Sports

HIGH SCHOOL BASKETBALL: Scores from 1/24/2022

Photo of Zarren Egesdal Zarren Egesdal1 second agoLast Updated: January 25, 2023
IGHSAU/IHSAA

BOYS

#10 4A Charles City 81 Forest City 70

#10 2A Lake Mills 77 Eagle Grove 36

GHV 57 Bishop Garrigan 56

North Union 67 Belmond-Klemme 34

Saint Ansgar 46 Nashua-Plainfield 41

West Fork 71 Central Springs 62

Newman Catholic 80 Rockford 34

Osage 67 North Butler 50

GIRLS

Belmond-Klemme 44 #10 2A North Union 41

#1 1A Bishop Garrigan 69 GHV 26

Lake Mills 67 Eagle Grove 28

#9 4A Waverly-Shell Rock 55 Forest City 51

Newman Catholic 60 Rockford 21

#7 3A Osage 59 North Butler 17

Saint Ansgar 59 Nashua-Plainfield 21

#9 1A West Fork 62 Central Springs 44

 

Photo of Zarren Egesdal Zarren Egesdal1 second agoLast Updated: January 25, 2023
Photo of Zarren Egesdal

Zarren Egesdal

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