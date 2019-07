2019 TOP OF IOWA ALL-CONFERENCE BASEBALL TEAMS

First Team

Easton Barrus Belmond-Klemme Sr.

Alex Mammen Bishop Garrigan Jr.

Treyjen Wilson Central Springs Sr.

Blaze Andersen Forest City Sr.

Jordan Spooner Forest City Sr.

Landon Dalbeck Garner-Hayfield-Ventura Jr.

Cael Boehmer Lake Mills Sr.

Mason Fritz Lake Mills Jr.

Austin Bienemann Nashua-Plainfield So.

Max Burt Newman Catholic 8th

Josh Fitzgerald Newman Catholic Sr.

Merritt McCardle Newman Catholic Sr.

Evan Paulus Newman Catholic Sr.

Beau Thompson North Butler Sr.

Ethian Tasker Northwood-Kensett So.

Brett Bobinet Osage Sr.

Zach Williams Osage Jr.

Kolton Lyman Rockford Fr.

Collin Kramer St. Ansgar Sr.

Mark Williams St. Ansgar Jr.

Kyle Rooney West Fork Sr.

Lukas Wogen West Fork Sr.

Second Team

Cole Nelson Belmond-Klemme So.

Luke Bormann Bishop Garrigan Sr.

Marcus Plathe Bishop Garrigan Jr.

Owen Dannen Central Springs Fr.

Lucas Garl Central Springs Sr.

Thomas Matthes Eagle Grove Fr.

Avery Busta Forest City Sr.

Reese Moore Forest City Fr.

Jack Ermer Garner-Hayfield-Ventura So.

Casey Hanson Lake Mills So.

Kristian Holmvig Nashua-Plainfield So.

Jack McGuire Newman Catholic Sr.

Jacob Schutt Newman Catholic Sr.

Kane Allison North Butler Sr.

Noah Morphew North Union Jr.

Cade Hengesteg Northwood-Kensett So.

Gavin Varner Northwood-Kensett Sr.

Hayden Meek Osage Sr.

Gavin Schaefer Osage Jr.

Blake Farr Rockford Sr.

Carter Salz St. Ansgar So.

Adam Williams St. Ansgar Jr.

Mitchell Halloran West Fork Sr.

Cole Wood West Hancock Jr.

Third Team

Tucker Kroeze Belmond-Klemme Sr.

Joseph Meis Bishop Garrigan So.

Mason Hanft Central Springs Jr.

Max Howes Central Springs Jr.

Luke Johnson Forest City Sr.

Dalton Graff Garner-Hayfield-Ventura Jr.

Jared Shaw Garner-Hayfield-Ventura Jr.

Carson Eaton Lake Mills So.

Jackson Rice Lake Mills Jr.

Luke Harrington Nashua-Plainfield Jr.

Max Hillegas Nashua-Plainfield Fr.

Kyle Armour Newman Catholic Sr.

Brandon Reiher North Butler Sr.

Shawn Weitzenkamp North Butler So.

Hunter Meinders North Iowa Jr.

Isaac Renteria Northwood-Kensett So.

Lucas Weigle Osage Sr.

Brett Hansen Rockford Jr.

Max Rooney Rockford Sr.

Braden Powers St. Ansgar So.

Tristan Hunt West Hancock Jr.

Chandler Redenius West Hancock Jr.

Honorable Mention

Annika Nelson Belmond-Klemme 8th

Brad Capesius Bishop Garrigan Sr.

Josh Stepleton Central Springs So.

Nick Halverson Eagle Grove Sr.

Isaiah Monson Forest City Sr.

Rafe Van Dusseldorp Garner-Hayfield-Ventura Fr.

Logan Prescott Lake Mills Jr.

Michael Stille Nashua-Plainfield Jr.

George Schmit Newman Catholic Sr.

Levi Lubben North Butler Sr.

Kade Hobbs North Iowa So.

Braden Pierce North Union Jr.

Trey Waldemar Northwood-Kensett Sr.

Caleb Danner Osage Sr.

Kole Menne Rockford Jr.

John May St. Ansgar Jr.

Carter Meints West Fork So.

Gavin Becker West Hancock Sr.

Player of the Year – Collin Kramer, St. Ansgar

Coach of the Year – Jeff Fernstein, Northwood-Kensett