Class 2A All-District Baseball Teams

IHSBCA Class 2A All-District Teams

NORTHEAST DISTRICT

FIRST TEAM SECOND TEAM

POS NAME SCHOOL GR AVE W-L POS NAME SCHOOL GR AVE W-L

P Eli Green Cascade 12 5-1 P Eli Lehman Anamosa 11 4-2

P Nate Cagley Jesup 11 7-1 P Jake Carr Cascade 11 5-1

P Jack Ermer Garner-Hayfield-Ventura 12 10-1 P Cole Bucknell Jesup 11 6-0

P Dante Dolash South Hardin 12 6-1 P Nick Merrifield Columbus 09 7-2

C Zak Wauters Dike-New Hartford 12 .356 C Carter Schellsmidt Waukon 10 .396

C Brody Boehnke Garner-Hayfield-Ventura 12 .575 C Owen Huehnegarth Beckman Catholic 11 .340

1B Cale Neuendorf Denver 11 .327 1B Klay Seehase Sumner-Fredricksburg-Tripoli 11 .389

2B Drake Ostrander Clayton Ridge 11 .392 2B Kael Carr South Hardin 12 .444

SS Brodie Kresser Jesup 12 .517 SS Nate Offerman Beckman Catholic 10 .345

3B Sam Wilt Anamosa 11 .514 3B Spencer Krabbe Osage 12 .424

OF Alex Feldman Columbus 12 .474 OF Jack Menster Cascade 10 .383

OF Nolan McLean Anamosa 12 .413 OF Nick Offerman Beckman Catholic 12 .347

OF Owen Pueggal Garner-Hayfield-Ventura 10 .434 OF Lincoln Snitker Waukon 11 .357

OF TJ Freeland Union 11 .452 OF Brody Clark-Hurlbert Jesup 11 .360

UT Gus Varney Dike-New Hartford 10 .482 5-1 UT Braden Powers Denver 11 .316 4-3

UT Carter Gallagher Columbus 11 .510 1-1 UT Nick Reinicke Dike-New Hartford 10 .352 5-3

UT Bryce Phelps Denver 12 .442 3-2 UT Conner Rochford New Hampton 12 .326 3-4

UT Tyler Oberfoell Osage 11 .478 2-3 UT Ben Kelly Hudson 12 .301 4-2

UT Cade Hughes Northeast 11 .339 3-0 UT Jacob Carey Union 12 .333 4-1

Honorable Mention: Bowen Munger (11) Starmont, Carter Jeanes (10) Oelwein, Levi Danker (11) North Fayette Valley, Cater Henry (12) Crestwood.

CENTRAL DISTRICT

FIRST TEAM SECOND TEAM

POS NAME SCHOOL GR AVE W-L POS NAME SCHOOL GR AVE W-L

P Nolan Faber Roland-Story 12 9-0 P Thomas Matthes Roland-Story 11 6-1

P Garrett Penland DM Christian 12 5-1 P Collin Nardini Woodward-Granger 10 6-0

P Zach Pleggenkuhle Van Meter 12 6-1 P Owen Siegert West Marshall 09 4-1

P Jake DeJoode Pleasantville 11 4-1 P Noah Miller Forest City 12 7-2

C Wes Hamor East Marshall 12 .440 C Elijah Balderas South Hamilton 11 .394

C Caleb Dunink PCM 12 .424 C Cody Braddy West Marshall 12 .374

1B Carter Hewitt South Hamilton 12 .480 1B Brock Moore Forest City 12 .392

2B Lane Swenson South Hamilton 12 .414 2B Dane Thompson East Marshall 12 .372

SS Brock Galetich South Hamilton 12 .506 SS Kinnick Christensen West Marshall 11 .336

3B Calvin Carew Roland-Story 12 .421 3B Scott Wynne DM Christian 12 .323

OF Kaden Davis West Marshall 12 .478 OF Zach Magnuson Roland-Story 12 .344

OF Jacob Blomgren Van Meter 12 .400 OF Dalton Lewis DM Christian 12 .320

OF Jaxon Withers DM Christian 12 .400 OF Newell Rogers ACGC 12 .390

UT Ganon Archer Van Meter 11 .398 5-1 UT Jake Fynaardt DM Christian 11 .329 5-2

UT Alex Berends Roland-Story 11 .244 6-1 UT Ajay Twedt Roland-Story 12 .330

UT Reese Moore Forest City 11 .312 3-3 UT Miles Kading ACGC 11 .404

UT Cade Ward I-35 11 .417 4-1 UT Tycin Barkema South Hamilton 11 .375 3-1

Honorable Mention: Cole Christiansen (11) Central Springs, Braiden Beane (10) West Central Valley.