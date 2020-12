Area Preseason Wrestling Rankings

Bold – Local

Class 1A Team Rankings

1 Don Bosco (10)

2 Lisbon (8)

3 Logan-Magnolia (5)

4 West Sioux (5)

5 New London (4)

6 Lake Mills (4)

7 Woodbury Central (5)

8 Underwood (3)

9 Mount Ayr (4)

10 Hull Western Christian (2)

1A Individual Rankings

106

1 Kale Petersen (So.) West Fork

2 Drew Ehlen (So.) Mount Ayr

3 Kendrick Huck (So.) Nashua Plainfield

4 Kinser Hanson (So.) Lake Mills

5 Easton Schlabaugh (So.) Highland Riverside

6 Dalton Ervin (Jr.) Moravia

7 Jacob Downey (Jr.) Logan Magnolia

8 Eli Becerra (Fr.) Missouri Valley

9 Lucas Fehr (So.) West Bend-Mallard

10 Brody Brisker (Fr.) Wilton

113

1 Gable Porter (So.) Underwood

2 Braden Graff (Jr.) West Sioux

3 Jaiden Moore (Jr.) Don Bosco

4 Garret Rinken (So.) Nashua Plainfield

5 Dawson Schmit (So.) Wapsie Valley

6 Donavon Hanson (Sr.) West Bend-Mallard

7 John Schroder (Sr.) Oakland Riverside

8 Bryce Thompson (Sr.) Highland Riverside

9 Kaden Pritchard (So.) Eagle Grove

10 Ryder Koele (So.) Woodbury Central

120

1 Marcel Lopez (Jr.) New London

2 Brandon Paez (So.) Lisbon

3 Garrett Funk (Jr.) Don Bosco

4 Jace Rose (Jr.) Oakland Riverside

5 Joe Ebaugh (Jr.) Denver

6 Elliot Cooney (Jr.) Nodaway Valley

7 Cade Cook (Sr.) North Linn

8 Ayden Toms (Sr.) South Central Calhoun

9 Jarryn Stephens (Sr.) East Union

10 Trevor Davis (Sr.) Woodbury Central

126

1 Beau Klingensmith (Sr.) Woodbury Central

2 Damon Huston (Sr.) Midland

3 Stevie Barnes (Jr.) Underwood

4 Clayton McDonough (Jr.) Central Springs

5 Cade Siebrecht (Jr.) Lisbon

6 Cameron Clark (Jr.) West Sioux

7 Trey Lashbrook (Sr.) AGWSR

8 Bryce Shaha (Sr.) Mount Ayr

9 Brooks Meyer (Sr.) Denver

10 Sean Thompson (Jr.) Logan Magnolia

132

1 Aidan Noonan (Sr.) Cascade

2 Hagen Heistand (Jr.) Logan Magnolia

3 Kael Brisker (Sr.) Wilton

4 Michael McClelland (Sr.) Don Bosco

5 Cael Bridgewater (So.) North Linn

6 Chris Ferguson (Jr.) Sioux Central

7 Mikey Baker (So.) West Sioux

8 Quinten Aney (Jr.) Mediapolis

9 Gunnar Larsen (Sr.) ACGC

10 Quincy Happel (Jr.) Lisbon

138

1 Robert Avila Jr. (Jr.) Lisbon

2 Wyatt Reisz (So.) Logan Magnolia

3 Isaac Schimmels (Sr.) Denver

4 Randy Jimenez (Sr.) SE Warren

5 Jordan Khommanyvong (Sr.) South Central Calhoun

6 Karter Decker (So.) MFL MAR MAC

7 Bryce McDonough (Jr.) Central Springs

8 Nolan Moore (Jr.) Oakland Riverside

9 Seth Danker (Sr.) ACGC

10 Dalton Thorson (Sr.) Lake Mills

145

1 Cael Rahnavardi (Sr.) Don Bosco

2 Dominic Lopez (So.) New London

3 Cullen Koedam (Jr.) West Sioux

4 Karter Krapfl (Jr.) Hudson

5 Trae Ehlen (Sr.) Mount Ayr

6 Max McGill (So.) Woodbury Central

7 Jerret Delagardelle (Sr.) Jesup

8 Eric Mcllnay (Sr.) Missouri Valley

9 McCade Munn (Jr.) Nashua-Plainfield

10 Christopher Ewart (Sr.) Wapello

152

1 Briar Reisz (Sr.) Logan Magnolia

2 Lawson Losee (Jr.) Riceville

3 Jace Mulder (So.) Hull Western Christian

4 Jaydon Knight (So.) Mount Ayr

5 Connor Golston (So.) Moravia

6 Max Magayna (Fr.) Columbus Catholic

7 Owen Kime (Sr.) Sumner-Fredericksburg

8 Josh Glendening (So.) New London

9 Garrett Sarringar (Sr.) Sibley-Ocheyedan

10 Nick Hageman (Sr.) Beckman Catholic

160

1 Cael Frost (Sr.) Don Bosco

2 Casey Hanson (Sr.) Lake Mills

3 Tate Entriken (Jr.) Hudson

4 Gabe McGeough (Jr.) MFL MAR MAC

5 Bryer Subject (Sr.) West Hancock

6 TJ Lau (Sr.) East Buchanan

7 Jack Clarahan (So.) Sigourney-Keota

8 Zach Taylor (Sr.) South Winneshiek

9 Jackson Wray (Sr.) East Mills

10 Drake Tiedemann (Jr.) Northwood-Kensett

170

1 Cade Tenold (Jr.) Don Bosco

2 Blake McAlister (Jr.) South Central Calhoun

3 Lane Swenson (Sr.) South Hamilton

4 Max Kohl (Jr.) Lisbon

5 Kolby Scott (So.) MVOA-COU

6 Aidan Udell (Jr.) Iowa City Regina

7 Cael McLaren (Sr.) CB St Albert

8 Dahson DeJong (Sr.) Sibley-Ocheyedan

9 Denver Pauley (Jr.) AHSTW

10 Tanner Dierking (Sr.) SE Warren

182

1 Carson Tenold (Jr.) Don Bosco

2 Carson Lynott (Jr.) West Sioux

3 Elijah Wagner (Sr.) Lake Mills

4 Jackson Dewald (So.) Westwood Sloan

5 Ty Dennison (Sr.) Woodbury Central

6 Cayden Miller (Jr.) Midland

7 Chase Wickwire (So.) Belle Plaine

8 Mason Juhl (Sr.) Pekin

9 Aaron McAlister (Sr.) Coon Rapids Bayard

10 Kolben Miller (Jr.) North Butler-Clarksville

195

1 Tristan Mulder (Sr.) Hull Western Christian

2 Matthew Francis (Jr.) West Hancock

3 Trevor Thompson (Sr.) South Hamilton

4 Currey Jacobs (Sr.) New London

5 Cedric Yoder (Sr.) Don Bosco

6 Jeramie Kane (Sr.) BGM Brooklyn

7 Brodie Anderson (Jr.) Manson NW Webster

8 Dalton Calkins (Jr.) Southwest Valley

9 Corey Coleman (Sr.) Treynor

10 Trumon Krob (Sr.) Lisbon

220

1 Cole Clark (Sr.) Lisbon

2 Derek Anderson (Sr.) Hinton

3 Tallen Meyers (Sr.) Southwest Valley

4 Damon Meyer (Sr.) South Winneshiek

5 Jared Thiry (So.) Don Bosco

6 Luke Recker (Sr.) East Buchanan

7 Cole Kelly (Sr.) West Hancock

8 Mitchel Marr (Jr.) Riceville

9 Sam Vonnahme (Sr.) I35-Truro

10 Chris Gardner (Sr.) Underwood

285

1 Chet Buss (Jr.) North Butler-Clarksville

2 Ryley Snell (Jr.) I35-Truro

3 Dane Johnson (Sr.) Pocahontas Area

4 Devin Whipple (Jr.) Bedford-Lenox

5 Briggs Hartley (Jr.) Wilton

6 Brant Baltes (Sr.) Lisbon

7 Connor Murray (Jr.) Missouri Valley

8 Matthew Kauffman (Sr.) Pleasantville

9 Jacob Trudo (Sr.) MFL MAR MAC

10 Mack Ortner (So.) Don Bosco

Class 2A Team

1 West Delaware (9)

2 Osage (5)

3 Sgt Bluff Luton (4)

4 Davenport Assumption (5)

5 Crestwood (4)

6 Union (5)

7 Centerville (2)

8 Central Lyon-GLR (3)

9 ND-WB-Danville (3)

10 Solon (3)

Class 2A Individual Rankings

106

1 Derrick Bass (So.) Davenport Assumption

2 Lane Scorpil (Jr.) Columbus Junction

3 Carter Anderson (Jr.) Albia

4 Nathaniel Bigalk (Sr.) Crestwood

5 Jake Zabka (So.) Algona

6 Jaxon Bussa (Sr.) Camanche

7 Caine Stenger (Sr.) OA-BCIG

8 Gavin Jensen (So.) Williamsburg

9 Kade Blume (Fr.) Roland Story

10 Carson Doolittle (Fr.) Webster City

113

1 Camron Phetxoumphone (Jr.) Webster City

2 McKinley Robbins (So.) Greene County

3 Carter Kolthoff (Jr.) BCLUW-SH

4 Osvaldo Ocampo (Sr.) Sheldon-SO

5 Carson Less (So.) West Delaware

6 Jakob Regan (So.) Waukon

7 Jack Showalter (Jr.) Hampton-Dumont-Cal

8 Collin Holm (Fr.) Decorah

9 Logan Powers (Fr.) Roland Story

10 Tucker Stangel (Fr.) Osage

120

1 Blaine Frazier (Jr.) NDWB-Danville

2 Cole Whitehead (Sr.) Center Point Urbana

3 Keaton Zeimet (Sr.) Central DeWitt

4 Rylie Anderson (Sr.) Bondurant-Farrar

5 Jon Burnette (Jr.) Spirit Lake Park

6 Cole Nelson (Jr.) Perry

7 Kayden Gryp (Sr.) Williamsburg

8 Riley Harger (Sr.) Van Meter-Earlham

9 Noah Parmelee (Jr.) Sgt. Bluff Luton

10 Drew Robinson (So.) Nevada

126

1 Carter Fousek (Jr.) Crestwood

2 Brandon O’Brien (Sr.) Independence

3 Dominic Ridout (Jr.) East Marshall

4 Chase Fiser (Jr.) Bondurant Farrar

5 Ty Koedam (So.) Sgt. Bluff Luton

6 Cael Ihle (Sr.) Gilbert

7 Alex Beaver (Sr.) West Liberty

8 Joe Weaver (Sr.) Atlantic-CAM

9 Blake Engel (Jr.) West Delaware

10 Kellen Moore (So.) Forest City

132

1 Matthew Lewis (Sr.) Centerville

2 Averee Abben (Sr.) Osage

3 Grifen Molle (Sr.) NDWB-Danville

4 Kolten Crawford (Sr.) Union

5 Brock Moore (Sr.) Forest City

6 Logan Arp (Jr.) South Tama

7 Chase Thomas (So.) Crestwood

8 Sam Nelson (Sr.) Clear Lake

9 Kanon Ekstam (Sr.) Bondurant Farrar

10 Carter Straw (So.) Independence

138

1 Nathan Genobana (Sr.) Centerville

2 Isaiah Weber (Jr.) independence

3 Michael Macias (So.) Davenport Assumption

4 Eric Kinkaid (Jr.) Camanche

5 Brady Ortner (Jr.) Vinton-Shellsburg

6 Kain Luensman (Sr.) Monticello

7 Gage Long (Sr.) Ballard

8 Remington Hanson (Sr.) Clarion-Goldfield-Dows

9 Landon Fenton (Sr.) Prairie City-Monroe

10 Lincoln Mehlert (Sr.) Union

145

1 Nicholas Fox (So.) Osage

2 Isaac Bryan (Sr.) Sgt Bluff Luton

3 Reed Abbas (Sr.) Clarion-Goldfield-Dows

4 Logan Peyton (So.) West Delaware

5 Shea Parkis (Jr.) Kuemper Catholic

6 Caleb Ebert (Sr.) Solon

7 Roush Jaeger (Sr.) Charles City

8 Zander Ernst (Jr.) Ridge View

9 Nick Gasca (Sr.) Webster City

10 Ethan DeLeon (So.) Bishop Heelan

152

1 Jack Gaukel (Sr.) Sgt Bluff Luton

2 Tyler Brown (Sr.) Winterset

3 Colby Tool (Sr.) Prairie City Monroe

4 Jackson Rolfs (Sr.) Decorah

5 Carl Barkema (Jr.) Hampton-Dumont-Cal

6 Jadyn Peyton (Jr.) West Delaware

7 Stone Schmitz (Jr.) Union

8 Alex Casey (Sr.) Anamosa

9 Eli Rose (Sr.) Grinnell

10 Parker Teronnez (Jr.) Davenport Assumption

160

1 Hayden Taylor (Jr.) Solon

2 Wyatt Appleseth (Sr.) Panorama

3 Cael Meyer (Sr.) West Delaware

4 Chance Bockenstedt (Sr.) North Polk

5 Allen Catour (Jr.) Davenport Assumption

6 Gabriel Christensen (So.) Ballard

7 Garrett Seaba (Jr.) Clarion-Goldfield-Dows

8 Hunter Worthen (Jr.) Union

9 Kadin Stutzman (Jr.) Atlantic

10 Landon Kirby (Sr.) Grinnell

170

1 Jared Voss (Sr.) West Delaware

2 Kalen Meyer (Sr.) Central Lyon-GLR

3 Payton Vest (Sr.) South Tama

4 Caden Collins (Sr.) Charles City

5 Carson Babcock (Sr.) NHTV

6 Mitchell Joines (Sr.) Heelan Catholic

7 Colin Muller (Sr.) Osage

8 CJ Walrath (So.) NDWB-Danville

9 Brenden Fisch (So.) Cherokee

10 Brady Barringer (Jr.) Winterset

182

1 Adam Ahrendsen (Sr.) Union

2 Spencer Mooberry (Sr.) Osage

3 Jackson Kinsella (Sr.) Creston

4 Fernando Villaescusa (Sr.) Gilbert

5 Kale Rodgers (Sr.) North Fayette Valley

6 Austin Roos (Sr.) Benton Community

7 Brayden Smith (Sr.) South Tama County

8 Cade Everson (Sr.) Camanche

9 Dylan Meiners (Sr.) North Polk

10 Mitch Mayberry (Jr.) Glenwood

195

1 Wyatt Voelker (Jr.) West Delaware

2 Reese Moore (Jr.) Forest City

3 Jacob Reicks (Sr.) NHTV

4 Jesse Schwery (Sr.) Harlan

5 Josh Riibe (Sr.) Central Lyon-GLR

6 Matthew Wirtz (Jr.) Emmetsburg

7 Aiden Morgan (Jr.) Davenport Assumption

8 Tegan Carson (Jr.) Central Decatur

9 Wyatt Hunter (Sr.) Grinnell

10 Joe Larimore (Jr.) Gilbert

220

1 Kobe Simon (Sr.) West Liberty

2 Dylan Winkel (Sr.) Central Lyon-GLR

3 Crew Howard (Sr.) Clarinda

4 Treyton Burnikel (Sr.) Crestwood

5 Kamrin Steveson (Sr.) Grinnell

6 Gage Marty (Jr.) Solon

7 Christian Nunley (Sr.) West Delaware

8 Zavion McMurran (So.) Estherville

9 Colton Goodell (Sr.) Humbdolt

10 Conner Murty (Sr.) East Marshall

285

1 Carson Petlon (Sr.) West Delaware

2 Keean Kamerling (Sr.) Mount Vernon

3 Chase Crooks (Jr.) Charles City

4 Cayden Meskan (Sr.) Gilbert

5 Jacob Leohr (Sr.) Dike-New Hartford

6 Jordan Anderson (Sr.) Emmetsburg

7 Jordan Ver Meer (Sr.) West Lyon

8 Cole Miller (Sr.) Central DeWitt

9 Connor Andresen (Sr.) Anamosa

10 Kain Nelson (Sr.) Clarion-Goldfield-Dows

Class 3A Team

1 SE Polk (9)

2 Waverly-Shell Rock (8)

3 Waukee (11)

4 Fort Dodge (8)

5 Bettendorf (8)

6 Iowa City West (7)

7 Norwalk (5)

8 Ankeny (5)

9 Linn Mar (4)

10 Johnston (6)

Class 3A Preseason Individual Rankings

106

1 Nate Jesuroga (So) SE Polk

2 Khyler Carstarphen (Jr) Dowling Catholic

3 Carter Freeman (Fr) Waukee

4 Kael Kurtz (Fr) Iowa City High

5 Cael Wiener (So) Ankeny Centennial

6 Blake Gioimo (So) CR Prairie

7 Bowen Downey (So) Indianola

8 Cael Long (Sr) CR Kennedy

9 Dru Ayala (Fr) Fort Dodge

10 Zane Behrends (Fr) Waverly-Shell Rock

113

1 Kaden Karns (Sr) Waterloo West

2 Aime Mukiza (Sr) DM North Hoover

3 Nathan Canfield (Sr) Davenport Central

4 Max Bishop (So) Fort Dodge

5 Trace Gephart (Jr) North Scott

6 Hunter Kalous (Sr) CR Prairie

7 Lucas Bruhl (Fr) Ankeny Centennial

8 Nate Bierma (So) WDM Valley

9 Cale Seaton (Fr) Iowa City High

10 Ty Solverson (Fr) Boone

120

1 Bailey Roybal (Sr) Waverly-Shell Rock

2 Trever Anderson (Jr) Ankeny

3 Chad Bellis (Sr) Dubuque Hempstead

4 Lane Cowell (Sr) Fort Dodge

5 Cooper Hanson (Jr) SE Polk

6 Rheiner Stahlbaum (Sr) Johnston

7 Elijah Hofbauer (Sr) Waukee

8 Travis Hodges (Sr) Davenport West

9 Parker McBride (Jr) Iowa City West

10 Jayce Luna (Fr) Bettendorf

126

1 Drake Ayala (Sr) Fort Dodge

2 Ryder Downey (Jr) Indianola

3 Jace Rhodes (Jr) Mason City

4 Connor Kelley (Sr) Waukee

5 Adler Kramer (Sr) Dubuque Hempstead

6 Cael Cox (Sr) Ankeny

7 Dustin Bohren (Jr) Bettendorf

8 Grant O’Dell (Sr) Iowa City West

9 Nick Walters (Sr) Sioux City North

10 Jacob Fistler (So) Dallas Center-Grimes

132

1 Ryder Block (So) Waverly-Shell Rock

2 Ayden Kingery (Sr) SE Polk

3 Thurman Christensen (Sr) Waukee

4 Bryce Parke (Sr) Linn Mar

5 Owen Helesgon (So) Johnston

6 Donovan Card (So) Norwak

7 Gabe Rolon (Sr) Mason City

8 Kael Scranton (Jr) Iowa City West

9 Jace Anderson (So) Ankeny

10 Kaleb German (Jr) Urbandale

138

1 Carter Martinson (Jr) SE Polk

2 Grant Harbour (Sr) Norwalk

3 Jackson Helmkamp (Jr) Ankeny Centennial

4 Cole Ferguson (Sr) Waukee

5 Ashtin Falck (Jr) CR Kennedy

6 Will Larson (Sr) Fort Madison

7 Josh Pelzer (Jr) Bettendorf

8 Mason Crabtree (Jr) Muscatine

9 Logan Stotts (So) WDM Valley

10 Cooper Wiemann (Jr) Mason City

145

1 Hunter Garvin (Jr) Iowa City West

2 Joel Jesuroga (Jr) SE Polk

3 Dreyzon Phillips (Sr) Fort Dodge

4 Christan Stanek (Jr) CR Xavier

5 Dylan Whitt (Jr) Cedar Falls

6 Peytin Weslin (Jr.) North Scott

7 Landon Card (Sr) Norwalk

8 Cayden Langreck (Jr) Waverly-Shell Rock

9 Leland Evans (Sr) Oskaloosa

10 Peter Erickson (Sr) Johnston

152

1 Caleb Rathjen (Sr) Ankeny

2 Graham Gambrall (Sr) Iowa City West

3 Aiden Riggins (Jr) Waverly-Shell Rock

4 Carson Martinson (Jr) SE Polk

5 Abraham Dirkx (Sr) Carroll

6 Abass Kemokai (Sr) Linn Mar

7 Sam Zindel (So) Johnston

8 Brayden Broderick (Jr) Waukee

9 Divion Ocheltree (Sr) CR Kennedy

10 Cadin Hermann (Jr) Waterloo East

160

1 Tate Naaktgeboren (So) Linn Mar

2 Caleb Corbin (Sr) WDM Valley

3 Devin Streif (Sr) North Scott

4 Kody Cook (Sr) Fort Dodge

5 Logan Adamson (Sr) Bettendorf

6 Jackson Brinker (So) Johnston

7 Carter Cahill (Jr) Ankeny Centennial

8 Kasey Ross (Jr) Urbandale

9 Jermaine Sammler (Sr) Waukee

10 Caelen Shannon (Sr) CR Xavier

170

1 Mickey Griffith (Jr) DM Lincoln

2 Caleb Helgeson (Sr) Johnston

3 Ashton Barker (Sr) Iowa City West

4 Tim Nimely (Sr) Muscatine

5 Cade Schmidt (Sr) Norwalk

6 Max Derry (Sr) Dowling Catholic

7 Andrew Reed (Jr) SE Polk

8 Tucker Pederson (So) Fort Dodge

9 Garret Morris (Sr) Waukee

10 Damian Petersen (Sr) Bettendorf

182

1 Griffin Gammell (Jr) Waukee

2 McCrae Hagerty (So) Waverly-Shell Rock

3 Tristan Duncan (Sr) Norwalk

4 Jack McCabe (Sr) WDM Valley

5 Ryan Volk (Sr) CR Xavier

6 Aidan Dunne (Sr) Dubuque Hempstead

7 Aiden Grimes (Sr) SE Polk

8 Jayden Angle (Jr) Boone

9 Nate Nessa (Jr) Ankeny

10 Ben Egli (Jr) Fort Dodge

195

1 Ben Kueter (So) Iowa City High

2 Tanner Harvey (Sr) Boone

3 Gabe Hemsted (Sr) Carlisle

4 Bradley Hill (Jr) Bettendorf

5 Jake Walker (So) Waverly-Shell Rock

6 Sawyer Nauman (Sr) Western Dubuque

7 Tanner Spyksma (Jr) Waukee

8 Carson Hagan (So) Dowling Catholic

9 Austin Close (Jr) Marshalltown

10 Ryley Barnett (Sr) Cedar Falls

220

1 Kalob Runyon (Sr) SE Polk

2 Luke Walker (Sr) Waverly-Shell Rock

3 Kane Schmidt (Sr) Bettendorf

4 Luke Gaffney (Jr) Linn Mar

5 Colton Hoag (Sr) LeMars

6 Carson Williams (Sr) Marshalltown

7 Jackie Well (Sr) Ankeny Centennial

8 Jaylin Smith (Sr) Indianola

9 Logan Huckfelt (So) Spencer

10 Brett Pelfrey (Sr) Iowa City West

285

1 Griffin Liddle (Sr) Bettendorf

2 Gabe Greenlee (Sr) Ames

3 Maddux Borcherding-Johnson (So) Norwalk

4 Gavin Bascom (Sr) CR Kennedy

5 Togeh Deseh (Sr) Muscatine

6 Ben Rieland (Jr) Waukee

7 Cayden Lovett (Sr) Dubuque Hempstead

8 Bryan Jurado (Sr) WDM Valley

9 Tate Sykora-Matthess (Jr) CR Washington

10 Kody Huisman (Sr) Pella

Ranking by The Predicament’s Jim Thompson and Eric Lueders