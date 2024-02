NIACC Announces Fall 2023 President’s List and Dean’s List

North Iowa Area Community College is pleased to announce that 848 individuals have been named to the 2023 Fall Term President’s List and Dean’s List. These students represent 100 Iowa communities, 13 states outside the state of Iowa and 14 countries outside of the United States. Students are listed by hometown.

NORTH IOWA AREA COMMUNITY COLLEGE

DEAN’S LIST

2023 Fall Term

(Students who complete a minimum of six semester hours and earn a 3.25-3.49 term grade point average in an academic semester will be honored by being named to the Dean’s List.)

Algona

Ryan Merrill

Ankeny

Cameron Johnson

Belmond

Victor Bobadilla, Jr.

Jaidynn Knapp

Braxton Meints

Britt

Ian Connor

Heather Engstler

Paige Gauden

Racheal Jennings

Mallory Leerar

Charles Prime

Jaiden Reinking

Broady Smith-Baltzer

Kale Zuehl

Buffalo Center

Sophia Hagen

Logan Knudson

Charles City

Nicholas Aikey

Amelia Brown

Jackson Cook

Maureen Maduako

Katelyn Miller

Sydney Ross

Shya Simmons

Emily Usher

Clear Lake

Keagan Cody

Mitchel Conway

Shelby Helps

Mason Heuton

Ella Ollenburg

Lillianna Rodriguez

Cooper Roth

Jaclyn Sberal

Autumn Van Horn

Davenport

Emily Rigdon

Delmar

Brynnlin Kroymann

Denison

Manuel Jr.

Dougherty

Austin Altick

Karma McMorris

Dumont

Abigail Schwab

Floyd

Jared Cook

Tawny Ebel

Forest City

Christian Anderson

Joshua Kawalek

Devon Snitzer

Garner

James Cash

Marley Etter

Kale Johnson

Aidan Manemann

Tyler Osterkamp

Aidan Schisel

Geneva

Kaci Sanders

Goodell

Allen Potter

Grafton

Kaelee Hicken

Greene

Owen Almelien

Brady Austin

Lucas Goodrich

Ashlyn Ramker

Emma Wedeking

Hampton

Faith Bahena

Cael Burmester

Katherine Hilton

Thomas Hindin

Carson Hisler

Carter Hobson

Zane Johnson

Daniel Mayer

Charlee Morton

Ellianna Ragsdale

Malachi Robertson

Dawson Rocha

Izaak Smith

Hanlontown

Hannah Lunning

Kanawha

Tyler Ford

Irvin Gomez

Caeden Harle

Kensett

Chace Gaetzke

Emma Logeman

La Porte City

Mary Jenkins

Lake Mills

Bailey Dagestad

Emily Payne

Morgan Young

Latimer

Macy Christensen

Marleth Mateo-Salvador

Manly

Thomas Flo

Blake Kreamer

Georgie Rozell

Sydney Schilling

Mason City

Alex Bird

Phoebe Black-Woodard

Sarah Bodtke

Alexandria Brahm

Matthew Deleon

Madelyn Elwood

Jacob Engeseth

Dawson Field

Addison Fredricks

Jordan Green

Avery Groven

Jaden Guillory

Adan Gutierrez

Scott Heinselman

Ethan Hill

Brody Hirsch

Kyra Iles

Hunter James

Reid Johnson

Sophia Lassahn

Raina Leet

Hunter Levenhagen

Derek Loeschen

Madelyn Love

Lucas Malone

Cassandra McBride

Essie McCleish

Mya McWilliams

Jacob Mericle

Dominic Meyer

Emily Opstvedt

Mikayla Partlow

Johnny Philpott

Mikayla Renchin

Joseph Richards

Nepkea Stroberg

Bennett Suntken

Brandi Tilkes

Meservey

Sydney Gatton

New Hampton

Lillian Eagan

Nora Springs

Cole Christiansen

Madisyn Kelley

Northwood

Jason Hanson

Nicholas Hanson

Jasmine Renteria

William Tindall

Orchard

Jayden Scharper

Jenna Scharper

Osage

Skylar Cole

Marcus Cordes

Brady Hovde

Parker Huffman

Gianna Kittleson

Matthew Theis

Plymouth

Elizabeth Ginapp

Riceville

Kooper Tweite

Rock Falls

Hannah True

Rockford

Bria Ott

Rockwell

Brookelyn Bailey

Ava Cronk

Trevor Despenas

Kael Hanig

Colton Lamfers

Keelee Sheriff

Breea Weaver

Emma Weiner

Madelynn Welbes

Sheffield

Austin Carlson

Cayde Eberling

St. Ansgar

Maxwell Beland

Kate Brumm

Jacob Eberling

Whitney Huisman

Stacyville

Isabelle Brumm

Thompson

Jaycee Plath

Titonka

Jazmin Trunkhill

Ventura

Chloe Williamson

Waukon

Kaedan Snitker

Waverly

Chloe Hagarty

Woden

Twila Leonard

Cape Coral, FL

Hansel Mauri

Miami, FL

Marco Guzman

Harvard, IL

Alyssa Wickersheim

Wichita, KS

Samuel Schmidt

Caledonia, MN

Emily Ideker

Emmons, MN

Dalton Bidne

Fairmont, MN

Eli Anderson

Goodhue, MN

Tori Miller

Hoffman, MN

Elijah Bergman

Lakeland, MN

Thomas Weispfenning

Minneapolis, MN

Monty Steen

Sacred Heart, MN

Tyler Froland

Saint Cloud, MN

Jaida Hansen

Saint Paul, MN

Zhane Singer

Savage, MN

Tyler Dietrich

Two Harbors, MN

Karly Holm

Wells, MN

Caldyn Huper

Fargo, ND

Zachary LaMont

Sussex, WI

Anders Palmquist, Jr.

Tortola, British Virgin Islands

Tenisha Herbert

Schleswig-Holstein, Germany

Vanessa Boege

Cenate Sopra, Italy

Giorgio Dalzini

Freetown, Sierra Leone

Abdul Jalloh

Benfleet, United Kingdom

Laura Fairey

PRESIDENT’S LIST

2023 Fall Term

(Students who complete a minimum of six semester hours and earn a 3.5-4.0 term grade point average in an academic semester will be honored by being named to the President’s List.)

Algona

Cayden Anderson

Allison

Dawson Clark

Macy Endelman

Lauren Fleshner

Langley Junker

Alexis Rose

Madalynne White

Ames

Hannah Havick

Ankeny

Benjamin Sandvig

Arnolds Park

Ayla Miller

Bancroft

Thomas Thilges

Belmond

Lauryn Barkema

Kaleb Carlson

Andrew Crawford

Bailey Johnson

Andrew Lamfers-Hill

Azucena Leija

Isabella Lopez

Leonel Martinez

Roberto Naranjo

Bristow

McKenzie Bohach

Britt

Jordan Abele

Caden Douglas

Melia Golwitzer

Evan Hinders

Emma Kudej

Jacob Larson

Aileen Lechuga

Zackary Monson

Kellen Smith

Mitchell Smith

Buffalo Center

Ashlyn Bechler

Emma Eastvold

Ava Meinders

Caitlin Mitthun

Alyssa Olson

Cambridge

Jeffrey Culp

Cedar Rapids

Austin Groff

Charles City

Jenna Aikey

Colton Anderegg

Makenna Baker-Neve

Josette Benning

Margaret Boss

Rylee DeBoest

Anton Dittmer

Shelby Effle

Patrick Field

Madison Haus

Hannah Hoffman

Jada Litterer

Nathan Lopez

Chibunma Maduako

Drew Martin

Jameson Mayhew

Ameleah McKenna

Isaiah Montuya

Taylor Myhre

Zadie Pittman

Taylor Quade

Michael Retterath

Christopher Richmann

Cade Schmidt

Lauren Staudt

Christopher Stock

Isaac Thompson

Thomas Tumilson

Destinee Vance

Alexis VerMeer

Adam White

Clarksville

Tanner Arjes

Kolton Becker

Jennah Carpenter

Catherine Dow

Lucas Gruhn

Clear Lake

Gavin Anderson

Kaydon Asbe

Karen Barraza

Caden Cavett

Mariposa Coleman

Weston Conway

Meghan DeLong

Addison Doughan

Amanda Eden

Blake Enke

Derek Erpelding

Ethan Evelsizer

Anna Feuerbach

Paisley Finstad

Jaxson Gerhardt

Aimee Groeneweg

Meya Hartman

Alexis Hauge

Allison Heflin

Ali Hess

Cody Hua

Prosper Iyogun

Tess James

Xada Johnson

Isabel Johnson-Pere

Joseline Juarez

Andrew Korenberg

Ava Leedom

Kylee Leewright

Tyler LeFevre

Candice Lucas

Carter Markwardt

Celine Matthews

Bryce McClurg

Payton McGrath

Indie Miller

Matthew Moore

Cabot Neuberger

Chloe O’Keefe

Madysen Oulman

Marissa Owen

Breanna Pedelty

Taylor Plagge

Noah Potter

Anna Ravera

Braeden Roske

Annie Schmidt

Judah Schmidt

Brooke Slattery

Thomas Sonderman

Daniel Starbeck

William Starbeck

Nicholas Strayer

Jake Trenary

Gracelyn Walker-Mefferd

Wesley Wharton

Colesburg

Rebecca Hillers

Corydon

Emily Jones

Council Bluffs

Payton Fort

Cresco

Kayla Burke

Kelsey Burke

Rebecca Creger

Cameran Moellers

Crystal Lake

Sydney Nyguard

De Witt

Kloey Dowse

Denver

Rhett Bonnette

Des Moines

Claire Gordon

Dougherty

Christina Antal

Austin Hanig

Alan Nieuwboer

Dumont

Madison Lindaman

Trinity Swart

Durant

Karissa Hoon

Elma

Liberty Miller

Fertile

Rory Prazak, II

Gabrielle Sifuentes

Floyd

Olivia Kreger

Lukas Vance

Forest City

Alexis Anderson

Emma Anderson

Charles Brown

Sydney Burkholder

Dakota Carlson

Malani Carpenter

Janine Carpio

Ruby Cibrian

Haley Fox

Owen Holkesvik

Iryna Johnson

Cesar Lechuga

Raina Miller

Brock Moore

Tyler Nolton

Karrissa Osborn

Riley Plymesser

Andrew Snyder

Skylar Steffensen

Carter Stricker

Jenna Walker

Garner

Amy Baxter

Ashton Chapin

Aly Derr

Tyler Englin

Nicholas Etter

Kenedee Frayne

Gretta Gouge

Mason Graham

Kaytlyn Hagensick

Courtney Hanson

Aiden Hawe

Krista Hejlik

Andrew Hook

Dacotah Kehoe

Katelyn Knoll

Leah Koebrick

Madison Kuns

Alex Mohlis

Chloe Mullenbach

Myah Nesset

Matthew Obermann

Kelsi Odom

Jenna Pringnitz

Roger Rietjens

Nathan Roberts

Evan Smith

Bradey Spilman

Bethany Wacker

Valarie Welsh

Goodell

Donovan Grimm

Grafton

Trystan Bistline

Jason Braun

Emma Hicken

Addison Tabbert

Greene

Aeryn Anderson

Wyatt Anderson

Jack Hanson

Reagan Mulder

Samuel Stirling

Cannen Vold

Hampton

Janette Acolt

Kera Anderson

Coleman Condon

Briana Grover

Faith Grover

Scott Harr

Alexa Hinders

Avalynn Hobson

Heather Howrey

Kinsey Lambertsen

Lydia Maas

Shakira Maza

Katelyn McRoberts

Kylie McRoberts

Gavin Meader

Jonathan Quintanar

Courtney Ringleb

Emily Rodriguez

Jayson Stevens

Grant Subbert

Rayne Wagner

Brody Walton

Hanlontown

Adrianna Evans

Sarah Lunning

Hansell

Paris Wickwire

Hiawatha

Deanna Berchenbriter

Hubbard

Elli Seward

Indianola

Isabella Sloan

Ionia

Levi Winters

Iowa Falls

Paige Danger

Joice

Joshua Hanson

Kanawha

Amelia Collins

Shane Curry

Kaitlyn Deutsch

Wyatt Haubrich

Claire Johnson

Mark Johnson

Hayden Lang

Luis Sandoval

Kensett

Natalya Griffin

Ryder Lestrud

Dalton Logeman

Harli Reich

Klemme

Wyatt Carolus

Dakotah Heginger

Benz Lester

Caleb Renner

Lake Mills

Kyle Allard

Kit Byars

Kendall Dahle

Mia Forster

Brady Hanson

Jadyn Hengesteg

Maria Ibarra-Gonzalez

Keely Joynt

Jordan Kelly

Tenley Kesler

Caden Mattern

Ava Moen

Leah Moen

James Renshaw

Brynn Rognes

Emma Taft

Kaylee Taft

Lakota

Isaac Hillesland

Israel Salas

Latimer

Jenna Koons

Cole Rodemeyer

Leland

Morgan Anderson

Roland Chartrand-Sanchez

Konner Leitz

Lime Springs

Kelly Miller

Little Cedar

Juliana Droll

Olivia Olsen

Madison Swenson

Manly

Blake Barker

Ryan Bleakney

Haddie Hanson

Anna Hawkins

Carter Lanphere

Adam Mahlstedt

Ellyan Ryan

Marble Rock

Anna Wells

Marion

Maria Gallagher

Mason City

Antonio Alarcon

Brady Anderson

Trisha Anderson

Isabelle Arndt

Alec Barkema

Marisa Barragan

Ethan Beals

Kylie Bergman

Ryan Berkley

John Brandt

Rylei Brick

Abigail Brinkley

Tony Brown

Grace Bryant

James Butkus

Aaliyah Camerer

Emmett Casey

Laquonna Chears

Breyden Christensen

Ava Clausen

Austin Cornell

Anthony Corsello, Jr.

Kaiden Cox

Morgan Dahlin

Kaitlin Davis

Dezzï Despenas

Maximus Dhabalt

Madeleine Droll

Logan Eide

Alexis Elion

Andrew Ely

Sara Ewing

Jade Funk

Roman Gangwish

Justin Gilmore

Eleanor Gorder

Dalton Graff

Emily Green

Malachi Grillo

Keira Grooters

Nicholas Groven

Denise Hanson

Christopher Heaberlin

Grace Hehr

Max Heimbuch

Kenna Hemann

Reese Hemann

Avery Herker

Trev Hickey

Spencer Hill

Destiny Hoffrogge

Chase Holloway

Kaicey Holmes

Samantha Hughes

Aaron Ingersoll

Katie Jacobsen

Lillie Jennings

James Jennings, II

Linda Johanns

Logan Johanns

Angel Johnson

Natalee Kearns

Macy Kellar

Ryan Kelly

Aaron Klatt

Taylor Klouse

Tessa Kozitza

Elizabeth Kruckenberg

Abigail Latham

Shyanne Leek

Ellea Lewerke

Gabriel Lewerke

Rahela Luyobya

Katie Magnuson

Ethan Malek

Kellar Malek

Jordan Manning

Leah Martinez

Jose Martinez-Santiago

Michael Matijevic

Maggie McBride

James Miles, Jr.

Ean Miller

Rachel Miller

Corey Miner

Martin Montanez

Dominic Murphy

Jenna Nelson

Justin Nkazi

Akia Northrup

Ariya O’Connell

Cheyanne Oglesby

Rachel Olsen

Emilee Pannhoff

Madeline Parrott

Kaidyn Paske

Courtney Peck

Leighton Penn

Ella Petree

Layla Phillips

Keira Philpott

Casey Porche

Jack Pruin

Emily Read

Emma Rickers

Joseph Ringo

Ava Riordan

Sierra Roach

Addison Schmudde

Tressa Sehi

Hadley Shatek

Phoenix Shelton

Haley Shinn

Shannon Solberg

Avery Steenblock

Elijah Steidl

Liam Stockberger

Brianna Sullivan

Mariah Theilen

Molly Theilen

Nissa Timmons

Margaret Van Steenhuyse

Kasey Van Syoc

Noah Vande Weerd

Ella Wasicek

Hannah Weber

Alexander Wendorf

Owen Wetter

Jeseanne White

Jackson Wickman

Ella Wittnebel

Tyler Wolf

Abigail Wood

Hailey Worman

Macy Wyborny

Caleb Young

McIntire

Emma Hall

Meservey

Breckyn Dickman

Maria Ramirez

Lola Von Brown

Miles

Carter Pataska

Mitchell

Ava Voaklander

Nashua

Makinzey Brannon

Jayden Poyner

New Hampton

Kennedy Huffman

Devin Jones

Norah Orthaus

Benjamin Tenge

Nora Springs

Logan Corcoran

Olivia Goodrich

Shayne Groesbeck

Ava Hoard

Will Howes

Logan McDonough

Britain Miller

Carly O’Donnell

Jadelyn Peters

Wyatt Ritter

Austin Shimek

Reggi Spotts

Kyle Wyborny

North Liberty

Bryson Canton

Northwood

Kennedy Christianson

Chloe Costello

Aaron Davis

Elizabeth Ehrhardt

Teagan Hackenmiller

Marisa Halbach

Madalynn Hanson

Carly Hengesteg

Emma Hengesteg

Teagan Johnson

Josiah Kliment

Ella Leonard

Lindsey Moore

Megan Ocel

Damaris Peterson

Tyke Remster

Damon Reyerson

Peyton Shoger

Lamonte Sims

Mason Thofson

Benjamin Tindall

Morgan Wallin

Peyton Wilder

Orchard

Cassidy Boge

Colton Boge

Anders Kittelson

Osage

Brooklyn Brock

Summer Collins

Cully Driscoll

Andrew Erickson

Alexis Friend

Maddux Gast

Justin Goodale

Leah Hauge

Nolan Heard

Michael Johnson

Taylor Klobassa

Max Knudsen

Caleb Levan

Tristan Mork

Barrett Muller

Andrew Myers

Ledger Nehls

Kaitlyn Olson

Brayden Onken

Jace Popp

Ella Schafer

Ian Schwarting

Loreal Scott

Jack Sparrow

Rylie Tabbert

Garrett Tusler

Pella

Cael Morgan

Plainfield

Abbie Hyde

Plymouth

Daeden Heiny

Aubrey Hoeft

Rake

Sabrina Reitz

Remsen

Jaxon Bunkers

Riceville

Gracie O’Byrne

Jordan Runde

Kaelyn Sigler

Saige Sullivan

Rock Falls

Preston Prazak

Mary Rockwell

Rockford

Brayden Haag

Trevor Johnson

Bryce Larson

Kynsie Lyman

Arianna McCabe

Chase McGregor

Grace Muller

Madelynn Muller

Karleen Roberts

Aryssa Smith

Nicholas Staudt

Rockwell

Mitchell Adams

Sydney Andersen

Baileigh Berding

Gavin Cronk

Jordan Demaray

Grace Ditsworth

Hannah Hensley

Holden Hensley

Cameron Holland

Maci Shupe

Sander Tompkins

Jayce Weiner

Scott Weydert

Brett Witte

Rudd

Ashlynn Grady

Jacob Prymer

Scarville

Wyatt Helming

Sheffield

Grace Craighton

Parker Eisentrager

Madisyn Harper

Ellie Lauffer

Keston Pralle

Levi Ruckdashel

Aubryee Showalter

Sage Suntken

Rachelle Villeneuve

St. Ansgar

Brooke Ahlf

Kinsey Anderson

Courtney Beyer

Natalie Bork

Hannah Clevenger

Aspen Falk

Josie Jahr

Connor King

Morgan King

Mia Klaes

Alex Lenz

Tate Mayer

Brianna Minnis

Drew Powers

Kennedy Schwiesow

Avah Springer

Stacyville

Ethan Adams

State Center

Jonathan Downs

Sumner

Kason Judisch

Swaledale

Ethan Sprung

Thompson

Jeffrey Burkhow

Thornton

Deanna Black

Kacie Fessler

Lily Lilliberg

Titonka

Ayden Boekelman

Rebecca Hofmann

Jenna Stohr

Urbandale

Caden Sammler

Ventura

Kaden Buckley

Lucas Coen

Jaxen Peterson

Michael Quinn

Waterloo

Samantha Brunson

Waverly

Maggie Hart

Wesley

Heidi Tjarks

Woden

Diana Schinzel

Homestead, FL

Gabriella Segre

Pooler, GA

Edward Steffen

Macomb, IL

Bethany Swanson

Mundelein, IL

Zachary Johnson

Maize, KS

Mason Brower

Overland Park, KS

William Clark

Montgomery Village, MD

Terrence Thomas

Adams, MN

Olivia Hegge

Albert Lea, MN

Michael Flaherty

Austin, MN

Blake Klingfus

Brownsville, MN

Cory Scanlan

Caledonia, MN

Austin Klug

Mackenzie Morey

Eagan, MN

Charlie Harms

Edina, MN

William Couchman

Fairmont, MN

Lincoln Becker

Jacob Crissinger

Inver Grove Heights, MN

Andrew Kocer

Lake Park, MN

Thea Mattson

Lakeville, MN

Zach Dohrmann

Le Roy, MN

Chase Johnson

Maple Grove, MN

Cole Newell

Mendota Heights, MN

Asa Rapp

Minneapolis, MN

Samuel Cooper

Jake Gonse

Kathryn Olive

Owatonna, MN

Jonathan Laduke

St. James, MN

Lee Hillesheim

Stillwater, MN

Alex Matchey

Carson Potter

Ulen, MN

Brynn Stalberger

Victoria, MN

Oliver Yuhas

White Bear Lake, MN

Sonya Potthoff

Nicholas Worden

Mandan, ND

Isaac Huettl

Columbus, NE

Samuel Kwapnioski

Lincoln, NE

Jackson Koebernick

Rapid City, SD

Amber Grace

Lewiston, UT

Jada Westover

Battle Ground, WA

Douglas Quinn, Jr.

Boyceville, WI

Tretten Joles

Melrose, WI

Lilly Radcliffe

Milwaukee, WI

Tyler Meyer

Omro, WI

Kegan Schlichting

Tirana, Albania

Ibrahim Cara

Adelaide, Australia

Darcy Barry

Nassau, The Bahamas

Demario Cleare

Rio de Janeiro, Brazil

Gabriela Medeiros

Victor Januario

Tortola, British Virgin Islands

Bruce Huggins, Jr.

Red Deer County, Canada

Kaitlin Blair

Vaughan, Canada

Robert Tolhurst

Manta, Ecuador

Carlos Cuellar Loor

Cividate Camuno, Italy

Elia Antonini

Rome, Italy

Edoardo Alessandrini

Sakai, Japan

Natsuko Furukawa

Lilongwe, Malawi

Kondwani Mtawali

Cancun, Mexico

Pablo Salas Pico

Madrid, Spain

Federico Figueredo Gimenez

London, United Kingdom

Hugo Massa

Telford, United Kingdom

Carris Powell

Cruz Bay, US Virgin Islands

Tyreese James