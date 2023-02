STATE WRESTLING COVERAGE: CLASS 1A DAY 1 RESULTS

The area Class 1A wrestlers have wrapped up action for today. It started this morning with 22 area kids wrestling at 9:00 AM; all these athletes were seeded 9-24, while the top eight seeds all got first-round byes.

Class 1A SESSION 1

Winners in BLUE advance to 1A SESSION 2, losers in BLACK fall into 1A SESSION 3 (Thursday Morning)

Weight Seed School Class Record Seed Wrestler School Class Record 106 10 Lucas Oldenkamp Lake Mills Sophomore 43-2 0:43 23 Evan Jagodzinske Kingsley-Pierson Freshman 24-17 113 21 Geraldo Vasquez Lake Mills Senior 27-15 7-3 12 Gavin Kiger Logan-Magnolia Junior 35-11 120 19 Hayden Munn Nashua-Plainfield Junior 36-14 6-3 14 Kellen Oliver Riverside Sophomore 28-15 126 20 Christian Michels Saint Ansgar Junior 33-9 1:12 13 Payton Harger Earlham Junior 26-7 126 23 Jacob Larson West Hancock Junior 29-16 6-5 10 Sawyer Callahan BGM Senior 31-7 132 16 Steve Brandenburg Lake Mills Freshman 31-4 19-3 5:03 17 Sam Myer St. Edmond Sophomore 25-11 138 12 Kaden Wilken Nashua-Plainfield Senior 34-16 4:52 21 Keyton Remsburg South Hamilton Junior 25-14 138 23 Aslan Wills Saint Ansgar Junior 26-13 1:12 10 Trae Hagen Wilton Senior 46-5 145 21 Treycen Rollene Northwood-Kensett Senior 17-8 2:51 12 Carmine Shaw Nodaway Valley Junior 33-10 145 10 Cody Cox Lake Mills Sophomore 13-4 6-2 23 Cale Seydel West Branch Junior 24-14 152 17 Jackson Carey Nashua-Plainfield Sophomore 34-14 4:37 16 Garrett Miller Wapsie Valley Sophomore 31-13 160 18 Eli Kalainoff Nashua-Plainfield Freshman 36-14 3-1 15 Rory Prazak II Central Springs Junior 36-8 160 15 Rory Prazak II Central Springs Junior 36-8 3-1 18 Eli Kalainoff Nashua-Plainfield Freshman 36-14 170 14 Regan Witt Saint Ansgar Junior 30-5 11-1 19 Owen Hoover CAM Junior 39-9 182 12 Tate White Nashua-Plainfield Junior 30-12 3:01 21 Ryan Funke Beckman Senior 34-10 182 23 Mikhail Meyer Saint Ansgar Senior 20-19 0:45 10 Cannon Joerger Wapsie Valley Senior 36-9 195 9 Aiden Sullivan Nashua-Plainfield Junior 40-11 2:31 24 Rafe Gayer Treynor Senior 18-17 195 20 Tate Mayer Saint Ansgar Senior 18-7 3:05 13 Ben Saxton Emmetsburg Senior 38-4 220 17 David Smith West Hancock Junior 40-11 1:03 16 Caden Forristall Riverside Sophomore 23-12 220 24 Jackson Zwanzinger Nashua-Plainfield Senior 26-21 3:19 9 Brayden Tew West Monona-Whiting Senior 41-8 285 24 Zack Pearce Rockford Senior 8-12 4:33 9 Aiden McFadden Baxter Junior 31-5 285 15 Landon Pratt Nashua-Plainfield Senior 17-11 18 Derek Hilsenbeck Wapsie Valley Junior 32-12

Class 1A SESSION 2

Winners in BLUE advance to the Class 1A Quarterfinals (Thursday), losers in BLACK fall into Class 1A Session 3 (Thursday).