Volleyball Scores From 10/1/19

Forest City 3 Bishop Garrigan 1 24-26, 25-14, 25-20, 25-22
Kaylee Miller – 14 kills, 15 digs, 6 blocks, served 21/21 with 2 aces
Regan Helgeson – 8 kills
Kallista Larson – 10 kills
West Hancock 3 Belmond-Klemme 1 – 25-20, 25-23, 23-25, 26-19
#15 2A Lake Mills 3 North Iowa 1 20-25, 25-17, 25-12, 25-12
Megan Groe – 8 kills, 15-15 serving, 3 digs. Kylie Greenfield 26 kills, hit a .455, 15-16 serving, 3 aces, and 11 digs.
GHV 3 Hampton-Dumont-Cal 1 25-23, 19-25, 25-23, 25-20
North Union 3 Eagle Grove 0 25-8, 25-12, 25-15
Central Springs 3 Newman Catholic 0 25-12, 25-21, 25-17
#8 2A Clarion-Goldfeild-Dows 3 Humboldt 1 25-21, 25-27, 25-22, 25-22
Saint Ansgar 3 Northwood-Kensett 1 21-25, 25-14, 25-21, 25-23
#2 2A Osage 3 Rockford 0 25-14, 25-12, 25-11
North Butler 3 West Fork 0 25-14, 25-15, 25-22