GRADUATION SUNDAY: Garner Hayfield Ventura Graduates Eighty Five

The Garner Hayfield Ventura Community School District will hold its graduation ceremony today at 1:30pm in the High School Gymnasium. The Class Colors are red and black. The Class Flower is the red carnation. The Class Motto is Sometimes you never know the value of a moment until it becomes a memory. – Dr. Seuss.

Here is the 2019 graduating class of Garner Hayfield Ventura High School.

Ty Abele

Mara Anderson

Kalen Ayers

Austin Bahensky

Katelynn Bannister

Kylee Bannister

Matthew Barrickman

Kyle Bell

Amanda Bierle

Noah Boeckman

Katie Boehnke

Gabriel Brandup

Fredrick Burnett

Dakota Burress

Bretta Carolus

Juan Campos

Elexis Carrison

Dominic Clifford

Bryant Cook

Megan Eastman

Payton Echelberger

Zachary Eichmann

Jon Erdman

Gabrielle Formanek

Emma Frohling

Destiny Fuentes

Brandon Galkin

Brianna Gamerdiner

Erik Goll

Jared Graham

Grace Greiman

Tricia Hall

Carlie Hannah

Jade Hanson Jenna Hanson

Lily Hanson

Rachel Hanson

Dalton Hawe

Rachel Hejlik

Droste Hennings

Matthew Holmes

Jayden Hughes

Allison Johnson

Leah Johnson

Andrew Kiss

Holden Larson

Nathan Larson

Karlie Lee

Ashley Lincicum

Benjamin Litterer

Chase Loers

Ethan Luppen

Makayla Madsen

Dakota Markla

Matthew Martinson

Austin Mohlis

Ashley moorehead

Tyler Nielsen

Megan Oetken

Sadie Oulman

Stephen Phillips

Jack Powers

Jace Pringnitz

Spencer Proctor

Lucas Rayhons

Justin Reding

Simon Schmidt

Paige Schneiders

Madison Schoneman

Brody Siems

Madison Singley

Tori Sloan

Brielle Seby

Kylee Smith

Reece Smith

Trinity Smith

Macey Spilman

Caleb Swalve

Nicole Upmeyer

Caden Vitek

Buck Weaver

Hannah Whelan

MadisonWilliams

Sidney Wilson

James Woody