Full Final Radio Iowa Baseball Rankings

Des Moines, Iowa – Radio Iowa has released the full final baseball rankings including 3A and 4A who were missing last week. In class 4A it’s Mason City High ranked #10, the Mohawks have received votes, but are ranked for the first time. You can see the full rankings below.

Class 4A (final poll)

1. Johnston (30-5), LW #1

2. Iowa City West (30-6), LW #2

3. Southeast Polk (28-10), LW #6

4. Ankeny Centennial (26-10), LW #7

5. Western Dubuque (29-9), LW #3

6. Dowling Catholic (24-11), LW #8

7. Des Moines Roosevelt (26-7), LW #5

8. Waukee (24-11), LW #10

9. Urbandale (23-14), LW #4

10. Mason City (22-13), LW (X)

Class 3A (final poll)

1. Cedar Rapids Xavier (35-2), LW #1

2. Davenport Assumption (27-4), LW #2

3. Central DeWitt (31-2), LW #3

4. Marion (27-5), LW #5

5. Harlan (23-6), LW #4

6. Fairfield (23-4), LW #8

7. North Polk (24-4), LW #9

8. Gilbert (23-5), LW #6

9. Centerville (20-5), LW #7

10. Ballard (23-6), LW #10

Class 2A (final poll)

1. Wilton (22-2), LW #1

2. North Linn (34-4), LW #3

3. Dike-New Hartford (24-3), LW #2

4. West Lyon (24-0), LW #5

5. Van Meter (23-3), LW #6

6. Treynor (25-6), LW #4

7. New Hampton (25-6), LW #7

8. Dyersville Beckman (25-10), LW #8

9. Hinton (23-2), LW #9

10. Estherville Lincoln Central (25-2), LW #10

Class 1A (final poll)

1. Mason City Newman(26-3), LW #1

2. Martensdale-St. Mary’s (29-4), LW #2

3. Alburnett (27-4), LW #3

4. Calamus-Wheatland (27-3), LW #4

5. Southeast Warren (25-3), LW #5

6. Don Bosco (22-4), LW #6

7. Saint Ansgar (20-7), LW #7

8. Kingsley-Pierson (23-4), LW #8

9. Coon Rapids-Bayard (22-4), LW #9

10. Remsen St. Mary’s (20-7), LW #10