TIC Softball All-Conference Teams

North Iowa- The Top of Iowa Conference has released its all-conference and honable mention teams. The KIOW and KHAM coverage teams are in bold, with the full teams below.

Coach of the Year: Belinda Nelson, Central Springs

Player of the Year: Hannah Ausenhus, Central Springs

State Qualifying Teams 1A #6 Bishop Garrigan

2A #3 Central Springs

First Team

Central Springs 4

Bishop Garrigan 3

Newman Catholic 3

North Bulter 3

Rockford 2

Saint Ansgar 2

Forest City – Kelsey Koch Sr. OF

North Union 1

Osage 1

West Fork 1

Second Team

Central Springs 3

Bishop Garrigan 2

Newman Catholic 2

North Bulter 2

Saint Ansgar 2

Forest City – Cora Holland

Lake Mills – Jessa Gasteiger

North Iowa – Brenna Paulson

Eagle Grove – Laine Morgan

Belmond Klemme – Haley Beminio

North Union 1

Northwood-Kensett 1

Osage 1

Rockford 1

West Fork 1

Third Team

Saint Ansgar 2

Rockford 2

North Union 2

North Butler 2

Newman Catholic 2

Garner-Hayfield-Ventura 2 – Maddie Graham

Jayden Hughes

Forest City – Kennedy Klein

Belmond-Klemme – Allison Barrus

Eagle Grove – Hannah Beecher

West Hanock – Ann Horstmann

Bishop Garrigan 1

Central Springs 1

Nashua-Plainfield 1

Northwood Kensett 1

Osage 1

West Fork 1

Honorable Mention

Forest City – Ellie Caylor

Lake Mills – Brooke Bergo

Garner-Hayfield-Ventura Trinity Smith

Eagle Grove – Jozey Gump

Belmond-Klemme – Addison McMurray

North Iowa – Leah Kramersmeier

West Hancock – Maddie Eisenman

West Fork 1

Saint Ansgar 1 Rockford 1

Osage 1

Northwood Kensett 1

North Union 1

North Bulter 1

Newman Catholic 1

Nashua-Plainfield 1

Central Springs 1

Bishop Garrigan 1

Full Teams:

FIRST TEAM

Mackenzie Meister Bishop Garrigan Jr.

Madison Meister Bishop Garrigan Jr.

Amanda Miller Bishop Garrigan Jr.

Abigayle Angell Central Springs So.

Hannah Ausenhus Central Springs Sr.

Kaylea Fessler Central Springs Fr.

Aurora Stepleton Central Springs 8th

Kelsey Koch Forest City Sr.

Macy Alexander Newman Catholic Sr.

Lily Castle Newman Catholic Jr.

Paige Leininger Newman Catholic Jr.

Molly Adelmund North Butler Sr.

Kiya Johnson North Butler 8th

Alex Mathers North Butler Sr.

Maddie Rolling North Union Sr.

Laura Hopperstad Northwood-Kensett Sr.

Katelyn Halbach Osage Sr.

Emma Ramon Rockford Jr.

Jamie Schuster Rockford Sr.

Jadyn Anderson Saint Ansgar Sr.

Tanyon Schutjer Saint Ansgar Sr.

Morgan Meier West Fork Sr.

SECOND TEAM

Haley Beminio Belmond-Klemme Jr.

Aubree Altman Bishop Garrigan Jr.

Emma Fogarty Bishop Garrigan Jr.

Lizzy Hamand Central Springs 8th

Kiley Hanft Central Springs So.

Madisyn Kelley Central Springs Fr.

Laine Morgan Eagle Grove Sr.

Cora Holland Forest City Sr.

Jessa Gasteiger Lake Mills Sr.

Meghan Wright Nashua-Plainfield Sr.

Leah Martinez Newman Catholic Fr.

Hailey Worman Newman Catholic Jr.

Kenzie Groen North Butler 8th

Alexis Stirling North Butler Sr.

Brenna Paulson North Iowa Jr.

Shawna Person North Union Sr.

Kayla Senne Northwood-Kensett So.

Ashley Halbach Osage Fr.

Jenna Paulus Rockford Sr.

Hali Anderson Saint Ansgar So.

Lily Walk Saint Ansgar Sr.

Maddie Hubka West Fork Fr.

THIRD TEAM

Allison Barrus Belmond-Klemme 8th

Bailey Meister Bishop Garrigan So.

Abby Pate Central Springs 8th

Hannah Beecher Eagle Grove Sr.

Kennedy Klein Forest City Jr.

Maddie Graham Garner-Hayfield-Ventura So.

Jayden Hughes Garner-Hayfield-Ventura Sr.

Toyia Griffin Nashua-Plainfield So.

Kealan Curley Newman Catholic So.

Faith Wadle Newman Catholic So.

Kristin Dralle North Butler Jr.

Brooke Trees North Butler So.

Hope Steinberger North Union Jr.

Cassie Beadle North Union Fr.

Molly Hunchis Northwood-Kensett Sr.

Victoria Schwarting Osage So.

Kayla Carroll Rockford Jr.

Gabby Keith Rockford So.

Brooklyn Hackbart Saint Ansgar So.

Molly Jenkins Saint Ansgar Sr.

Rachael Hubka West Fork Jr.

Ann Horstman West Hancock So.

HONORABLE MENTION

Addison McMurray Belmond-Klemme So.

Ashlyn Hovey Bishop Garrigan 8th

Emme Dietrich Central Springs So.

Jozey Gump Eagle Grove Jr.

Ellie Caylor Forest City So.

Trinity Smith Garner-Hayfield-Ventura Sr.

Brooke Bergo Lake Mills Fr.

Lainie Bouillon Nashua-Plainfield 8th

Erin Smith Newman Catholic Sr.

Haley Freesemann North Butler Fr.

Leah Kramersmeier North Iowa Fr.

Vanessa Von Bank North Union So.

Allie Carman Northwood-Kensett Sr.

Melanie Bye Osage Jr.

Amber Reams Rockford Jr.

Sam Hemann Saint Ansgar Sr.

Lauren Trewin West Fork Sr.

Maddie Eisenman West Hancock Jr.

Player of the Year: Hannah Ausenhus, Central Springs

Coach of the Year: Belinda Nelson, Central Springs