Volleyball Scores From 9/5

September 6, 2019 Zarren Egesdal Local & State Sports, Sports 0

Forest City 3 North Union 0  25-11, 25-10, 25-20 

Shae Dillavou 11 kills

Kaylee Miller 11 kills, 12 digs, served 19/20 with 6 aces

Jessa Loges served 8/8 with 1 ace

 GHV 3 West Hancock 1 25-14, 25-19, 21-25, 25-14 

Lake Mills 3 Algona Garrigan 1 22-25, 25-12, 27-25, 25-15.

Kylie Greenfield  22 kills, 2 blocks, 10 digs –

MaKenna Hanson  19 digs 

Serving 

Megan Groe 18-18

Hope Levine 10-10

MaKenna Hanson 15-15

Belmond-Klemme 3 Eagle Grove 0 25-19, 25-5, 25-18

Clarion-Goldfield-Dows 3 IF-A 0 25-19, 25-15, 25-20

Humboldt 3 Clear Lake 0 25-11, 25-6, 25-20

Nashua-Plainfield 3 Newman Catholic 0 25-23, 25-22, 25-14

North Butler 3 Central Springs 0 25-23, 25-20, 25-15

Osage 3 Saint Ansgar 0 25-11, 25-13, 25-6

 