Volleyball Scores From 9/5

Forest City 3 North Union 0 25-11, 25-10, 25-20
Shae Dillavou 11 kills
Kaylee Miller 11 kills, 12 digs, served 19/20 with 6 aces
Jessa Loges served 8/8 with 1 ace
GHV 3 West Hancock 1 25-14, 25-19, 21-25, 25-14
Lake Mills 3 Algona Garrigan 1 22-25, 25-12, 27-25, 25-15.
Kylie Greenfield 22 kills, 2 blocks, 10 digs –
MaKenna Hanson 19 digs
Serving
Megan Groe 18-18
Hope Levine 10-10
MaKenna Hanson 15-15
Belmond-Klemme 3 Eagle Grove 0 25-19, 25-5, 25-18
Clarion-Goldfield-Dows 3 IF-A 0 25-19, 25-15, 25-20
Humboldt 3 Clear Lake 0 25-11, 25-6, 25-20
Nashua-Plainfield 3 Newman Catholic 0 25-23, 25-22, 25-14
North Butler 3 Central Springs 0 25-23, 25-20, 25-15
Osage 3 Saint Ansgar 0 25-11, 25-13, 25-6