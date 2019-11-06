TIC West Volleyball All-Conference Teams Announced

First Team
Madison Meister – Bishop Garrigan 12
Kathryn Noonan – Bishop Garrigan 12
Emma Hovenga – Forest City 12
Kallista Larson – Forest City 12
Kaylee Miller – Forest City 11
Jessa Gasteiger – Lake Mills 12
Kylie Greenfield – Lake Mills 11
Megan Groe – Lake Mills 12
Sydney Sabin – North Iowa 12
Second Team
Emma Fogarty – Bishop Garrigan 12
Gracie Elsbecker – Bishop Garrigan 11
Ellie Caylor – Forest City 11
Shae Dillavou – Forest City 10
Morgan Ryerson – Garner-Hayfield-Ventura 11
Hope Levine – Lake Mills 12
Olivia Moen – Lake Mills 12
Hannah Main – North Iowa 12
Leah Kramersmeier – North Iowa 10
Emily Ryerson – West Hancock 12
Honorable Mention
Madi Barrus – Belmond-Klemme 11
Mackenzie Meister – Bishop Garrigan 12
Hannah Huntley – Eagle Grove 12
Erin Caylor – Forest City 12
Erica Eenhuis – Garner-Hayfield-Ventura 11
MaKenna Hanson – Lake Mills 11
Cassie Peterson – North Iowa 12
Chloe Lofstrom – North Union 12
Amanda Chizek – West Hancock 12
Co-Players of the Year: Jessa Gasteiger, Lake Mills
Kylie Greenfield, Lake Mills
Coach of the Year Jim Boehmer, Lake Mills