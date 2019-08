IHSBCA All-State Teams

Iowa High School Baseball Coaches Association

2019 All-State Teams

2019 All-State “Super Team”

P Marcus Morgan Iowa City West So

P Ty Langenberg Urbandale Jr

P Rick Atkins Marion Sr The Graphic Edge/IHSBCA Player of the Year

C Cade Moss Johnston Sr Peyton Williams – Johnston

C Calvin Harris Western Dubuque Jr

1B Peyton Williams Johnston Sr

2B Luke Schaben Harlan Sr

SS Jake Hilmer North Linn Sr Lanny Peterson “All-Academic” Award

3B Evan Paulus Newman Catholic Sr Brook Heinen – Urbandale

OF Josh Fitzgerald Newman Catholic Sr

OF Brook Heinen Urbandale Sr

OF Andrew Nord Johnston Sr Gary and Sandy Nyhus Leadership Award

OF Colten Parkins North Polk Sr Brett Sears – Harlan

UT Brett Sears Harlan Sr

UT Nick Gottilla Davenport Assumption Sr

UT Colin McCrabb Wilton Sr

All-State Team – Class 4A Captain: Peyton Williams – Johnston

First Team Second Team

P Wade Canaday Marshalltown Sr P Jon Cross Cedar Rapids Jefferson Sr

P Jacob Tobey Johnston Sr P Jake Matthaidess North Scott Jr

P Grayson Drezek North Scott Jr P Jackson Wentworth Waukee So

C Ryan Cooper Iowa City West Sr C Ryan Vermeer Ankeny Centennial Jr

C Alec Patino Sioux City East Jr C Casey Sole Cedar Falls Sr

1B Kip Cullinan Urbandale Sr 1B Drew Logel Muscatine Sr

2B Peyton Lindmark Pleasant Valley Sr 2B Carson Schau Waukee Sr

SS Bryce Crabb Des Moines East Sr SS Sam Link Dubuque Senior Sr

3B Alex Pentergast Des Moines Roosevelt Jr 3B Joseph Harris Marshalltown Jr

OF Logan Gluba Davenport West Sr OF Nolan Frey Iowa City Liberty Jr

OF Evan Martin SE Polk Jr OF Lincoln Riley Cedar Rapids Washington Sr

OF Nathan Steenblock Dowling Catholic Sr OF Desean Giboo Des Moines East Sr

OF Joe Simpson Clinton So OF Colton DeRocher Sioux City East Sr

UT Jason Strunk Iowa City West Sr UT Jack Young Pleasant Valley Jr

UT Alec Nigut Des Moines Roosevelt Jr UT Gehrig Christensen Urbandale So

UT Sam Goodman Western Dubuque Sr UT Adam Schneider SE Polk Sr

All-State Team – Class 3A Captain: Brett Sears – Harlan

First Team Second Team

P Bryson Bastian Cedar Rapids Xavier Sr P Logan Smith Dallas Center-Grimes Jr

P Lucas Bixby Central DeWitt Sr P Brandon Schlichting Davenport Assumption Sr

P Brant Hogue Bishop Heelan Jr P Daniel Wright Sergeant Bluff-Luton Jr

C Garrett Ries Cedar Rapids Xavier Sr C Spencer Kleene Sergeant Bluff-Luton Jr

C Garrett Finley Central DeWitt Sr C Kade Reinhertson Ballard Jr

1B Austin Simpson Fairfield Sr 1B Isaiah Henrichs Carlisle Sr

2B Mike Pithan Bishop Heelan Sr 2B Connor Havlovic Waverly-Shell Rock Sr

SS Devin Hurdle Central DeWitt Sr SS Jared Sitzmann Bishop Heelan Jr

3B Kyle Moeder Cedar Rapids Xavier Sr 3B McCain Oden Centerville Jr

OF Brady Kauzlarich Centerville So OF Gage Frank Marion So

OF Bret Price Boone Sr OF Isaac Boley Dallas Center-Grimes Jr

OF Nate Schlichting Davenport Assumption Jr OF Tyler Miller Oskaloosa Jr

OF Nile Foss Carlisle Jr OF Gabe Thomas Pella Sr

UT Jayden Gibson Grinnell Sr UT Connor Bruck Harlan Jr

UT Casey Young Winterset Jr UT Jack Luster Ballard Sr

UT Jeff Lamb North Polk Sr UT Merrick Mathews Centerville So

All-State Team – Class 2A Captain: Jake Hilmer – North Linn

First Team Second Team

P Jared Townsend Wilton Sr P Steven Nicolay Oelwein Sr

P Hunter Dekkers West Sioux Jr P Brett Shelton Des Moines Christian Sr

P Will Dembski Pella Christian Sr P Carter Petsche Beckman Catholic Sr

C Connor Lange Missouri Valley Sr C Blake Beller Hinton Sr

C Brady Lukavsky West Branch Sr C Riley Reed Cascade Sr

1B Brock Farley Denver Sr 1B Brett Berg Van Meter Jr

2B Chantz Stevens Wilton Sr 2B Grant Fouch Pleasantville Sr

SS Reece Jamison Woodward-Granger Jr SS Logan McCoy Alta-Aurelia Jr

3B Trevor Boge North Linn Sr 3B Blake Hall Underwood So

OF Owen Grover Beckman Catholic Sr OF Kyle Christensen Treynor Sr

OF David Seber North Linn Sr OF Hunter Pesek New Hampton Jr

OF Kaden Davis West Marshall So OF Zach Osborn Mediapolis Sr

OF Kayden Kruse Ogden Sr OF Karson Cantrell Louisa-Muscatine Sr

UT Reece Beuter Dike-New Hartford Jr UT Jace Davidson Pocahontas Area Sr

UT Anthony Potthoff Van Meter Jr UT Trevor Slayton Davis County Sr

UT Christian Davidson Pocahontas Area So UT Alex Bice Woodward-Granger Jr

All-State Team – Class 1A Captain: Josh Fitzgerald – Newman Catholic

First Team Second Team

P Keaton Parker Alburnett Sr P Brody Wolf HLV Jr

P Collin Kramer St. Ansgar Sr P Tyler Tscherter Gladbrook-Reinbeck Jr

P Blaine Harpenau Remsen St. Mary’s So P Isaac Gavin Martensdale-St. Mary’s Jr

C Skyler Waldschmitt Remsen St. Mary’s Jr C Connor Franzen Wapsie Valley Sr

C Colby Page Southeast Warren Sr C Max Burt Newman Catholic 8

1B Reed Stallman Alburnett So 1B Austin Degen Ridgeview Sr

2B Bryce Hall Southeast Warren Jr 2B Jack McGuire Newman Catholic Sr

SS Tanner Bainbridge Pekin Sr SS Josh Walleser Kee High, Lansing Sr

3B Cole Cassady Martensdale-St. Mary’s Jr 3B Spencer Schorg Remsen St. Mary’s Jr

OF Caleb Comstock Pekin Sr OF Hunter Rickels Calamus-Wheatland Sr

OF Dean Shaull HLV Sr OF Dylan Fry Belle Plaine Sr

OF Kendall Becker Don Bosco Sr OF Damon Schmid Kingsley-Pierson Fr

OF Carson Elbert Martensdale-St. Mary’s So OF Lance Wright St. Albert, Council Bluffs Jr

UT Caleb Banowetz Calamus-Wheatland Jr UT Bryce Schares Don Bosco Sr

UT Cael Frost Don Bosco So UT Trevor Sauerbrei Wapsie Valley So

UT Cy Patterson St. Albert, Council Bluffs So UT Kaleb Bauer Southeast Warren Sr