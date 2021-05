GRADUATION SUNDAY: Lake Mills Graduates 53 Seniors

The Lake Mills Community School District will hold its Commencement Ceremonies today beginning at 2pm in the high school gymnasium.

The district will graduate 53 seniors in the Class of 2021 who are:

Caleb Albert

Yaneidi Vazquez

Anielys Rodriguez

Kyle Allard

DeAndre Anderson

Kaitlyn Anderson

Cierra Andrews

Caleb Bacon

Trisity Behrens

Isaac Bergo

Nicole Canny

Cristina Carter

Tyler Christian

Devon Clark

Alexia Dean

Camden Dykstra

Carson Eaton

Trace Gau

Kyli Gonzalez-Hanson

Kylie Greenfield

Anthony Groe

Samuel Hagenson

Cole Halbakken

Casey Hanson

MaKenna Hanson

Xander Haugen

Colby Heagel

Riley Henderson

Emma Hoffman

Ryan Huston

Taylor Ingledue

Antwon Jackson

Charles Jackson

Christopher Jamtgaard

Kayler Jensen

Michelle Jones

Beau Kirschbaum

Riley Kirschbaum

Summer Lauen

Samantha Leibeg

Brayden Lindeman

Dashawn Linnen

Jack Ramaker

Brianna Renneker

Amadeo Roa

Jonathon Roethler

Dylan Sanden

Olivia Schoonover

Peyton Severson

Bianca Singelstad

Caleb Swanson

Dalton Thorson

Trevor Usher

Elijah Wagner

Daniel Wallin

Andrew Womack