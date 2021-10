Iowa High School Football – Radio Iowa Football Poll Following Week-6

Class 5A

1. Cedar Rapids Kennedy (6-0), LW #2 @ Davenport West (Thur)

2. Southeast Polk (5-1), LW #3 @ #6 CR Prairie

3. Iowa City High (6-0), LW #4 @ Pleasant Valley

4. WDM Valley (5-1), LW #5 @ DSM Lincoln

5. Urbandale (5-1), LW #6 @ Sioux City West

6. Cedar Rapids Prairie (5-1), LW #9 vs #2 S.E. Polk

7. Ankeny (4-2), LW #1 vs DSM North

8. Dowling Catholic (3-3), LW #10 vs Ames

9. Dubuque Senior (4-2), LW (X) vs Muscatine

10.Linn-Mar (5-1), LW #8 vs Ottumwa

Class 4A

1. North Scott (6-0), LW #1 @ Clinton

2. Cedar Rapids Xavier (5-1), LW #3 vs #9 Clear Creek- Amana

3. Bondurant-Farrar (6-0), LW #4 vs Boone

4. Lewis Central (4-2), LW #5 @ Glenwood

5. Norwalk (5-1), LW #8 @ Perry

6. Indianola (5-1), LW #2 @ Carlisle

7. Waverly-Shell Rock (5-1), LW #7 vs Mason City

8. Fort Madison (6-0), LW #6 vs Iowa City Liberty

9. Clear Creek-Amana (5-1), LW #9 @ #2 Xavier

10.Winterset (5-1), LW #10 @ CB Thomas Jefferson

Class 3A

1. Harlan (6-0), LW #1 @ Adel (ADM)

2. West Delaware (5-1), LW #2 vs Hampton-Dumont-Cal

3. Boyden-Hull/Rock Valley (6-0), LW #3 @ #8 Sergeant Bluff-Luton

4. Solon (6-0), LW #4 vs Fairfield

5. Humboldt (6-0), LW #5 @ Gilbert

6. Nevada (6-0), LW #6 vs #10 Algona

7. Independence (6-0), LW #7 @ Charles City

8. Sergeant Bluff-Luton (5-1), LW #8 vs #3 Boyden-Hull/Rock Valley

9. Davenport Assumption (4-2), LW #9 @ Benton

10.Algona (5-1), LW #10 @ #6 Nevada

Class 2A

1. Southeast Valley (6-0), LW #1 vs Pocahontas Area

2. Waukon (5-1), LW #2 @ Jesup

3. West Marshall (5-1), LW #3 vs Roland Story

4. OABCIG (5-1), LW #4 vs #5 Estherville Lincoln Central

5. Estherville Lincoln Central (4-2), LW #6 @ #4 OABCIG

6. West Lyon (4-2), LW #7 vs Unity Christian

7. Greene County (5-1), LW #8 vs Shenandoah

8. North Fayette Valley (5-1), LW (X) @ Union

9. Spirit Lake (4-2), LW #5 vs Clarion-Goldfield-Dows

10.Clarke (Osceola) (5-1), LW (X) @ Red Oak

Class 1A

1. Van Meter (6-0), LW #1 @ Interstate-35

2. Iowa City Regina (6-0), LW #2 vs West Branch

3. Underwood (6-0), LW #3 vs West Monona

4. Dike-New Hartford (6-0), LW #4 @ #10 Denver

5. Sigourney-Keota (6-0), LW #5 @ Central Decatur

6. West Sioux (5-1), LW #7 @ Sibley-Ocheyedan

7. Pella Christian (5-1), LW #7 @ Cardinal

8. Dyersville Beckman (6-0), LW #9 @ Sumner-Fredricksburg

9. AC/GC (6-0), LW (X) vs Panorama

10.Denver (6-0), LW (X) vs #4 Dike-New Hartford

Class A

1. West Hancock (6-0), LW #1 @ Saint Ansgar

2. Woodbury Central (6-0), LW #2 vs Tri-Center

3. Grundy Center (5-1), LW #3 @ BCLUW

4. North Linn (6-0), LW #4 vs Hudson

5. North Butler (6-0), LW #5 vs Lake Mills

6. Logan-Magnolia (5-1), LW #6 @ AHSTW

7. North Tama (6-0), LW #7 vs Wapsie Valley

8. Lisbon (5-1), LW #8 vs Highland

9. East Buchanan (5-1), LW (X) @ Clayton Ridge

10.Belle Plaine (5-1), LW (X) @ Pekin

8-Player

1. Montezuma (7-0), LW #1 @ #8 Baxter

2. CAM (Anita) (6-0), LW #2 vs Coon Rapids-Bayard

3. Easton Valley (6-0), LW #3 vs Edgewood-Colesburg

4. Remsen St. Mary’s (6-0), LW #4 @ AR-WE-VA

5. WACO (7-0), LW #6 @ Winfield-Mt. Union

6. Gladbrook-Reinbeck (6-0), LW #7 vs Don Bosco

7. Turkey Valley (6-0), LW #8 vs Tripoli

8. Baxter (6-0), LW #9 vs #1 Montezuma

9. Audubon (5-1), LW #10 vs West Harrison

10.Kee High (6-0), LW (X) @ Midland