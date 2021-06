Waldorf University Announces Dean’s List for Spring 2020/21 Semester

To achieve the Dean’s List, students must be full-time, attain a grade point average of 3.50 or better and complete a minimum of 12 semester credits. Students are listed by state, followed by the city they are from.

ARIZONA

Peoria: Karlee Leyvas

Phoenix: Heath Chapman

ARKANSAS:

Bentonville: Bailee Russell

CALIFORNIA

American Canyon: Nikolas Dodson

Azusa: Nicolas Morasco

El Cajon: Alexander Atherton

Grass Valley: Rachel Setting

Nipomo: Hayde Gallardo

Poway: Peter Neill

Redlands: Sophia Gil

San Diego: Victoria Olvera & Roberto Morales

Santa Maria: Araneg Leon Velazquez & Sara Rodriguez

Visalia: Clara Roderick

West Hills: Brianna Schneidewind

COLORADO

Broomfield: Isabela Ruiz

FLORIDA

Homestead: Arie Reyes Macias

Orlando: Karina Prieto

Panama City: Austin Siegal

Tallahassee: Skila Rogers

Tampa: Alejandro Gonzalez Prieto

HAWAII

Honolulu: Mikayla Smith

ILLINOIS

Decatur: Isaac Agar

Hamilton: Brandelle McGinn

Roscoe: McKaylee Kidd

Victoria: Kaylee Schuermann

IOWA

Algona: Tatum Phelps & Tristan Furgeson

Alton: Ethan Hexamer

Ankeny: Abygail Wood & Landin Churchman

Bancroft: Karissa Rasch

Barnum: Chase Bulten

Belmond: Drew Christianson

Buffalo Center: Benjamin Hassebroek, Amanda Jamison & Mackenzy Jensvold

Burt: Myra Meyer, Hannah Meyer

Cedar Rapids: Kyle Ennis & Riley Walton

Charles City: Baili Girkin

Clear Lake: Skylar Andrea, Mordecai Nsabaah, Noah McLaughlin & Kelsie Mckibben

Cresco: Katie Chapman

Forest City: Tyler Clouse, Nicholas Farkas, Lydia Knudtson, Makayla Vogt, Diana Dzasezeva, Dawson

Frett, Antonio Lopes, Elizabeth Nelson, Rachel Searcy, Abbie Tapp, Madison Abbott, Emma Hovenga & Audrey Skjeie

Fort Atkinson: Jordan Lukes

Garner: Jack VanDusseldorp

Grafton: Ryan Petersen

Grimes: Tyler Lindsay

Hartley: Piper VanRavenswaay

Hiawatha: Lindsey Winger

Jefferson: Tina Lair-Van Meter

Joice: Kristine Kingland

Johnston: Hanna Ferguson

Lake Mills: Jade Gasteiger, Brittany-Ann Kirschbaum & Bennett Eaton

Lake Park: Trevor Gunderson

Leland: Faith Sorenson

Marshalltown: Aaron Fleming

Mason City: Alana Wickering, Brennan Laugen & Racee Moore

Mount Pleasant: Cecelia Hemsworth

Newton: Hanna Clark

Northwood: Angel Massee & Mary Rohne

Osage: Elizabeth Jenkins

Osceola: LeeAnn Helgevold

Perry: Samuel Christensen

Plymouth: Taylor Navratil

Pocahontas: Cheyenne Orwig

Rudd: Marissa Norby

Scarville: Zachary Throne

Sheffield: Lauren Dohlman

St Ansgar: Benjamin Boerjan

Stout: Nicholas Ackerman

Thompson: Aaron Mathahs

Thornton: Casey Fraser

Underwood: Vincent Puterbaugh

Waterloo: Marissa Gates

Waverly: Brady Thompson

Wyoming: Hunter Rushford

­ MICHIGAN

Clarkston: Jack Muhleck

MINNESOTA

Andover: Rachel Dahlin

Austin: Ashlyn Brandt

Belle Plaine: Ireland Lambrecht

Big Lake: Taylor Moen

Bloomington: Nadia Turner

Buffalo: Joshua Fussy

Eyota: Lindsay Field

Faribault: Mara Schmitz

Farmington: Courtnie Turner

Forest Lake: Blake Speidel & Kaitlyn Bakke

Fridley: Olivia Martin-King

Hastings: Morgan Sweeney & Dalton DeBuono

Inver Grove Heights: Abbey Ludden

Madelia: Angel Zamora

Mounds View: McKenna Clouse

Owatonna: Dakota Savoie

Porter: Charlotte Wright

Rochester: Zoe Czapiewski

South St Paul: Noah Ward

Wells: Ongelle Schroeder

Westbrook: Matthew Burns

MISSOURI

Kearney: Blake Christopher

NEVADA

Las Vegas: Izaiah Ieremia and Kale Norman

NORTH DAKOTA

Bismarck: Mindy Barchenger

OREGON

Medford: TarQuin Daley

PENNSYLVANIA

Aston: Darrin Bruce

Mc Kean: Andrew Bailey

TEXAS

Argyle: Christopher Skipper

Brownsville: Elizabeth Garza

Dallas: Jonathan Torres

East Bernard: Craig Acosta

Gainesville: Isabelle Christian & Sandra Christian

Grand Saline: Kourtney Smith

League City: Anna Anya Golovko

UTAH

Millcreek: Hayleigh Solano

VIRGINIA

Chesapeake: Nicole Misner Harker

WASHINGTON

Federal Way: Michael Fitzpatrick

Olympia: Nicholas Tebeau

Poulsbo: Jacob Denney

WISCONSIN

Chaseburg: Autumn Paulson

Mount Calvary: Alisha Schaefer

BRAZIL

Rio de Janeiro: Joao Oliveira Guimaraes Cabral

Santos, Sao Paulo: Matheus Furlaneto de Oliveira

CANADA

Chilliwack: Taylor Karr

Mission: Jeffrey Veitch

COLOMBIA

Bogota: Erick Cortes Parra

ITALY

Padova: Marco Facciotti

Romano d’ Ezzelino: Niccolo Munari

JAMAICA

Ewarton: Tori-Ann Francis

KENYA

Mombasa, Coast: Kemi Katemboh

MALAYSIA

Shah Alam, Selangor: Yi Shen Tan

MYANMAR

Chiang Mai: Nang Zarm Moun Hseng

NEPAL:

Kathmandu, Bagmati: Anuja KC

Radhemai, Parsa Birgunj: Rasneet Singh

Shivapuri: Rakshya Thapa

PERU

Lima: Daniela Benavides Clavijo

SIERRA LEONE

Kenema: Mohamed Yokie

TURKMENISTAN

Ashgabat, Ashgabat : Dildora Farhatova & Jennet Hojanazarova

Dashaguz, Dashaguz: Esenaman Batirov & Murad Hazhibayev

Dashoguz: Madina Tuhbatullina

Gurbansoltan Eje, Dashogu: Gulnaza Saburhojayeva

UNITED KINGDOM

Milton Keynes: Joshua Bonaiti

