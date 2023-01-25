Sports
HIGH SCHOOL BASKETBALL: Scores from 1/24/2022
BOYS
#10 4A Charles City 81 Forest City 70
#10 2A Lake Mills 77 Eagle Grove 36
GHV 57 Bishop Garrigan 56
North Union 67 Belmond-Klemme 34
Saint Ansgar 46 Nashua-Plainfield 41
West Fork 71 Central Springs 62
Newman Catholic 80 Rockford 34
Osage 67 North Butler 50
GIRLS
Belmond-Klemme 44 #10 2A North Union 41
#1 1A Bishop Garrigan 69 GHV 26
Lake Mills 67 Eagle Grove 28
#9 4A Waverly-Shell Rock 55 Forest City 51
Newman Catholic 60 Rockford 21
#7 3A Osage 59 North Butler 17
Saint Ansgar 59 Nashua-Plainfield 21
#9 1A West Fork 62 Central Springs 44