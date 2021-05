GRADUATION SUNDAY: Garner-Hayfield-Ventura Schools Graduate 71

The Garner Hayfield Ventura Community School District will hold its Commencement Ceremonies beginning at 2pm today in the high school gymnasium. the class motto is, “Nothing we do can change the past, but everything we do changes the future.” The class colors are red and black.

The 71 members of the Class of 2021 include:

Brock Abele

Laleh Baker

Dalton Bendickson

Brody Boehnke

Hunter Boggs

Brandon Brown

Kasey Brown

Cole Buckley

Abbey Case

Lorelei Cash

Abby Christians

Nicholas Davis

William Eastman

Erica Eenhuis

Brandon Englin

Jack Ermer

Addision Fausett

Adreyn Fausett

Ciera Formanek

Jayden Frank

Haylie Fry

Brooklyn Funke

Alexander Gabrielson

Tyler Gardner

Brockway Gouge

Caleb Gouge

Madison Graham

Ryan Hackenmiller

Kristopher Hammitt

Ethan Hansen

Eric Heitland

Emma Hejlik

Jake Hejlik

Jamie Hejlik

Wyatt Heller

Ashley Homann

Kristal Hooks

Hayden Hutcheson

Jared Kaczor

Tierra Keeney

Isaac Knutson

Avery Lackore

Kaiden Lackore

Benly Larson

Tyler Leerar

Kiana Lortz

Eric Luppen

Blake Lynch

Triston McFerran

Braden Mego

Kevin Meyers

Devion Moore

Vanessa Olson

Sara Oppedahl

Raine Pralle

Joseph Pringnitz

Joseph Prohaska

Allison Rasmuson

MaKenna Rayhons

Breanna Robinson

Morgan Ryerson

Travis Schmidt

Cade Steenhard

Colton Steenhard

Mitchel Steffensmeier

Zachary Suby

Maxwell Tusha

Kelsey Watson

Lorna Whelan

Genesis Winter

Carter Winters