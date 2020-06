GRADUATION SATURDAY: Forest City Graduates 91 Seniors

The Forest City Commencement Ceremony will take place today beginning at 10 am at either the Forest City Football Stadium or the Forest City Middle School Gym in case of rain. The graduation is not open to the public but can be seen live on kiow.com. The Class of 2020 consists of the following 91 students:

Mary Abbott

Calvin Aberg

Chloe Anderson

Drake Bang

Logan Beach

Kagen Benton

Tanner Berg

Ridley Brown

Isabel Buffington

Amber Burgess

Lillie Callow

Erin Caylor

Janel Civil

Tyler Clouse

Joshua Coombs

Colby Droessler

Marriah Dunning

Hunter Fellin

Brandon Fields

Yxanaeli Flores

Brandon Fordyce

Tanner Frascht

Derek Froendt

Bryan Vidal Garcia

Austin Gerdes

Cade Gerdes

Olivia Gibbs

Kristian Gunderson

Jaidyn Hagen

Skylar Hall

Isabel Haugland

Corah Hauser

Andrew Heidemann

Riley Helgeson

Ei Hickman

Damian Hoeft

Hunter Hoeft

Emma Hovenga

Alyssa Jefson

Carter Jenkins

Lyndee Jones

Annika Juveland

Mallery Kerr

Kennedy Klein

Meggie Kleveland

Mikayla Koopman

Micaiah Krutsinger

Sophia Kudej

Marissa Lacy

Kallista Larson

Rebecca Leber

Anna Lehmann

Brettin Linder

Jessa Loges

Benjamin Marmaras

Abigail Martin

Seth May

Garrett McClement

Quinton Meredith

Olivia Sarasio Meyer

Alex Nolton

Robinson Ocampo

Andrew Olson

Joshua Olson

Greta Oulman

Morgan Pardoe

Brianna Preteroti

Fabiola Santiago

Isabel Redinger

Destiny Rowen

Jasmine Sanasinh

Adrian Santiago

Audrey Skjeie

Zoey Steffensen

Madyson Stevens

Max Stevens

Paige Swearingen

Taylor Tendall

Connor Thompson

Jazmin Trunkhill

Areliz Candelar Vazquez

Josh Vazquez

Xavier Torres Vazquez

Benjamin Vrieze

Jonathan Warren

Madlyn Wicker

Melissa Wilson

Abigail Wirtjes

Levi Wood

Elsa Yeager

Hailey Zieman