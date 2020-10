7th Edition: Radio Iowa – Iowa High School Football Poll

Class 4A

1. Southeast Polk (5-0), LW #1 vs Johnston

2. Dowling Catholic (4-1), LW #2 vs Fort Dodge

3. Urbandale (5-0), LW #3 @ #6 Waukee

4. Ankeny (5-1), LW #4 vs Indianola

5. Pleasant Valley (6-0), LW #5 @ Davenport North (Thur)

6. Waukee (4-2), LW #6 vs #3 Urbandale

7. Dubuque Hempstead (5-1), LW #7 @ Waterloo West

8. Iowa City West (3-0), LW #8 vs C.R. Kennedy

9. Sioux City East (5-1), LW (X) @ C.B. Abraham Lincoln

10.Cedar Rapids Prairie (3-2), LW (X) vs C.R. Washington

Class 3A

1. Dallas Center-Grimes (5-0), LW #1 @ Winterset

2. Harlan (6-0), LW #2 vs #4 Lewis Central

3. Cedar Rapids Xavier (6-0), LW #3 vs Benton

4. Lewis Central (5-0), LW #4 @ #2 Harlan

5. Davenport Assumption (6-0), LW #5 @ Dubuque Wahlert

6. Washington (6-0), LW #7 @ Keokuk

7. West Delaware (6-1), LW (X) vs Waterloo East

8. Sergeant Bluff-Luton (5-1), LW #9 vs Spencer

9. Webster City (6-0), LW #10 vs Boone

10.Ballard (Huxley) (5-1), LW (X) vs Mason City @ Gilbert

Class 2A

1. PCM (Monroe) (6-0), LW #1 @ Clarke (Osceola)

2. Williamsburg (6-0), LW #2 @ Central Lee

3. West Lyon (6-0), LW #3 vs #4 Central Lyon/GLR

4. Central Lyon/George-Little Rock (6-0), LW #4 @ #3 West Lyon

5. Waukon (5-1), LW #5 @ North Fayette Valley

6. Atlantic (5-1), LW #8 vs Red Oak

7. Solon (4-2), LW (X) @ Center Point-Urbana

8. West Marshall (5-1), LW #9 @ Iowa Falls-Alden

9. Camanche (5-1), LW (X) vs Maquoketa

10.Mount Vernon (5-1), LW #6 vs South Tama

Class 1A

1. OABCIG (6-0), LW #1 vs Treynor

2. Van Meter (6-0), LW #2 @ Woodward-Granger

3. Emmetsburg (6-0), LW #4 vs Western Christian

4. Southeast Valley (6-0), LW #5 @ Pocahontas Area

5. Sigourney-Keota (6-0), LW #6 @ Cardinal (Eldon)

6. South Hamilton (6-0), LW #6 vs Aplington-Parkersburg

7. Underwood (5-1), LW #3 @ Missouri Valley

8. South Central Calhoun (4-1), LW #9 vs Belmond-Klemme

9. Waterloo Columbus (5-1), LW (X) @ Denver

10.Mount Ayr (5-1), LW (X) @ Central Decatur

Class A

1. Grundy Center (6-0), LW #1 vs #10 Belle Plaine

2. Saint Ansgar (6-0), LW #2 vs Lake Mills

3. Iowa City Regina (5-1), LW #3 vs Highland (Riverside)

4. Edgewood-Colesburg (6-0), LW #4 vs Maquoketa Valley

5. West Hancock (5-1), LW #6 @ NW Webster

6. MFL-Mar-Mac (5-1), LW #8 @ Postville

7. Wapsie Valley (5-1), LW #7 @ Clayton Ridge

8. South Winneshiek (5-1), LW #5 vs Starmont

9. Logan-Magnolia (5-1), LW #9 @ IKM-Manning

10.Belle Plaine (5-1), LW (X) @ #1 Grundy Center

8-Player

1. Don Bosco (4-0), LW #1 vs Lansing Kee

2. Remsen St. Mary’s (5-0), LW #2 vs Kingsley-Pierson

3. Audubon (5-0), LW #3 vs Woodbine

4. Montezuma (6-0), LW #4 vs Lone Tree

5. Fremont-Mills (3-0), LW #5 vs Lenox

6. CAM (Anita) (5-0), LW #7 vs Stanton

7. Newell-Fonda (5-1), LW #6 @ Graettinger-Terril

8. Gladbrook-Reinbeck (6-0), LW #9 vs GMG (Garwin)

9. Coon Rapids-Bayard (6-0), LW #10 vs Glidden-Ralston

10.Easton Valley (5-1), LW #8 @ Dunkerton

Zarren Egesdal’s ballot

8-Player

Don Bosco

Remsen, St Mary’s

Audubon

Montezuma

Fremont Mills

CAM

Newell-Fonda

Gladbrook-Reinebck

Coon Rapids-Bayard

Easton Valley

Class A

Grundy Center

Iowa City Regina

Saint Ansgar

Edgewood

West Hancock

MFL-MAR-MAC

Belle Plaine

Wapsie Valley

Southwest Valley

South Winneshiek

Class 1A

OABCIG

Van Meter

Emmetsburg

Underwood

Southeast Valley

Sigourney

South Hamilton

SCC

Columbus Catholic

Mount Ayr

Class 2A

PCM

West Lyon

Central Lyon

Williamsburg

Waukon

Camanche

ELC

Atlantic

West Marshall

Mount Vernon

Class 3A

Dallas Center-Grimes

Harlan

Lewis Central

Cedar Rapids Xavier

Davenport Assumption

Washington

West Delaware

Decorah

Webster City

Grinnell

4A

Southeast Polk

Urbandale

Ankeny

Pleasant Valley

Dowling

Waukee

Iowa City West

Dubuque Hempstead

Council Bluffs Lincoln

Sioux City East