ruby Greving 10 Regina, IC 13 Abby Fleming 12 Mid-Prairie, 14 Julia Mertz 12 Beckman 15 Addison Liston 11 Unity Chrst, 16 Ava Remley 10 Anamosa 17 Emma McCoy 11 Van Meter 18 Kinze Shea 12 Crestwood 19 Laura Owen 11 Tipton 20 Scarlett Byrnes 10 Osage 21 Abi Teeter 10 PCM, Monroe 22 Amilia Condon 11 Union, LaPor 23 Meryl Casady 10 DSM Christia 24 Chloe Judisch 12 South Cent C Event 43 Girls 3000 Meter Run 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 9:40 AM State Record: 9:47.52 5/18/2017 Anna Hostetler, Mid-Prairie, All-Time: 9:23.60 4/25/2024 Addison Dorenkamp, Valley Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Ava Remley 10 Anamosa 2 Danielle Hostetler 12 Mid-Prairie, 3 Noelle Steines 11 Tipton 4 McKenna Montgomery 10 Albia 5 Laura Streck 09 Van Meter 6 Hillary Trainor 12 Sumner-Fredr 7 Hallie Kelchen 10 Cascade 8 Kinze Shea 12 Crestwood 9 Mackenzie Wilson 11 Jesup 10 Alyssa Richman 11 Manson NW We 11 Abby Fleming 12 Mid-Prairie, 12 Taitlin Koch 12 W Central Va 13 Meryl Casady 10 DSM Christia 14 Amilia Condon 11 Union, LaPor 15 Scarlett Byrnes 10 Osage 16 Izzy Houts 12 Dike-NH 17 Eva Fleshner 10 Woodward-Gra 18 Julia Mertz 12 Beckman 19 Iris Melody 10 South Cent C 20 Lauren Youngblut 12 Union, LaPor 21 Katie Young 10 Unity Chrst, 22 Rachel Putze 10 Kingsley-Pie 23 Hailey Egbert 11 Shenandoah 24 Adison Frerichs 12 Okoboji, Mil Event 50 Girls 100 Meter Hurdles 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 10:20 AM State Record: 14.33 5/23/2009 Alex Gochenour, Logan-Mag. All-Time: 13.90 4/13/2010 Alex Gochenour, Logan-Mag. Name Year School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Jailyn Petersen 11 Union, LaPor 2 Kinsey Mohwinkle 12 Aplntn-Parks 3 Rowan Jensen 12 Ridge View 4 Morgan Karr 10 PCM, Monroe 5 Miranda Neighbor 10 Alburnett 6 Kate Green 11 Cascade 7 Isabelle Janssen 09 Ia Falls-Ald 8 Cameron Johnson 12 Waukon Heat 2 Prelims 1 Burkli Harkins 10 Van Meter 2 Quinn Wilkinson 10 Sioux Ctrl, 3 Reese Naeve 10 Regina, IC 4 Annie Metzger 11 W Lyon, Inwo 5 Bailey Boeve 10 Hinton 6 Taydem Graden 11 Ogden 7 Chloe Denton 11 Shenandoah 8 Sara Mead 10 Jesup Heat 3 Prelims 1 Haedyn Rebelsky 11 Van Meter 2 Ryleigh Waldstein 11 Sioux Ctrl, 3 Cara Schiltz 11 Estherville- 4 Leah Bolluyt 09 Spirit Lake 5 Hadley Hardersen 11 DSM Christia 6 Addi Hindt 12 Southeast Va 7 Molly Shafer 11 Eddyvl-Blake 8 Behla Schmidt 12 Mid-Prairie, Event 58 Girls 400 Meter Hurdles 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 12:00 PM State Record: 1:01.72 5/19/2023 Clara Teigland, Treynor All-Time: 57.30 1975 Debbie Esser, Woodbine Name Year School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Liliana Cortes 11 Postville 2 Payton Trapp 09 Kingsley-Pie 3 Taylor Ries 11 New Hampton 4 Emma Bose 10 Jesup 5 Hadley Hardersen 11 DSM Christia 6 Lainey Shelangoski 12 Durant 7 Molly Roling 11 Cascade 8 Makenna Paulsen 10 AHSTW Section 2 Timed Finals 1 Ava Eddy 10 Aplntn-Parks 2 Annie Metzger 11 W Lyon, Inwo 3 Tiffani Koonce 12 PCM, Monroe 4 Olivia Phillips 11 I-35, Truro 5 Madison Boese 11 Van Meter 6 Bethany Warren 11 Forest City 7 Bailey Nordyke 12 Clarinda 8 Ella Steele 10 Hudson Section 3 Timed Finals 1 Eden Moore 12 Van Meter 2 Charlotte Pritchard 12 Spirit Lake 3 Laney Wolfswinkel 11 Cherokee, Wa 4 Leah Bolluyt 09 Spirit Lake 5 Morgan Neuroth 12 E Marshall 6 Addie Nerem 12 Tipton 7 Kate Shafer 11 Eddyvl-Blake 8 Preslie Peterson 12 Sioux Ctrl, Event 67 Girls 4x100 Meter Shuttle Hurdle 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 9:00 AM State Record: 1:04.67 5/20/2023 Sioux Ctrl, SR, Sioux Ctrl, R Waldstein, B Webber, B Johannsen, P Peterson All-Time: 1:00.44 2022 Dowling Catholic, Dowling Catholic O Kramer, R Leman, A Gaskell, E Okwaramoi School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Cent Decatur '1' 3 Ridge View '1' 5 Roland-Story '1' 7 Mid-Prairie, W '1' Heat 2 Prelims 1 W Marshall '1' 3 Aplntn-Parksbg '1' 5 PCM, Monroe '1' 7 Shenandoah '1' Heat 3 Prelims 1 OABCIG '1' 3 Cascade '1' 5 Ogden '1' 7 Audubon '1' Heat 4 Prelims 1 Treynor '1' 3 Sioux Ctrl, SR '1' 5 W Lyon, Inwood '1' 7 E Marshall '1' Heat 5 Prelims 1 Pleasantville '1' 3 Regina, IC '1' 5 Jesup '1' 7 Southeast Valley '1' Heat 6 Prelims 1 Forest City '1' 3 Union, LaPorte C '1' 5 Van Meter '1' 7 Waukon '1' Event 72 Girls 4x100 Meter Relay 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 12:40 PM State Record: 49.29 5/22/2021 Northeast, GL, Northeast, GL P Holst, E Rickertsen, M Tarr, N Hildebrandt All-Time: 47.55 4/28/2012 Roosevelt, Roosevelt CR Jefferson Tied in 2015 School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Sioux Ctrl, SR '1' 2 Denver '1' 3 Lawton-Bronson '1' 4 Spirit Lake '1' 5 Van Meter '1' 6 Pella Christian '1' 7 South Hardin '1' 8 Grundy Center '1' Heat 2 Prelims 1 Alburnett '1' 2 Regina, IC '1' 3 Dike-NH '1' 4 Roland-Story '1' 5 Cent Decatur '1' 6 Underwood '1' 7 S Hamilton '1' 8 Northeast, GL '1' Heat 3 Prelims 1 Chariton '1' 2 Clarinda '1' 3 Cardinal, Eldon '1' 4 Forest City '1' 5 Okoboji, Milford '1' 6 Mid-Prairie, W '1' 7 Kingsley-Pierson '1' 8 Beckman '1' Event 80 Girls 4x200 Meter Relay 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 11:00 AM State Record: 1:42.94 5/16/2008 North Polk, North Polk S Humphrey, C Christensen, M Moeckly, J Andreassen All-Time: 1:39.24 5/22/2015 CR Jefferson, CR Jefferson A Ranschau, J Blue, M Meese, L Schneekloth School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 AHSTW '1' 2 Cardinal, Eldon '1' 3 Regina, IC '1' 4 Denver '1' 5 OABCIG '1' 6 Cascade '1' 7 DSM Christian '1' 8 Crestwood '1' Section 2 Timed Finals 1 Mediapolis '1' 2 Cherokee, Wash '1' 3 Van Meter '1' 4 Clarinda '1' 5 Dike-NH '1' 6 Kingsley-Pierson '1' 7 S Hamilton '1' 8 Underwood '1' Section 3 Timed Finals 1 Lawton-Bronson '1' 2 Forest City '1' 3 Spirit Lake '1' 4 Pella Christian '1' 5 Roland-Story '1' 6 Okoboji, Milford '1' 7 South Hardin '1' 8 Cent Decatur '1' Event 88 Girls 4x400 Meter Relay 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 1:20 PM State Record: 3:55.52 5/19/2012 Cascade, WD, Cascade, WD A Green, A Meyer, T Helmle, A Gibbs All-Time: 3:48.39 5/23/2009 Sioux City, East, Sioux City, E S Houlihan, R Mikulicz, E McCarthy, E Dougherty School =============================================================================== Heat 1 Prelims 1 Sioux Ctrl, SR '1' 2 Aplntn-Parksbg '1' 3 Albia '1' 4 Pella Christian '1' 5 Western Christ '1' 6 S Hamilton '1' 7 Audubon '1' 8 Monticello '1' Heat 2 Prelims 1 DSM Christian '1' 2 Roland-Story '1' 3 Cherokee, Wash '1' 4 Eddyvl-Blakes/F '1' 5 Van Meter '1' 6 Unity Chrst, OC '1' 7 Grundy Center '1' 8 Estherville-LC '1' Heat 3 Prelims 1 Southeast Valley '1' 2 Spirit Lake '1' 3 AHSTW '1' 4 Forest City '1' 5 Tipton '1' 6 Hinton '1' 7 New Hampton '1' 8 South Hardin '1' Event 96 Girls 4x800 Meter Relay 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 11:20 AM State Record: 9:24.76 5/16/2019 Western Christ, Wst Christian B Nelson, M Van'tHul, E Heynen, O Granstra All-Time: 9:01.47 4/27/2024 Pleasant Valley, Pleasant Valley A Wedemeyer, A Johnson, K Mowen, G Boleyn School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Oelwein '1' 2 Cent Lyon '1' 3 Sioux Ctrl, SR '1' 4 Monticello '1' 5 Aplntn-Parksbg '1' 6 New Hampton '1' 7 Mediapolis '1' 8 PCM, Monroe '1' 9 Waukon '1' 10 Denver '1' 11 Regina, IC '1' 12 DSM Christian '1' Section 2 Timed Finals 1 AHSTW '1' 2 Forest City '1' 3 Van Meter '1' 4 Tipton '1' 5 Unity Chrst, OC '1' 6 Albia '1' 7 Western Christ '1' 8 Hinton '1' 9 Union, LaPorte C '1' 10 Grundy Center '1' 11 Treynor '1' 12 Mid-Prairie, W '1' Event 110 Girls 800 Sprint Medley 2A (24) =============================================================================== Saturday 5/18/2024 - 9:12 AM State Record: 1:46.35 5/22/2010 Dike-NH, Dike-NH A Dove, M Daley, N Hensley, H Willms All-Time: 1:43.64 2018 Linn-Mar, Linn-Mar A Rolle, O Hubler, J Bennett, P Wensel School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 South Cent Cal '1' 2 Northeast, GL '1' 3 S Hamilton '1' 4 Sioux Ctrl, SR '1' 5 Dike-NH '1' 6 Beckman '1' 7 MVAOCOU '1' 8 Camanche '1' Section 2 Timed Finals 1 I-35, Truro '1' 2 Kingsley-Pierson '1' 3 Jesup '1' 4 Pocahon Area '1' 5 Forest City '1' 6 Eddyvl-Blakes/F '1' 7 Lawton-Bronson '1' 8 New Hampton '1' Section 3 Timed Finals 1 Van Meter '1' 2 Roland-Story '1' 3 Spirit Lake '1' 4 Pella Christian '1' 5 Estherville-LC '1' 6 AHSTW '1' 7 South Hardin '1' 8 Unity Chrst, OC '1' Event 118 Girls High Jump 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 11:30 AM State Record: 5-11 5/22/2009 Hannah Willms, Dike-NH All-Time: 6-01 2010 Hannah Willms, Dike-New Hartford Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Tatum Nebergall 11 Tipton 2 Elaina Hesse 09 Clarinda 3 Emersyn Rentschler 10 W Lyon, Inwo 4 Allison Koch 10 Grundy Cente 5 Ella Van Dyke 11 I-35, Truro 6 Kylee Schuler 11 W Marshall 7 Alaysia McCord 12 Woodward-Gra 8 Grace Neuberger 12 S Hamilton 9 Trista Ohlmeier 11 MVAOCOU 10 Alliya Vratney 11 Anamosa 11 Mikayla Beisel 11 Clarion-Gold 12 Ava Mills 12 Union, LaPor 13 Lexi Isebrand 10 Forest City 14 Willow Ray 09 W Central Va 15 Ayla Barrett 12 PCM, Monroe 16 Maddie Hoogland 11 Unity Chrst, 17 Reese Naeve 10 Regina, IC 18 Grace Hunsberger 10 Colfax-Mingo 19 Madison Stowater 12 Ridge View 20 Molly Shafer 11 Eddyvl-Blake 21 Samantha Lass 11 Ogden 22 Cameron Johnson 12 Waukon 23 Bailey Boeve 10 Hinton 24 Rachel Schany 10 Emmetsburg Event 126 Girls Long Jump 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 11:30 AM State Record: 18-11.50 5/18/2006 Dani Stipe, Kuem Cath Carrol All-Time: 19-10.25 2014 Lexus Lovan, Urbandale Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Sara Bjerke 12 Cent Lyon 2 Emma Wolff 11 Aplntn-Parks 3 Morgan Masching 09 Kuemper Cath 4 Avery Banks 09 Van Meter 5 Soiyer Smith 09 Cent Decatur 6 Ava Mills 12 Union, LaPor 7 Kyla Egli 11 Manson NW We 8 Jocelyn O'Neal 10 Red Oak 9 Isabella Schlatter 10 Crestwood 10 Addisyn Pritchard 09 OABCIG 11 Lexi Gilbert 09 Kingsley-Pie 12 Lily Troendle 11 Crestwood Flight 2 Finals 1 Bailey Boeve 10 Hinton 2 Taydem Graden 11 Ogden 3 Irelynne McNamara 09 MVAOCOU 4 Catie Hook 12 Wilton 5 Sully Hall 09 West Liberty 6 Addyson Jeske 11 Eagle Grove 7 Adalyn Sporleder 11 Roland-Story 8 Emma Becker 12 Cardinal, El 9 Kylie Meier 10 Clarinda 10 Emma Lueck 12 Mid-Prairie, 11 Rachel Schany 10 Emmetsburg 12 Kinsey Mohwinkle 12 Aplntn-Parks Event 134 Girls Discus Throw 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 9:00 AM State Record: 172-01 5/20/2016 Kiana Phelps, KP-WC All-Time: 179-07 2014 Kiana Phelps, KP-WC Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Lauren Rodgers 11 Woodward-Gra 2 Alivia Tupper 11 Ia Falls-Ald 3 Hannah True 12 Central Sprn 4 Morgan Stecher 12 Louisa-Musc 5 Hillary Ruschy 11 Estherville- 6 Paige Irvine 11 Camanche 7 Ellie Sibbel 12 Kuemper Cath 8 Cynthia Albert 12 Cardinal, El 9 Aliyah Parker 12 Shenandoah 10 Tristin Gorden 09 South Cent C 11 Brigitte Rohrer 12 Union, LaPor 12 Emma Ewalt 11 Greene Count Flight 2 Finals 1 Ericka Power 12 Osage 2 Ciera Hutton Spieker 12 I-35, Truro 3 Lauren Kounkel 12 Hinton 4 Maya Zappia 12 MO Valley 5 Lauren Travis 10 Spirit Lake 6 Addy Engel 11 Hudson 7 Jadyn Huisman 12 Treynor 8 Kloe Hemmersbach 12 Waukon 9 Hannah Schroeder 10 N Fayette Va 10 Maddie Fischer 12 Anamosa 11 Jana Ter Wee 12 W Lyon, Inwo 12 Fran Travis 12 Spirit Lake Event 142 Girls Shot Put 2A (24) =============================================================================== Thursday 5/16/2024 - 9:00 AM State Record: 48-08.75 5/19/2016 Kiana Phelps, KP-WC All-Time: 53-03.50 1992 Paulette Mitchell, Council Bluffs AL Name Year School =============================================================================== Flight 1 Finals 1 Alivia Tupper 11 Ia Falls-Ald 2 Harper Pacha 10 Mid-Prairie, 3 Cynthia Albert 12 Cardinal, El 4 Delaney Mathews 10 Treynor 5 Korey Hrdlicka 11 Crestwood 6 Fran Travis 12 Spirit Lake 7 Halee Hauswirth 10 Pocahon Area 8 Elian Dzangue 12 Tipton 9 Aliyah Parker 12 Shenandoah 10 Miya Schrock 09 Unity Chrst, 11 Addy Engel 11 Hudson 12 Lynnae Green 11 Shenandoah Flight 2 Finals 1 Tristin Gorden 09 South Cent C 2 Hannah Schroeder 10 N Fayette Va 3 Kloe Hemmersbach 12 Waukon 4 Ellie Sibbel 12 Kuemper Cath 5 Alex Kitchen 12 Southeast Va 6 Paige Irvine 11 Camanche 7 Brigitte Rohrer 12 Union, LaPor 8 Lauren Kounkel 12 Hinton 9 Alyssa Pierce 11 West Branch 10 Hillary Ruschy 11 Estherville11 Jana Ter Wee 12 W Lyon, Inwo 12 Lauren Travis 10 Spirit Lake Event 149 Girls Distance Medley 2A (24) =============================================================================== Friday 5/17/2024 - 9:00 AM State Record: 4:06.40 5/19/2023 Van Meter, Van Meter T Speltz, F Netten, M Kelly, C Kelly All-Time: 3:55.82 2017 Assumption, Assumption School =============================================================================== Section 1 Timed Finals 1 Hudson '1' 2 Grundy Center '1' 3 Woodward-Grangr '1' 4 Hinton '1' 5 Ia Falls-Alden '1' 6 W Central Valley '1' 7 Western Christ '1' 8 Audubon '1' Section 2 Timed Finals 1 Treynor '1' 2 Greene County '1' 3 Central Sprngs '1' 4 West Branch '1' 5 Aplntn-Parksbg '1' 6 Sioux Ctrl, SR '1' 7 Cascade '1' 8 Cherokee, Wash '1' Section 3 Timed Finals 1 Van Meter '1' 2 Jesup '1' 3 Chariton '1' 4 Tipton '1' 5 Forest City '1' 6 Mid-Prairie, W '1' 7 Unity Chrst, OC '1' 8 Eddyvl-Blakes/F '1'