Latest Iowa High School Wrestling Ranking

The Predicament’s Class 1A

1 Don Bosco (9)

2 Lisbon (9)

3 Underwood (6)

4 West Sioux (7)

5 Logan Magnolia (5)

6 Denver (7)

7 West Hancock (5)

8 Lake Mills (5)

9 Nashua Plainfield (4)

10 New London (3)

The Predicament’s Class 1A Individual Rankings #2

106

1 Gable Porter (Fr.) Underwood

2 Garret Rinken (Fr.) Nashua Plainfield

3 Mikey Baker (Fr.) West Sioux

4 Donavon Hanson (Jr.) West Bend-Mallard

5 Jaiden Moore (So.) Don Bosco

6 Quincy Happel (So.) Lisbon

7 Tyce Ruffridge (So.) Pocahontas Area

8 Dawson Schmit (Fr.) Wapsie Valley

9 Mick Schroder (Jr.) Oakland Riverside

10 Noah Strohmeyer (So.) Colfax-Mingo

113

1 Marcel Lopez (So.) New London

2 Braden Graff (So.) West Sioux

3 Jakob Whitinger (Sr.) Nashua-Plainfield

4 Clayton McDonough (So.) Central Springs

5 Jace Rose (So.) Oakland Riverside

6 Cade Siebrecht (So.) Lisbon

7 Ryan Duckett (Jr.) St Edmond

8 Joe Ebaugh (So.) Denver

9 Elliot Cooney (So.) Nodaway Valley

10 Ayden Toms (Jr.) South Central Calhoun

120

1 Hagen Heistand (So.) Logan Magnolia

2 Stevie Barnes (So.) Underwood

3 Chris Ferguson (So.) Sioux Central

4 Damon Huston (Jr.) Midland

5 Mason Dye (Sr.) Sigourney-Keota

6 Garrett Funk (So.) Don Bosco

7 Trey Lashbrook (Jr.) AGWSR

8 Brooks Meyer (Jr.) Denver

9 Brandon Paez (Fr.) Lisbon

10 Bryce McDonough (So.) Central Springs

126

1 Adam Allard (Sr.) West Sioux

2 Aidan Noonan (Jr.) Cascade

3 Beau Klingensmith (Jr.) Woodbury Central

4 Michael McClelland (Jr.) Don Bosco

5 Kael Brisker (Jr.) Wilton

6 Jacob Moore (Sr.) Denver

7 Connor Attkisson (Sr.) Tri Center Neola

8 Brock Mathers (So.) Central Springs

9 Wyatt Reisz (Fr.) Logan Magnolia

10 Seth Danker (Jr.) ACGC

132

1 Robert Avila Jr. (So.) Lisbon

2 Easton Larson (Sr.) Don Bosco

3 Cole Cassady (Sr.) Martensdale-St Marys

4 Trey Schuck (Sr.) Sibley Ocheyedan

5 Tyler Helgeson (Sr.) Lake Mills

6 Cullen Koedam (So.) West Sioux

7 Dominic Lopez (Fr.) New London

8 Isaac Schimmels (Jr.) Denver

9 Zain Ziegler (Sr.) Underwood

10 Caden Schrage (Sr.) Northwood-Kensett

138

1 Cael Happel (Sr.) Lisbon

2 Logan James (Sr.) Underwood

3 Gabe Lewis (Sr.) Denver

4 Daniel Meeker (Sr.) Wapello

5 Sherman Hayes (Sr.) East Union

6 Heath Moyer (Sr.) North Linn

7 Trae Ehlen (Jr.) Mount Ayr

8 Karter Krapfl (So.) Hudson

9 Dominc DiCesare (Sr.) Martensdale-St Marys

10 Cyden Fitch (Sr.) Colfax-Mingo

145

1 Nick Hamilton (So.) Underwood

2 Cael Rahnavardi (Jr.) Don Bosco

3 Briar Reisz (Jr.) Logan Magnolia

4 Dillon Lynott (Sr.) West Sioux

5 Mark Dawson (Sr.) Eagle Grove

6 Lawson Losee (So.) Riceville

7 Brody Hawtrey (Sr.) North Cedar

8 Reed Abbas (Jr.) Clarion-Goldfield-Dows

9 Gabe Mcgeough (So.) MFL MAR MAC

10 Kayne Marshall (Sr.) Iowa Valley

152

1 Marshall Hauck (Sr.) Lisbon

2 Blake Thomsen (Sr.) Underwood

3 Cael Frost (Jr.) Don Bosco

4 Tate Entriken (So.) Hudson

5 Casey Hanson (Jr.) Lake Mills

6 Christopher Krueger (So.) Manson NW Webster

7 Blake McAlister (So.) South Central Calhoun

8 Garrett Seaba (So.) Clarion-Goldfield-Dows

9 Shane Hillesheim (Sr.) Nashua Plainfield

10 Jaedan Rassmussen (Sr.) AHSTW

160

1 Cade Tenold (So.) Don Bosco

2 Elijah Wagner (Jr.) Lake Mills

3 Ben Smith (Sr.) Iowa Valley

4 Spencer Roth (Sr.) GTRA

5 Nate Monahan (Sr.) Woodbury Central

6 John Ebaugh (Sr.) Denver

7 Gabe Carter (Sr.) New London

8 Drew Fox (Jr.) Riceville

9 Trystin Ross (Sr.) Colfax Mingo

10 Denver Pauley (So.) AHSTW

170

1 Tristan Mulder (Jr.) Hull Western Christian

2 Carson Tenold (So.) Don Bosco

3 Ethan Fulcher (Sr.) Hudson

4 Drew Venteicher (Sr.) Bedford-Lenox

5 Nick Haynes (Sr.) Missouri Valley

6 Bryson Freeberg (Sr.) Tri Center Neola

7 Matthew Francis (So.) West Hancock

8 Brody Gordon (Jr.) East Mills

9 Brady Hanson (Fr.) Lake Mills

10 Max Kohl (So.) Lisbon

182

1 Treyton Cacek (Sr.) GTRA

2 Thomas Even (Sr.) Don Bosco

3 Coy Baker (Sr.) Wilton

4 Carson Lynott (So.) West Sioux

5 Evan Wulfekuhle (Sr.) Dyersville Beckman

6 Cole Kelly (Jr.) West Hancock

7 Alex De Roos (Jr.) Alta-Aurelia

8 Drake Harnish (Sr.) Lake Mills

9 Evan Kalainoff (Sr.) Nashua Plainfield

10 Blake Brocka (Jr.) Tripoli

195

1 Cole Clark (Jr.) Lisbon

2 Trevor Dorn (Sr.) Denver

3 Tate Hagen (Sr.) West Hancock

4 Darius Gashe (Sr.) West Monona

5 Treyten Steffen (Sr.) Sumner-Fredericksburg

6 Tyler Thurston (Sr.) North Cedar

7 Rowan Udell (Sr.) Iowa City Regina

8 Zach Howe (Sr.) MFL MAR MAC

9 John Schuttler (Sr.) Manson NW Webster

10 Kyler Bak (Sr.) West Sioux

220

1 Gideon Rollene (Sr.) Northwood-Kensett

2 Ethan Allie (Sr.) Belle Plaine

3 Joel Mendoza (Sr.) Eagle Grove

4 Blake Haub (Sr.) Ogden

5 Rex Johnsen (So.) Logan Magnolia

6 Tanner Hagen (Sr.) West Hancock

7 Luke Recker (Jr.) East Buchanan

8 Isaac Steffens (Sr.) Postville

9 Luke Mosinski (Sr.) Audubon

10 Cale Anthony (Sr.) Pleasantville

285

1 Chet Buss (So.) North Butler-Clarksville

2 Chandler Redenius (Sr.) West Hancock

3 Ryley Snell (So.) I35-Truro

4 Barrett Pitt (Sr.) Logan Magnolia

5 Brant Baltes (Jr.) Lisbon

6 Kipp Corbin (Sr.) East Sac

7 Gabe Hayes (Sr.) Louisa Muscatine

8 Brady Canada (Sr.) AHSTW

9 Matthew Kauffman (Jr.) Pleasantville

10 Chris Eastman (Sr.) Riceville

The Predicament’s Class 2A

1 West Delaware (8)

2 Union (4)

3 Centerville (4)

4 Solon (4)

5 Winterset (4)

6 Independence (4)

7 Bondurant Farrar (4)

8 Sgt Bluff Luton (3)

9 Osage (5)

10 Central Lyon (4)

106

1 Camron Phetxoumphone (So.) Webster City

2 McKinley Robbins (Fr.) Greene County

3 Cole Nelson (Sr.) Humboldt

4 Carter Anderson (So.) Albia

5 Derrick Bass (Fr.) Davenport Assumption

6 Carter Kolthoff (So.) BCLUW-SH

7 Chase Fiser (So.) Bondurant Farrar

8 Riece Graham (Jr.) Perry

9 Dawson Townsend (So.) Davis County

10 Jaxon Bussa (Jr.) Camanche

113

1 Carter Fousek (So.) Crestwood

2 Keaton Zeimet (Jr.) Central DeWitt

3 Rylie Anderson (Jr.) Bondurant-Farrar

4 Cole Whitehead (Jr.) Center Point Urbana

5 Jon Burnette (So.) Spirit Lake Park

6 Lincoln Mehlert (Jr.) Union

7 Carter Littlefield (So.) Jesup

8 Cole Nelson (So.) Perry

9 Joe Hovick (Sr.) Roland Story

10 Aybren Moore (Sr.) Atlantic-CAM

120

1 Matthew Lewis (Jr.) Centerville

2 Colby Lillegard (Sr.) Bondurant Farrar

3 Kolten Crawford (Jr.) Union

4 Benjamin Schmitz (Sr.) Kuemper Catholic

5 Dominic Ridout (So.) East Marshall

6 Taylor Kolthoff (Sr.) BCLUW-SH

7 Cresten Craven (Sr.) Humboldt

8 Nicholas Fox (Fr.) Osage

9 Kayden Gryp (Jr.) Williamsburg

10 Blake Engel (So.) West Delaware

126

1 Nathan Genobana (Jr.) Centerville

2 Brock Beck (Sr.) Grinnell

3 Isaiah Weber (So.) independence

4 Sam Nelson (Jr.) Clear Lake

5 Joe Sullivan (Sr.) Osage

6 Cael Ihle (Jr.) Gilbert

7 Colby Viederholt (Sr.) Van Meter-Earlham

8 Kanon Ekstam (Jr.) Bondurant Farrar

9 TJ Fitzpatrick (Jr.) Davenport Assumption

10 Evan Woods (Sr.) West Delaware

132

1 Bryce Hatten (Sr.) Winterset

2 Eric Kinkaid (So.) Camanche

3 Kayden Kauzlarich (Sr.) Centerville

4 Kain Luensman (Jr.) Monticello

5 Gage Long (Jr.) Ballard

6 Landon Fenton (Jr.) Prairie City-Monroe

7 Nate Curry (Sr.) Sgt. Bluff Luton

8 Wyatt Bieschke (Sr.) Benton Community

9 Sean Brennan (Jr.) Emmetsburg

10 Blake Abrahamson (Sr.) Okoboji-HMS

138

1 Hayden Taylor (So.) Solon

2 Jalen Schropp (Sr.) Williamsburg

3 Kruise Kiburz (Sr.) Winterset

4 Isaac Bryan (Jr.) Sgt Bluff Luton

5 Gage Moorman (Sr.) Centerville

6 Michael Macias (Fr.) Davenport Assumption

7 Alberto Salmeron (Sr.) Iowa Falls-Alden

8 Tayton Ricard (Sr.) Eddyville-Blakesburg-Fremont

9 Eli Rose (Jr.) Grinnell

10 Payton Drake (Sr.) Prairie City Monroe

145

1 Jack Thomsen (Sr.) Union

2 Will Esmoil (Sr.) West Liberty

3 Jack West (Sr.) Winterset

4 Jackson Rolfs (Jr.) Decorah

5 Jadyn Peyton (So.) West Delaware

6 Jake Nieman (Sr.) BCIG-OA

7 Trestin Sales (Jr.) Eddyville-Blakesburg-Fremont

8 Dillan Sanders (Sr.) Washington

9 Cayden Howland (Sr.) Iowa Falls-Alden

10 Emry Colby (Sr.) Panorama

152

1 Jack Gaukel (Jr.) Sgt Bluff Luton

2 Colby Tool (Jr.) Prairie City Monroe

3 Zeb Gnida (Sr.) Solon

4 Wyatt Appleseth (Jr.) Panorama

5 Cam Rice (Sr.) Columbus Jct

6 Logan Engebretson (Sr.) North Polk

7 Riley Burke (Sr.) Iowa Falls-Alden

8 Kyzer Engen (Sr.) Decorah

9 Tyler Brown (Jr.) Winterset

10 Hunter Pesek (Sr.) NHTV

160

1 Adam Ahrendsen (Jr.) Union

2 Justin McCunn (Sr.) Red Oak

3 Carson Babcock (Jr.) NHTV

4 Zach Williams (Sr.) Osage

5 Matthew Doyle (Sr.) Independence

6 Cael Meyer (Jr.) West Delaware

7 Kalen Meyer (Jr.) Central Lyon

8 Carson Johnson (Sr.) Gilbert

9 Bret Hoyman (Sr.) Emmetsburg

10 Cade Everson (Jr.) Camanche

170

1 Cole Davis (Sr.) Independence

2 Jax Flynn (Sr.) Solon

3 Mason Griffin (Sr.) Emmetsburg

4 Jared Voss (Jr.) West Delaware

5 Spencer Mooberry (Jr.) Osage

6 Caleb Swalla (Sr.) Van Meter-Earlham

7 Connor Dehn (Sr.) Wahlert Catholic

8 Aiden Carr (Sr.) Gilbert

9 Carter Bendorf (Sr.) Harlan

10 Nathan Keating (Jr.) Anamosa

182

1 Sage Walker (Sr.) Eddyville-Blakesburg-Fremont

2 Jaskon Kinsella (Jr.) Creston-OM

3 Abe Michel (Sr.) Maquoketa

4 Jack Neuhaus (Sr.) West Delaware

5 Bryce Vande Weerd (Sr.) Central Lyon

6 Reese Moore (So.) Forest City

7 Elliott Sinnwell (Sr.) Charles City

8 Dylan Jeffers (Sr.) Keokuk

9 Seamus Poynton (Sr.) Solon

10 Colin Muller (Jr.) Osage

195

1 Wyatt Voelker (So.) West Delaware

2 Evan Rosonke (Sr.) NHTV

3 Carter Maynes (Sr.) Red Oak

4 Sam Chapman (Sr.) Creston-OM

5 Dylan Winkel (Jr.) Central Lyon

6 Christian Kremer (Sr.) Independence

7 Isaac Boucher (Sr.) Mid Prairie

8 Gabe Hemsted (Jr.) Carlisle

9 Jack Sindlinger (Sr.) Charles City

10 Dylan Kruckenberg (Jr.) Clear Lake

220

1 Cody Fisher (Sr.) Woodward Granger

2 Kobe Simon (Jr.) West Liberty

3 Seth Adrian (Sr.) Davenport Assumption

4 Jarrett Meyer (Sr.) Central Lyon

5 Kamrin Steveson (Jr.) Grinnell

6 Andrew Hamilton (Sr.) Algona

7 Cayden Meskan (Jr.) Gilbert

8 Crew Howard (Jr.) Clarinda

9 McKade Eisentrager (Sr.) Iowa Falls-Alden

10 Keean Kamerling (Jr.) Mount Vernon

285

1 Kaden Sutton (Sr.) ADM Adel

2 Taven Rich (Sr.) Maquoketa

3 Carson Petlon (Jr.) West Delaware

4 Derrin Sesker (Sr.) Van Meter-Earlham

5 Cale Roller (Sr.) Atlantic

6 Chris VanDerBrink (Sr.) BHRV

7 Cole Cremeens (Sr.) Williamsburg

8 Gavin Meints (Jr.) Algona

9 Tyler Lawrenson (Sr.) Woodward Granger

10 Connor Andersen (Jr.) Anamosa

1 Fort Dodge (9)

2 SE Polk (10)

3 Waverly-Shell Rock (9)

4 Bettendorf (8)

5 Ankeny (5)

6 Waukee (6)

7 Iowa City West (5)

8 Ankeny Centennial (6)

9 Linn Mar (5)

10 Johnston (5)

The Predicament’s Class 3A

106

1 Brandon O’Brien (Jr) Linn Mar

2 Nathan Jesuroga (Fr) S.E. Polk

3 Ryder Block (Fr) Waverly-Shell Rock

4 Grant O’Dell (So) Iowa City West

5 Dustin Bohren (So) Bettendorf

6 Owen Helgeson (Fr) Johnston

7 Khyler Carstarphen (So) Dowling

8 Jacob Fistler (Fr) DCG

9 Niyo Gady (Sr) Marion

10 Max Bishop (Fr) Fort Dodge

113

1 Trever Anderson (So) Ankeny

2 Blaine Frazier (So) WBND

3 Bailey Roybal (Sr) Wavely-Shell Rock

4 Ryder Downey (So) Indianola

5 Lane Cowell (Jr) Fort Dodge

6 Ethan Wood-Finley (Sr) Iowa City High

7 Jace Rhodes (So) Mason City

8 Ethan Mahoney (So) Dowling

9 Rheiner Stahlbaum (Jr) Johnston

10 Travis Hodges (Sr) Davenport West

120

1 Drake Ayala (Jr) Fort Dodge

2 Austin Kegley (Sr) C.R. Prairie

3 Thurman Christensen (Jr) Waukee

4 Grant Harbour (Jr) Norwalk

5 Cael Cox (Jr) Ankeny

6 Jackson Bresson (Sr) Ankeny Centennial

7 Tanner Wink (Jr) Lewis Central

8 Logan Stotts (Fr.) – W.D.M. Valley

9 Kaden Karns (Jr) Waterloo West

10 Garrett Bormann (Sr) Iowa City High

126

1 Cullen Schriever (Sr) Mason City

2 Carson Taylor (Sr) Fort Dodge

3 Aidan Evans (Sr) Bettendorf

4 Nick Walters (Jr) Sioux City North

5 Thomas Edwards (Sr) Johnston

6 Bryce Parke (Jr) Linn Mar

7 Connor Kelly (Jr) Waukee

8 Jackson Helmkamp (So) Ankeny Centennial

9 Jace Anderson (Fr) Ankeny

10 Sam Stevens (Sr) CCA

132

1 Hunter Garvin (So) Iowa City West

2 Brock Espalin (Sr) D.M. East

3 Aiden Riggins (So) Waverly-Shell Rock

4 Cadin Hermann (So) Waterloo East

5 Joel Jesuroga (So) S.E. Polk

6 Brooks Cowell (Sr) Fort Dodge

7 Duncan Delzell (Sr) Burlington

8 Joe Foreman (Jr) C.R. Washington

9 Carson Murray (Sr) Dowling

10 Kael Scranton (So) CCA

138

1 Caleb Rathjen (Jr) Ankeny

2 James Edwards (Sr) Johnston

3 Dreyzon Phillips (Jr) Fort Dodge

4 Carter Martinson (So) S.E. Polk

5 Leo Blawou (So) D.M. Lincoln

6 Griffin Molle (Jr) WBND

7 Christian Stanek (So) C.R. Xavier

8 Jared Cordes (Sr) Western Dubuque

9 Dylan Whitt (So) Cedar Falls

10 Kholer Ruggles (So) Bettendorf

145

1 Devon Strief (Jr) North Scott

2 Colby Schriever (Sr) Mason City

3 Sam Kallem (Sr) Ankeny

4 Dylan Falck (Sr) C.R. Kennedy

5 Brandon Mills (Sr) Fort Dodge

6 Logan Adamson (Jr) Bettendorf

7 Carson Martinson (So) S.E. Polk

8 Abraham Dirkx (Jr) Carroll

9 Tanner Higgins (Sr) Lewis Central

10 Reece Caven (Sr) Iowa City High

152

1 Eli Loyd (Sr) Pleasant Valley

2 Ben Monroe (Sr) Ankeny Centennial

3 Caleb Corbin (Jr) W.D.M. Valley

4 Evan Yant (Sr) Waverly-Shell Rock

5 Ethan Vetterick (Sr) Norwalk

6 Cody Anderson (Sr) Waukee

7 Brennan Meachan (Sr) Indianola

8 Graham Gambrall (Jr) Iowa City West

9 Cam Baarda (Sr) S.E. Polk

10 Abass Kemokai (Jr) Linn Mar

160

1 Jake Matthiadess (Sr) North Scott

2 Caleb Hegeson (Jr) Johnston

3 Tate Naaktgeboren (Fr) Linn Mar

4 Luke Fistler (Sr) DCG

5 Nick Bonanno (Sr) Indianola

6 Ben Kueter (Jr) Iowa City High

7 Carter Profitt (Sr) Waverly-Shell Rock

8 Jake Francksen-Small (Sr) LeMars

9 Isaiah Spencer (Sr) Spencer

10 Carter Cahill (So) Ankeny Centennial

170

1 Logan Neils (Sr) Ankeny Centennial

2 Micky Griffith (So) D.M. Lincoln

3 Ryan Plummer (Sr) Linn Mar

4 Ashton Barker (Jr) Iowa City West

5 McCrae Hagarty (Fr) Waverly-Shell Rock

6 Bradley Hill (So) Bettendorf

7 Deveyon Montgomery (Sr) S.E. Polk

8 Zach Campbell (Sr) North Scott

9 Tim Nimley (Jr) Muscatine

10 Kole Wiegert (Sr) Storm Lake

182

1 Jake Hosch (Sr) Western Dubuque

2 Will Hoeft (Sr) Iowa City West

3 Griffin Gammel (So) Waukee

4 Zach Needham (Sr) DCG

5 Destin Schroder (Sr) Newton

6 Blake Underwood (Sr) W.D.M. Valley

7 Justin Brindley (Sr) S.E. Polk

8 Jay Oostendorp (Sr) C.R. Kennedy

9 Austin Lee (Sr) Fort Dodge

10 Gavin Wedemeier (Sr) Waverly-Shell Rock

195

1 Gabe Christenson (Sr) S.E. Polk

2 Levi Egli (Sr) Fort Dodge

3 Miles Berg (Sr) Indianola

4 Ashton Stoner-DeGroot (Sr) C.R. Prairie

5 Tanner Harvey (Jr) Boone

6 Ethan Frazier (Sr) Ankeny Centennial

7 Kane Schmidt (Jr) Bettendorf

8 Colton Hoag (Jr) LeMars

9 Colton Dreith (Sr) Storm Lake

10 Jake Walker (Fr.) Waverly-Shell Rock

220

1 Brayden Wolf (Sr) Waverly-Shell Rock

2 Cael Thorson (Sr) Waukee

3 Kalob Runyon (Jr) S.E. Polk

4 Ethan Berry (Sr) Bettendorf

5 Gage Linahon (Sr) Newton

6 Collin Bohnenkamp (Sr) Cedar Falls

7 Carson Williams (Sr) Marshalltown

8 Ramiro Gomez-Buentello (Sr) D.M. Lincoln

9 CJ Stillman (Sr) W.D.M. Valley

10 Gavin Bascom (Jr) C.R. Kennedy

285

1 Griffin Liddle (Jr) Bettendorf

2 Josh Vis (Sr) C.R. Kennedy

3 Gabe Greenlee (Jr) Ames

4 Conner Arndt (Sr) Waukee

5 Maddux Borcherding-Johnson (Fr) Norwalk

6 Dawson Sweet (Sr) C.R. Jefferson

7 Luke Walker (Jr) Waverly-Shell Rock

8 Danen Settles (Sr) Fort Madison

9 Connor Brown (Sr) S.E. Polk

10 Jonathan Savolt (Sr) Western Dubuque