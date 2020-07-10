Area Baseball and Softball Scores 7/9

Baseball
Apington Parkersburg 11 North Butler 1
Estherville Lincoln Central 9 Lake Mills 0
Newman 11 Algona 5
Humboldt 9 Bishop Garrigan 6
Softball
Afternoon game – Estherville Lincoln Central 8 Bishop Garrigan 3
Estherville Lincoln Central 12 Lake Mills 2
North Union 3 Newell-Fonda 1
Tonight
Baseball
Clear Lake vs Waverly-Shellrock
South Winneshiek at Newman
Softball
Clear Lake at Lake Mills
Bishop Garrigan vs Newman
GHV vs Saint Ansgar
Central Spring at Charles City
North Union at Manson Northwest Webster
Spencer at Algona