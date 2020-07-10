Area Baseball and Softball Scores 7/9

July 10, 2020 Zarren Egesdal Local & State Sports, Sports 0

Baseball

Apington Parkersburg  11 North Butler 1 

Estherville Lincoln Central 9 Lake Mills 0 

Newman 11 Algona 5 

Humboldt 9 Bishop Garrigan 6 

Softball 

Afternoon game – Estherville Lincoln Central 8 Bishop Garrigan 3 

Estherville Lincoln Central 12 Lake Mills  2

North Union 3 Newell-Fonda 1 

 

Tonight 

Baseball

Clear Lake vs Waverly-Shellrock

South Winneshiek at Newman 

Softball 

Clear Lake at Lake Mills 

Bishop Garrigan vs Newman 

GHV vs Saint Ansgar 

Central Spring at Charles City 

North Union at Manson Northwest Webster 

Spencer at Algona

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