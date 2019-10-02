Volleyball Scores From 10/1/19

October 2, 2019 Zarren Egesdal Local & State Sports, Sports 0

Forest City 3 Bishop Garrigan 1 24-26, 25-14, 25-20, 25-22

Kaylee Miller – 14 kills, 15 digs, 6 blocks, served 21/21 with 2 aces

Regan Helgeson – 8 kills

Kallista Larson – 10 kills

West Hancock 3 Belmond-Klemme 1 – 25-20, 25-23, 23-25, 26-19

#15 2A Lake Mills 3 North Iowa 1 20-25, 25-17, 25-12, 25-12

Megan Groe – 8 kills, 15-15 serving, 3 digs. Kylie Greenfield 26 kills, hit a .455, 15-16 serving, 3 aces, and 11 digs.

GHV 3 Hampton-Dumont-Cal 1 25-23, 19-25, 25-23, 25-20

North Union 3 Eagle Grove 0 25-8, 25-12, 25-15

Central Springs 3 Newman Catholic 0 25-12, 25-21, 25-17

#8 2A Clarion-Goldfeild-Dows 3 Humboldt 1 25-21, 25-27, 25-22, 25-22

Saint Ansgar 3 Northwood-Kensett 1 21-25, 25-14, 25-21, 25-23

#2 2A Osage 3 Rockford 0 25-14, 25-12, 25-11

North Butler 3 West Fork 0 25-14, 25-15, 25-22

 

 