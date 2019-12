Iowa High School Preseason Wrestling Rankings

Class 1A

Team Top -10

Don Bosco Lisbon Underwood West Sioux Denver West Hancock Woodbury Central Logan-Magnolia Lake Mills Eagle Grove

113

4. Clayton McDonough (So.) Central Springs

8. Tyler Stein (Jr.) Clarion-Goldfield-Dows

9. Gabe Rolon (Jr) Eagle Grove

120

8. Bryce McDonough (So) Central Springs

126

9. Jimmy Gallardo (Sr.) Lake Mills

132

5. Tyler Helgeson (Sr) Lake Mills

7. Caden Schrage (Sr) Northwood-Kensett

138

6. Remington Hanson (Jr) Clarion-Goldfield-Dows

145

6. Mark Dawson (Sr) Eagle Grove

7. Reed Abbas (Jr.) Clarion-Goldfield-Dows

152

8. Casey Hanson (Jr) Lake Mills

10. Garrett Seaba (So.) Clarion-Goldfield-Dows

170

6. Elijah Wagner (Jr.) Lake Mills

8. Matthew Francis (S0) West Hancock

182

3. Cole Kelly (Jr) West Hancock

7. Drake Harnish (Sr.) Lake Mills

195

3. Tate Hagen (Sr) West Hancock

220

1 Joel Mendoza (Sr) Eagle Grove

5. Tanner Hagen (Sr) West Hancock

10. Teddy Behrens (Sr) Central Springs

285

2. Chandler Redenius (Sr) West Hancock

Class 2A

Team Top-10

West Delaware Union Osage Centerville Winterset Solon West Liberty Independence Bondurant Farrar Williamsburg

126

4. Sam Nelson (Jr) Clear Lake

152

10. Jared Shaw (Sr.) Garner-Hayfield-Ventura

Class 3A

Team Top-10

Bettendorf Southeast Polk Fort Dodge Iowa City West Ankeny Centennial Waverly-Shell Rock Waukee Ankeny Mason City Johnston

113

4. Jace Rhodes (S0.) Mason City

126

1 Cullen Schriever (Sr.) Mason City

145

Colby Schriever (Sr) Mason City

The Predicament are the rankings used by KIOW Radio.

Zarren Egesdal is the Sports Director at KIOW/KHAM. He can be reached M-F 8 am-5 pm at 641-585-1073 or anytime via email Zarren@coloffmedia.com.

Do you have a story idea or something you would like to see coverage of? Contact Zarren at the above.