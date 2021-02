McMurray, Leerar named to IGCA All-District Team

Thursday, the Iowa Girls Coaches Association released their 2020-2021 All-District teams. The Class 2A list included two girls from KIOW/KHAM coverage teams Addison McMurray Belmond-Klemme and Rachel Leerar West Hancock. The Class 1A, Class 2A, and Class 3A list can be found below.

Class 1A

Northeast

Hali Anderson St. Ansgar

Anabel Blount Prince of Peace

Lauren Donlea East Buchanan

Ali Hoffert Turkey Valley

Reagan Mudderman Kee

Morgan Nachazel Springville

Sara Reid Central City

Delaney Scherf Central Elkader

Gracie Urbatsch St. Ansgar

Lauren Wilson Springville

Coach of the Year: Scott Cakerice, St. Ansgar

Northwest

McKenzie Goodwin Kingsley-Pierson

Emily Drechman MMCRU

Ella Larsen Newell-Fonda

Danika Demers Storm Lake St.Marys

Bailey Sievers Newell Fonda

Addy Johnson Westwood

Macy Sievers Newell-Fonda

Camrin Baird Woodbury Central

Natalie Nielsen Akron-Westfield

Ellie Hibrands MMCRU

Taylor Harpenau MMCRU

Coach of the Year: Dick Jungers, Newell-Fonda

North Central

Cheyenne Behrens Clarksville

Audi Crooks Bishop Garrigan

Kealan Curley Newman Catholic

Allison Engle BCLUW

O’Malley Fair Riceville

Alyssa Hames AGWSR

Molly Joyce Bishop Garrigan

Sydney Lane Grandview Christian

Kaylyn Meyers Bishop Garrigan

Chloe Walters BCLUW

Coach of the Year: Brandon Schwab, Bishop Garrigan

Southeast

Elise Boulton Montezuma

Bradie Buffington Winfield Mt. Union

Reagan Franzen Collins-Maxwell

Cally Gibbs Lynnville-Sully

Layla Hargis North Mahaska

Dylan Holland Montezuma

Reagan McFarland Lynnville-Sully

Farrah Nelson Winfield-Mt. Union

Addie Schilling North Mahaska

Kaylee Weber Sigourney

Coach of the Year: Mitch Wachs, Winfield-Mt. Union

South

Josie Hartman Southeast Warren

Marleigh Johnson Stanton

Emily Jones Wayne

Abby Martin Lamoni

Cassidy Nelson Lenox

Alivia Ruble Southeast Warren

Jenna Stephens Stanton

T J Stoaks Lenox

Izzy Weldon Fremont-Mills

Skylar Whatsabaugh Mormon Trail

Coach of the Year: Jesse Cox, Lenox

West Central

Jaci Christensen Audubon

Macy Emgarten Exira-EHK

Quinn Grubbs Exira-EHK

Aleah Hermensen Audubon

Danielle Hoyle Paton-Churdan

Ali Petry St. Albert

Mollie Rasmussen Exira-EHK

Jadeyn Smith Ar-We-Va

Eva Steffensen CAM

Emily Thompson Logan-Magnolia

Gretchen Wallace Glidden-Ralston

Coach of the Year: Tom Petersen, Exira-EHK

Class 2A

Northeast

Morgan Brandt Sumner-Fredericksburg

Jessica Carolan Hudson

Sophia Hoffmann Dike-New Hartford

Reese Johnson Denver

Ellary Knock Dike-New Hartford

Emma Martinek West Fork

Addison McMurray Belmond-Klemme

Riley Moreland MFL-MarMac

Payton Petersen Dike-New Hartford

Lainy Thoren Grundy Center

Amanda Treptow Jesup

Ali Vesely Columbus Catholic

Coach of the Year: Bruce Dall, Dike-New Hartford

Northwest

Riley Batta South Central Calhoun

Madison Brouwer Sibley-Ocheyedan

Hannah Dau South O’Brien

Akaysa Duitscher Pocahontas Area

Abby Heemstra Rock Valley

Hayden Heimensen Central Lyon

Taylor Krager Sioux Central

Rachel Leerar West Hancock

Mallory McCall West Monona

Marissa Pottebaum Boyden Hull

Abbie Schany Emmetsburg

Lexie VanKekerix Rock Valley

Coach of the Year: Heather Grafing, Central Lyon

Southeast

Kennedy Arnes Dyersville Beckman

Kelsey Drake Wilton

Ally Hoffman Cascade

Ella Imler Maquoketa Valley

Sasha Koenig West Branch

Isabel Manning Van Buren

Hallie Mohr Mediapolis

Teresa Paulsen Bellevue

Kylee Sanders Louisa-Muscatine

Taya Tucker Maquoketa Valley

Ellie Ware North Linn

Emerson Whittenbaugh Maquoketa Valley

Taya Young West Branch

Coach of the Year: Scot Moenck, Maquoketa Valley

Southwest

Alexa Ahrenholtz IKM-Manning

Lindsey Davis Nodaway Valley

Claire Denning AHSTW

Maddax DeVault Nodaway Valley

Madelyn Jaeger West Central Valley

Kailey Jones AHSTW

Kendra Kuck Underwood

Lexi Shike Nodaway Valley

Maddie Stewart Mt. Ayr

Clara Teigland Treynor

Allison Van Gorp Pella Christian

Zoie Vaught Van Meter

Coach of the Year: Brain Eisbach, Nodaway Valley

Class 3A

Northeast

Ellie Bobinet Osage

Ryley Goebel Center Point-Urbana

Kayla Griffith Vinton-Shellsburg

Gabby Guilford Monticello

Annika Headington Waukon

Lucy Howes-Vonstein Vinton-Shellsburg

Dani Johnson Osage

Raven Kinnetz Clarion

Abby Reichter North Fayette

Margaret Wacker Waukon

Jenny Wibholm Iowa Falls

Coach of the Year: Rich Haisman, Vinton-Shellsburg

Northwest

Jaiden Ainley Clear Lake

Payton Beckman Panorama

Kendal Clark Humboldt

Brooklyn Meyer West Lyon

JaMae Nichols Cherokee

Jayden Nitchels Estherville Lincoln Central

Alexis Pingel Cherokee Washington

Gracie Schoonhoven Unity Christian

Janie Schoonhoven Unity Christian

Teagan Slaughter Cherokee Washington

Coach of the Year: Ryan Brasser, West Lyon

Southeast

Macy Daufeldt West Liberty

Finley Hall West Liberty

Callie Levin Solon

Sydney Marlow West Burlington

Claire Mathews Centerville

Mya Mershman Central Lee

Ava Schubert Assumption

Mickey Stephens Centerville

Charlotte Wetjen Williamsburg

Maggie Wilkins Knoxville

Coach of the Year: Jamie Smith, Solon

Southwest

Lilli Baird PCM

Reagan Barkema Roland-Story

Avery Hall Chariton

Cate Mayhall Kuemper Catholic

Kenly Meis Bishop Heelan

Sydney Mosinski Nevada

Moriah Prewitt Des Moines Christian

Haley Rasmussen Atlantic

Katy Reyerson West Marshall

Ava Wolf Shenandoah

Coach of the Year: Justin Morton, Roland-Story