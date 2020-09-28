Volleyball Scores from 9/26

September 28, 2020 Zarren Egesdal Local & State Sports, Sports Comments Off on Volleyball Scores from 9/26

Boone 

#3 3A CGD 2 Forest City 0

#6 4A Waverly-Shell Rock 2 Forest City 0

Forest City 2 Ames 1 

Forest City 2 Boone 1

Bishop-Garrigan Tournament 

1A #15 Saint Ansgar 2 Bishop Garrigan 1

1A #15 Saint Ansgar 2 GHV 1

1A #15 Saint Ansgar 2 Southeast Valley 0

1A #15 Saint Ansgar 2 West Hancock 0

Bishop-Garrigan 2 Southeast Valley 0

Bishop-Garrigan 2 West Hancock 0

Bishop-Garrigan 2 GHV 1

GHV 2 West Hancock 0

Southeast Valley 2 West Hancock 0

Southeast Valley 2 GHV 0

Nevada Tournament

Lake Mills 2 Harlan 0 

Lake Mills 2 Norwalk 0

Lake Mills 2 Carlisle 0

Nevada 2 Lake Mills 0

 

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