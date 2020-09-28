Volleyball Scores from 9/26

Boone
#3 3A CGD 2 Forest City 0
#6 4A Waverly-Shell Rock 2 Forest City 0
Forest City 2 Ames 1
Forest City 2 Boone 1
Bishop-Garrigan Tournament
1A #15 Saint Ansgar 2 Bishop Garrigan 1
1A #15 Saint Ansgar 2 GHV 1
1A #15 Saint Ansgar 2 Southeast Valley 0
1A #15 Saint Ansgar 2 West Hancock 0
Bishop-Garrigan 2 Southeast Valley 0
Bishop-Garrigan 2 West Hancock 0
Bishop-Garrigan 2 GHV 1
GHV 2 West Hancock 0
Southeast Valley 2 West Hancock 0
Southeast Valley 2 GHV 0
Nevada Tournament
Lake Mills 2 Harlan 0
Lake Mills 2 Norwalk 0
Lake Mills 2 Carlisle 0
Nevada 2 Lake Mills 0