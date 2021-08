Class 1A All-District Baseball Teams

IHSBCA Class 1A All-District Teams

NORTHWEST DISTRCT

FIRST TEAM SECOND TEAM

POS NAME SCHOOL GR AVE W-L POS NAME SCHOOL GR AVE W-L

P Kyan Schultzen Woodbury Central 10 7-0 P Carson Pick MMCRU 11 3-3

P Evan Neumann Kingsley-Pierson 10 7-0 P Isaiah Gerrietts St. Mary’s, Remsen 10 6-0

P Sam Mullinix Akron-Westfield 12 6-4 P Samuel Heyn HMS 12 5-2

P Blaine Harpenau St. Mary’s, Remsen 12 9-0 P Riaden Ericson Akron-Westfield 09 5-1

C Max McGill Woodbury Central 10 .372 C Boe Harvey Kingsley-Pierson 12 .370

C Hunter Christiansen Newell Fonda 12 .456 C Xavier Galles St. Mary’s, Remsen 12 .342

1B Simon Denney Lawton-Bronson 12 .492 1B Isaiah Byrkeland Bishop Garrigan 12 .426

2B Levi Waldschmitt St. Mary’s, Remsen 12 .444 2B Dylan Lehmann Gehlen Catholic 11 .374

SS Jackson Howe Kingsley-Pierson 11 .447 SS Mason Dicks Newell-Fonda 10 .444

3B Gabe Sievers Newell-Fonda 12 .381 3B Alex Schroeder St. Mary’s, Remsen 10 .400

OF Damon Schmid Kingsley-Pierson 11 .432 OF Will DeStigter Woodbury Central 10 .356

OF Carter Bleil Woodbury Central 11 .558 OF Kyphus Goche Bishop Garrigan 12 .374

OF Cade Pepper MMCRU 12 .500 OF Trey Jungers Newell-Fonda 11 .312

OF Ryan Greenfield Newell-Fonda 10 .453 OF Malaki Christophersen Kingsley-Pierson 11 .367

UT Ryan Livermore Gehlen Catholic 11 .418 3-4 UT Cael Ortmann St. Mary’s, Remsen 10 .372 2-1

UT Hogan Henrich Newell-Fonda 12 .362 4-2 UT Keaton Logan Gehlen Catholic 10 .356

UT Kaleb Bleil Woodbury Central 11 .376 UT Garrett Heying Bishop Garrigan 10 .402

UT Derek Von Arb Gehlen Catholic 12 .415 5-1 UT Jackson Dewald Westwood, Sloan 10 .569

UT Carter Schorg St. Mary’s, Remsen 11 .425 UT Eric McGill Woodbury Central 09 .340

Honorable Mention: Evan Bollinger (12) North Union, Dylan Meyer (12) HLP, Brody Simington (11) GTRA, Brett Collison (12) West Monona, Jett Keith (12) South O’Brien, Ben Anderson (12) George-Little Rock.

CENTRAL DISTRICT

FIRST TEAM SECOND TEAM

POS NAME SCHOOL GR AVE W-L POS NAME SCHOOL GR AVE W-L

P Doug Taylor Newman Catholic 10 5-0 P Matthew Henrich Newman Catholic 11 7-0

P Brayden Sawyer Grundy Center 11 7-1 P Kolton Lyman Rockford 11 1-3

P Spencer Hanse Colo-Nesco 10 7-0 P Tate Mayer St. Ansgar 10 6-1

P Austin Bienemann Nashua-Plainfield 12 6-2 P Cale Leever Ankeny Christian 12 8-0

C Max Burt Newman Catholic 10 .465 C Kristian Holmvig Nashua-Plainfield 12 .439

C Carter Salz St. Ansgar 12 .425 C Kael Julseth Northwood-Kensett 12 .347

1B Nash Holmgaard Newman Catholic 11 .429 1B Wyatt Benning AGWSR 12 .424

2B Gabe Kopriva North Tama 11 .494 2B Eli Christensen Ankeny Christian 09 .422

SS Kolby Moorman Ogden 12 .469 SS Tim Castle Newman Catholic 11 .398

3B Zach Krull GMG 12 .546 3B Jace Gentz Northwood-Kensett 11 .387

OF Grant Heldorfer St. Edmond-Ft. Dodge 12 .437 OF Bennett Suntken Newman Catholic 11 .371

OF Caden Hasbrouck Collins-Maxwell 10 .453 OF Kenny Cutler Colo-Nesco 11 .392

OF Jake Travis Baxter 10 .457 OF Cade Hengesteg Northwood-Kensett 12 .361

OF Darren Veld AGWSR 11 .413 OF Devin Wirtz St. Edmond-Ft. Dodge 12 .348

UT Ryan Cole St. Ansgar 12 .462 UT Ben Macy AGWSR 12 .411

UT Max Hillegas Nashua-Plainfield 11 .480 UT Kooper Gill GMG 11 .419

UT Malachi Johnson Ankeny Christian 11 .469 UT Dayne Zinkula Grundy Center 11 .370 6-2

UT Casey Hanson Lake Mills 12 .397 UT Austin Kepple Collins-Maxwell 11 .409 5-0

UT Isaac Renteria Northwood-Kensett 12 .387 UT Peyton Scott St. Edmond-Ft. Dodge 12 .391

Honorable Mention: Austin Jordan (8) Grand View Christian, Matt Eagleton (12) Madrid, Logan Giesking (10) Gladbrook-Reinbeck, Ryan Stiles (9) Earlham, Noah Gallentine (12) BCLUW.