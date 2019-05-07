NIACC Recognized Over 825 Graduates at Commencement

May 7, 2019 AJ Taylor Local News, News 0

During the North Iowa Area Community College (NIACC) Commencement Ceremony on Friday, May 3, over 825 graduates were recognized as earning nearly 980 Degrees, Diplomas and Certificates during the 2018-19 Academic Year.  Several Honors and Awards were also presented.

NIACC’s Class of 2019 represents 14 countries, 10 states and 96 Iowa communities.

Alexander

Tori Lynn Ciaramitaro

Ashlynn Sue McCallum

Nadia Monique Peinke

Algona

Luke Gregory Arrowood

Anne Marie Buscher

Ciera Nicole Klein

Allison

Audrey Rose Albrecht

Addyson Renee Clark

Ames

Molly Jean Packer

Ankeny

Joel Abraham Eastin

Brendan Michael Hoy

Atlantic

Alec Lee Hayes

Belmond

Zachary D. Anderson

Zachary Douglas Andrews

Nathan Adam Been

Chanse Brady Berneman

Ashlyn Elise Buseman

Leopoldo Caballero

Daniel Curtis Chapman

Emma Jean Cox

Kylie Jo Cox

Madison Ann Crawford

Cheri Marie Halfpop

Michael David Jenison

Michael Alan Knapp

Kaytlynn Nancy Lee

Madelyn Paige Mason

Leo Robert Nelms

Jesse Henry Sallee

John Lee Steenblock

Alexandra Dawn Trager

Bondurant

Jessica Lee Altman

Connor Renee Gauch

Britt

Jennifer Alonso-Lopez

Zachary Clifford Clark

Haley Ann Halverson

Kristian D. Hammack

Paige Marie Helmers

Sydney Lynn Hudspeth

Chloe Kristine Lamoreux

Nicole Elizabeth Lampe

Bailee Elizabeth Joy Leerar

Nicholas Daniel Lemmon

Alyssa Ann Tegtmeyer

Allyson Rayne Units

Seth Tyler Weiland

Buffalo Center

Peter Robert Baker

McKhayla Marie Teal Paul

Nicholus Dean Price

Jessa Lynn Wirth

Carpenter

Emily R. DeBower

Lindsey Marie DeBower

Jayme Alan Van Sabben

Cedar Falls

Alexis Ann Sorenson

Charles City

Sarah Christine Ashley

Ashley Sheron Berry

Dominque Anthony Bill

Simon Ray Coleman

Shelby-Lyn Gayle Crane

Kelsi Elizabeth Crooks

Allyson Christina Effle

Megan Marie Fairholm

Angelia Christine Gurule

Lukas Robert Hillegas

Stephen Douglas Hunt

Tangela Marie Jensen

Ravyn Ann Knecht

Andrew Richard Koresh

Jocelyn Annette Lewis

Madison Emily Lievrouw

Sheila Ann Luckett

Jordan Kaylynn McKeag

Gloria Martin Nolt

Victoria Martin Nolt

Sydney Lynn North

Ashley Elizabeth Pahnisch

Kaitlyn Ann Pellymonter

Heather Lynn Reiher

Jennifer Jean Satrio

Jennifer Lee Schuttler

Megan Jade Staudt

Kennedi Lee Stewart

Savannah Marie Teamer

Dakota Dennis Vance

Isaac Christopher Wink

Sierra Jane-Marie Wyborny

Samantha Ann Zorzi

Clarion

Jennifer Jo Littlejohn

Samantha Renee Prime

Clarksville

Tanner Wedeking Gilbert

Brittney Sue Litterer

Clear Lake

Haley Marie Abbas

Joellen Ashley Andrade

Skylar Lee Andrea

Hannah Kjirsten Bartlett

Kelsey Leigh Beitel

Grayce Marie Coleman

Noah Christopher Copney

Amanda Lee Dahl

Grant Thomas Dieken

Braydon Scott Emerson

Autumn Grace Ragini Enabnit

Emily Nicole Endelman

Eric Daniel Faught

Rhys Jaden Glidden

Madison Eunice Gochanour

Eric Dennis Hahn

Ryan Lee Hall

Hailey Nicole Horner

Terri Sue Howlett

Mallory Leanne Keech

Travis R-L Kreamer

Aunna Marie Lau

Jason John Lucas

Erin Nicole Marshall

Mackenzie Marie Mattson

Bailey Ann Maulsby

Harper MaryAnn Mehman

Miranda Elizabeth Myers

Owen Lee Orr

Courtney Dawn Orte

Corrigan Michael Ouverson

Carson J Parker

Stephanie Rae Penning

Alicia Rene Perego

Mark M. Peterson

Jacob Ivan-Gerald Pingel

Austin Ronald Pitkin

Joshua Wayne Pokorney

Mackenzie Lea Rooney

Kaibrea Mikayla Schoning

Gregory Richard Southgate

Branden Hunter Starrett

David Devion Stephenson

Katelyn Grace Tofte

Tucker John Tusha

Ryan Steve Wandro

Abigail Sabine Wheatcraft

Gage Whitaker White

Corwith

Nicole LeAnn Genrich

Crystal Lake

Sequoyah Lynn Turnmeyer

Dallas Center

Connor Raymond-Joseph York

Decorah

Lauryn K. Eggert

Alexandra Marie Hable

Des Moines

Eric Stephen Chambers

Dougherty

Christina Marie Antal

Cailey Lynn Weaver

Dows

Kassidy Leigh State

Caleb Michael Sturgeon

Dumont

Morgyn Elizabeth Anderson

Lexis Jerilyn Kalkwarf

Katie Jo Peterson

Triston Dean Ufford

Benjamin Lee Winkowitsch

Eddyville

Gable R. Williamson

Eldora

Aaron Joseph Budweg

Blake Andrew Jones

Jamie Lea Kolthoff

Samantha Jo May

David Merlin Mitchell

Megan Lynn Mitchell

Joshua David Wolfs

Elma

Seth Karl Fox

Estherville

Melissa Jean Gjerde

Fenton

Elizabeth Ann Jensen

Kayla Sue Potratz

Amy Marie Ricke

Alex Lee Sauve

Fertile

Blaze Michael Andersen

Kaitlyn Jo Bruns

Caitlin Ciara Cunningham

Brittany Kay Rasmussen

Francesca Marie Wasicek

Marissa Lanae Westfall

Floyd

Sandra Céline Bontemps

Matthew Dennis Freund

Mikaela Diana Kreger

Stephanie Rae Mercer

Brandy Jean Nauman

Benjamin John Parcher

Sarah June Parcher

Emma Jean Staudt

Forest City

Makenzie Joy Brock

Brady Ruben Cantu

Brianna Kaylee Carlson

Hanna Marie Coppes

Christopher Duncan Craig

Carlo Dizon Fuentes

Larissa Kaye Ganseveld

Jenna Kay Gust

Amanda Kay Haugen

Devin Harris Johnson

Jeffrey Leonard Joseph

Brianna Renae Knapp

Andrew Victor Kuhn

Tanya Christine Olsen

Diana Mae Plagge

Benjamin R. Roisen

Ryan Steven Saarie

Madalyn Marie Schott

Samuel Paul Smith

Chandler Michael Thompson

Alyssa Joy Thoreson

Justin Everett Vāzquez

Fredericksburg

Katie LeeAnn Gilmour

Garner

Sadhna Rochelle Ades

Elexis Marie Carrison

Austin Bailey Case

Candie Janet Cueva

Kevin David Currier

Logan Duane Dalbeck

Katie Jeanne Froiland

Brianna Mary Gamerdinger

Michelle Lee Graff

Tricia Lynn Hall

Michelle Kathleen Jackson

Hannah Marie Kozisek

Maureen Rose Kozisek

Ryley John William Kozisek

Dylan William Mahlstedt

Brianna Rae McNeil

Megan Nicole Oetken

Caitlynn Ann Ostrem

Sadie Quinn Oulman

Bailee Mae Pitzenberger

Dustin Glenn Schlawin

Madison Rae Singley

Grady Michael Robert Umbarger

Tiara Joy Van Gerpen

Vicky Ann Westcott

Gilbert

Kamryn Lea Miller

Tate Irene Powers

Gilmore City

Jessica Kay King

Stacey Rae VerHelst

Goodell

Brylee Sue Halfpop

Grafton

Melanie D. Bistline

Carissa Lynn Blake

Jacob Randall Hyde

Derek James Jorgensen

Ryan Andrew Petersen

Greene

Amanda Jan Allan

Dylan Michael Clipperton

Sarah Jane Goodrich

Makayla Jean Hauser

Curtis Andrew Niedert Jr.

Kala Lynn Rose

Clay Robert Shultz

Mackenzie Jean Staudt

Dallas Bruns Michael Testroet

Samantha Jo Usher

Hampton

Parker Bowen Allen

Scott Buss

Camille Cavazos

Judah Charles Dean

Miranda Grace DeVries

Marie Andree Gonzalez

Ciara Anne Hansen

Ashlyn Rae Hanson

Kaitlyn Ashley Howrey

Zarek Jesse Mahler

Mikyla Zoe Marquard

Veronica Armenta Perez Martinez

Sydney Alexandra Meyer

Samuel Dean Mollenbeck

Cody James O’Donnell

Calista Lynn Polk

Olivia Grace Polk

Dianna Dawn Porzio

Kaylea Michelle Rew

Emma Kay Sackville

Eileen Jaqueline Solis

Crescencio Sosa Elivar

Ciara Marquise Spradlin

Paige Regina Springer

Caleigh Rae-Ann Sutter

Joshua Tello Calles

Hunter Jade Wilkinson

Hanlontown

Hailee Susanne Ausenhus

Cody Francis Bruns

Natasha Lynn Hadacek

Daniel Ray Hennigar

Michael Ray Orlowski

Katie Rose Van Cleve

Hubbard

Mercedes Mae Riley

Ionia

Stephanie Marie Pauley

Caleb Andrew Winters

Iowa Falls

Alexey Reed

Joice

Tracie L. Folkerts

Kelly Jo Hain

Myja Jo Johnson

Amanda Marie Poley

Tyler James Swenson

Hunter Dean Tritch

Kanawha

Brooklyn Renae Buren

Peyton Elizabeth Cook

Jonathan Ryan Hernandez

Amanda Nadine Howerton

Bethany Ann Langfitt

David Michael Wade

Kensett

Coleby Michael Bratrud

Lisa Ann Brevig

Katie Grace Garnas

Katie Mae Platts

Jasmyn Haley Schmidt

Emma Marie Walling

Dillon James Wilson

Eve Leona Yezek

Klemme

Cameron Parker Jackson

Angela Jean Janssen

Ashlee Marie McAtee

Katie Ann-Marie Emma Woiwood

Lake Mills

Adam Dean Bergo

Cole K. Bergo

Thomas Clair Canny

Dylan Michael Cavett

Abigail Grace Chose

Alex Edward Dahle

Jocelyn DeElda Dahle

Charles William Dugger

Parker Carl Eaton

Megan Sharlene Francis

Deanna Michelle Green

Lukas David Groe

Brianna Mae Holstad

Brittany-Ann Kathleen Kirschbaum

Darcy Lynn Kruger

Drae Alan Love

Kristin Elaine Manee

Emily Marie Rice

Sierra Marie Starkey

Kasey Lyn Wojahn

Lakota

Teresa Ann Price

Mary Lynn Steven

Latimer

Jesse Lucas Anderson

Jessica Jean Brooks

Maci Elizabeth Lohrbach

Tiffany Danielle Martinez

Liby Jo Murray

Tessa Joyce Podolan

Elizabeth Rodriguez

Leland

William Roy Kirschbaum, III

Little Cedar

Wesley Irwin Hardy

Manly

Lakyn Leahná Bacon

Robin Lin Bast

Dominique Cierra Bohl

Andrew Timothy Dawson

Heather Lynn Dawson

Elizabeth Rae Ebel

William Tristram Hillson

Dylan John Kisner

Christian Lynn Kleinow

Claire Elena McAllister

Sarah Nicole Miller

Savannah Mae Moore

Kathleen Ann O’Keefe

Emily Mae Overy

Carter Christopher Smith

Shanna Elizabeth Stoltenberg

Cory Allen Warburton

Marble Rock

Samuel John Dolan

Gary A. Kadera

Heather D. Kadera

Chase Garyalan Krueger

Andrew Clarence Schmitt

Mason City

Ashley Elizabeth Alert

Jalyn Drew Kinnan Alexander

Avery Elizabeth Allen

Maylee Renae Ariston

Amanda Kay Arreguin

Ashley Danielle Baer

Sydney Christine Baker

Krista Jean Barnish

Morgan Lynn Beals

Madison Kay Benson

Sierra Nicole Berding

Abby Ann Berg

Sarah Katherine Betz

Maria Mariscal Blackburn

Blazer James Blake

Carson David Blunt

Matthew Paul Bormann

Anthony Allen Boster

Sarah Nicole Bracht-Wagner

Annalise Emelie Brosdahl

Scottie May Brown

Sabrina Jo Burke

Danielle Porshea Burks

Bradley Alan Burns

Loida M. Burns

Sanita Cajic

Cyle Ray Calhoun

Scott Andrew James Caron

Trevor Allen Carr

Lucero Carrillo

Joni Louise Caspers

Rachel Elizabeth Cervantes

Ian Lee Chavez

Jill Nicole Christianson

Kaylee Ann Ciavarelli

Jaydon Lee Cobb

José Antonio Cornejo

Danielle Marie Crom

Michelle A. Crooks

Evan Nathaniel Dahlin

Megan Marie Dalluge

Emma Violet Ann Dannen

Megan Christine Dempsey

Katelyn Grace Dettman

Damien Reece Diaz

Skyler Dallas Dickinson

Thea Lynn Dickinson

Hunter Charles Dingman

Sarah Elizabeth Dodd

Parker Steven Dondlinger

Acacia Antoinette Downs

Seth R. Drumheller

Holly Claire Drzycimski

Julia Anne Dunlavey

Rose Marie Elliott

Weston Michael Engels

Chloe AnnMarie Featherston

Brandon Robert Finch

Benjamin Patrick Fitzgerald

Levi C. Follmuth

Steven Michael Follmuth

Ethan Delmar Lowell Foster

Seth Alan Clayton Foster

Joshua George Francis

Austin Martin Frank-Graves

Hayley Jo Lynn Fransen

Zoé Lynn Frascht

Gabrielle Paige Fridley

Kayla Michele Gangestad

Francesca Marie Garrett

Raymond Charles Garza

Alyssa Ashley Gentz

Shannon Ariel Gibbons

Jaidyn Marie Godfrey

Bailey Elise Graves

Wil James Gribben

Tracy Marie Grooters

Drake Alan Hadacek

Spencer James Hadacek

Nathan John Hanna

Tiffany LeAnne Hanson

Sharla Raye Held

Alisha Kay Herman

Hannah Elizabeth Hill

Hunter David Hill

Patrick Allen Hoffmann

Timothy Harold Hoffmann

Breanna Elizabeth May Holloway

Kaicey Sue Holmes

Mackenzie Rayane Horst

Julie Marie Hubacher

MacKenzie Rasháe Hughes

Lauren Madison Hugi

Chloe Jonell Ihlenfeldt

Rhonda Faye James

Joshua Dean Jasso

Gage Maurice Johnson

Ashley Nichole Jolly

Lyndsey Marie Kalvig

Mia Margaret Lillian Katter

Taylor Erin Klouse

Samuel John Knox

Caden Jay Koerber

Krystal Lynn Koster

Margaret Suzanne Kruse

Kyle Brandon Lang

Bryan Ronald Larson

Bryan J. Lathrop

Anna Katherine Lensing

Senai Miyan Lewerke

Elena Marie Lichman

Maddison Ann Loeckle

Morgan Kay Luecht

Sydney Anne Martin

John Arthur Matous

Matthew Lee McClemons

Kelsey Mae McCormick

Connor A. McLaughlin

Taylor Jo McLaughlin

Morgan Kathleen McManigal

Elizabeth Morgan Mennen

Kaylee Rose Meyer

Brooke Ellen Meyering

Rachel Loree Miller

Mercades Lynn Motz

Kristen Kathleen Muncy

Jennifer Ann Nelsen

Gregory Ogden Nicholas

Marlene Judith Jeanne Nickerson

Maddie Ann Niedermayer

Bailey Ann O’Banion

Vivian Nyakara Obwogi

Briana Michelle O’Daye

Stephen Topkin Ott

Christian Anthony Paloma

Teagan JoAnn Pals

Nicole Kaitlin Patrick

Kristen Renae Wagner Penn

Luke Martin Peterson

Josiah Philpott

Hunter James Pietig

Mirsada Pivic

Elizabeth Therese Platts

Ryan David Pope

Marisol Ana Ramirez

Stephanie Ann Rassett

Makayla Rose Retterath

Tyler James Richardson

Brandi Kay Riggan

Kyle Samuel Riker

Sherry Marie Ritter

Savanna Rose Roach

Taylor Elizabeth Ruby

Jessica Nicole Russell

Michael Patrick Ryan

Joseph Ray Sage

Grace Carolina Sanchez-Gannett

Maria Carol Schmidt

Samantha Kay Schmidtke

Jason James Scott

Kayla Desaray Seidel

Zachery P. Sencer

April Lynn Sitzmann

McGwire Jeffrey Skogen

Brendon Dean Smith

Rylie Jo Smith

Adrianna Christine Snyder

Olivia Kae Sorenson

Catlin Elizabeth Starr

Grace Jordan Steere

Zachary Thomas Stephenson

Stephanie Lynn Stroup

Aubrea Marie Thompson

Austin J. Thompson

Drew Jacob Tierney

Jill Mbah Fominyam Tifuh

Bobbi Jean Tilkes

Emily Nicole Till

Kayla Marie Till

Cassidy Renay Towell

Natasha Amber Troge

FaLicia Ann Tucker

Sara Rose Valen

Heather Ann VanderPloeg

Miguel Angel Vargas-Vazquez

Tyler Jordan Volkmer

Trinity C. Ward

Connor C. Washington

Samantha Jo Washington

Trey Lee Wiegmann

Carson Trey Williams

Kenniesha Kadia Williams Anderson

Jordan Rayne Wilson

Jacie KayAnn Wise

Mackenzie Rae Wood

Jacob Tyler Worman

Mary Claire Kathleen Wunderlich

Brittany Ann Wurtzel

Sarah Yacoub

Kyle Stephen Younker

Justin Dean Zeigler

Britney Danielle Zeller

Mc Intire

Blake C. Adams

Meservey

Jordan Joseph Robert Clark

Milo

Kaci Lynn Sherwood

Mitchell

Noah Layton Hollister

Mt. Pleasant

Zachary Aaron Ruckdashel

Mt. Vernon

Nick Goodrich

Nashua

Jewel Marie Gipple

Kathleen Danielle Hinz

Kevin H. Hinz

Aubrey Christina Olson

New Hampton

Kenyata Barron

Kristina Marie Keigley

Abbey Lee Knowlton

Kaitlyn Weaver Shirk

Dylan Allen Steinlage

New Hartford

Emma Lucille Eden

Nora Springs

Savanna Ann Diesburg

Morgan Elizabeth Dutka

Kalen Dean Eastman

Colton James Fink

Melissa Lynn Gaul

JC Allen Houdek

Morgan Kay Kelley

Samantha Ann Kramm

Tammi Lynn Kuhlers

Sadye Alexis Marker

Jacob Preston Mathers

Taylor Marie McEachran

McKanzi Nicole McKibben

Shane M. Myers

Jonathan Dean Opkis

Tessa Marie Overturf

Hannah Elizabeth Wagner

Caleb Jon Wolff-Sonberg

Rachel Leanne Wyborny

Northwood

Marcus Timothy Brandt

Cutter David Bruce

Chasity Rose Christensen

Mackenzie Paige Davis

Little Joe Duron

Madison Rae Eilertson

Bethany Anna Gentz

Shelby Nicole Hagen

Mackenzie LaRae Hakes

Scott Thomas Hengesteg

Brooke Marie Hoeppner

Molly Grace Hunchis

Hunter Julson

Kya Savanna Krachmer

Misty Rose Miranda

Sully Christian Reyerson

Laney Mae Ryks

Gavin Lee Varner

Areli Isabel Zamudio

Oelwein

Ashley Lyn Tuecke

Orchard

Nickolaus Steven Chambers

Osage

Nathen Michael Adams

Kristine Lee Bates

Kyle Steven Berge

Ashlynn Jo Brock

Skyler James Buss

Brooke Mildred Carlson

Hailey Sue Carlson

Klaire Josephine Chisholm

Noralba Cibrian Peña

Jacy Marie Hovde

Lexy Jo Hovde

Jack A. Huebsch

Caitlin Marie Jensen

Corin Elizabeth Johanns

Alexandra Rebecca Johnson

Andrea Nicholle Johnson

Noah Mark Krabbe

Annmari Lucy Milbrandt

McKenzie Ann Mohl

Hanna Rae Mullenbach

Hunter Samuel Noordhoek

Trevor Merlin Olson

Clayton James Palmer

Jacob Arthur Potter

David Samuel Rader

Zachary Elmer Roalfs

Lucas John Rogers

George Michael Schorg

Kelsi Ann Scribner

Casey Ryan Shaw

Rebecca Lynn Shaw

Isaac Harold David Shultz

Kalia Rae Strickler

Elizabeth Marie Valasek

Sabree Grace Wagner

Ellen Marie Witt

Plainfield

Chainee Kay Iriarte

Plymouth

Alexander Wyatt Hackett

Lydia Ruth Jones

Nicholas Dean Navratil

Rake

Cameron James Roth

Readlyn

Lakin Nicole Joerger

Reinbeck

Carley Rae Crozier

Riceville

Boe Daniel Adams

Thomas Kenneth Bauer

Cambria Jo Berentsen

Natasha Ann Duryee

Hunter Michael Geerts

Nicholas Clinton Jensen

Taylor Nicole Kraft

Katie Ann Mayer

Kaleb Thomas Tweite

Riverside

Chase William Rath

Rockford

Ryan August Bartling

Logan Mitchel Coyle

Sydney Taylor Fullerton

Theresa Janet Maxine Jones

Lindsay Sue Mason

Sheena Lea Petersen

Amber Lee Staudt

Chloe Amilaine Thompson

Zachary Lee Walker

Cody Lee Weiner

Rockwell

Taylor Ann Kirschbaum

Kylie Elisabeth Laudner

Zachary Ryan Laudner

Cecilia Grace Novotney

Dawson James Zeitler

Rudd

Darielle Marie Hudspeth

Sheffield

Jarel Jared Arbegast

Raegan Alexa Arbegast

Carley Sue Ballhagen

Shelby Jean Ballhagen

Alyssa Ann Barkema

Ryan Charles Dannen

Ylani Cruz Guerrero

Rebecca Rae Hopes

Kelli Jane Lage

Jacob John Nierengarten

Erika Paige Perkins

Keanna Jean Peterson

Grace Elizabeth Shreckengost

Erika Darlene Wogen

Kayla Jo Worley

Sigourney

Tyler Lee Crawford

Sioux City

Douglas Scott Steinhoff

St. Ansgar

Benjamin Paul Boerjan

Megan Lee Adams

Levi J. Alder

Savannah Jo Benttine

Brodie Halsey Bruce

Paige Kathryn Brumm

Hunter Jon Evans

Jolene Ann Hansen

Grace Marie Heimer

Jacob Michael Hemann

Kaitlyn Elizabeth Hemann

Chelsey Rae Huisman

Mikaela Ann Jahr

Daria Johanna Jorgensen

Brianna Lynn Lowe

Jared Gene Mayer

Jessica Lynn Meier

Justin Tayler Okland

Mackenna Ruby Pannhoff

John Dale Patterson

Alyssa Ann Powers

Colin James Salz

Bethany Ann Smillie

Katelyn April Squier

Domonic Max Steele

Daniel Mark Wilbur

Stacyville

Keith Adrian Adams

Devan Patrick Hackenmiller

Emily Alexis Hemann

Alexis Kathryn Meek

Thompson

Reece Daniel Larson

Thornton

Amanda Jo Janeka

Christopher Lee McDowell

Lauren Frances Moore

Tiffin

Quinn Murphy

Underwood

Jasmin Sue Benedict

Ventura

Gerard Faton

Wadena

Denise Sue Thompson

Waterloo

Tahya Ann Campbell

Mark Adrian Cleope

Adriane LeAnn Cole

Wesley

Sydney Jo Dornbier

West Des Moines

Ashley LeAnn Johnson

Wilton

Evan Matthew Reifert

Woden

Natalie Ann Wood-Wiebke

Tuckerman, Arkansas

Matthew Henry Carter

Chandler, Arizona

Alyssa Monay Singleton

Homestead, Florida

Arie David Reyes

Miami, Florida

Bianca Chanel Griffin

Naples, Florida

Orrington Olando Hamilton

Chicago, Illinois

Ashani Kenyatta Thornton

Lake in the Hills, Illinois

Kaitlyn Jennifer Carlson

Northbrook, Illinois

Michael Kyumin Oh

Rockton, Illinois

Tyler Dennis DeMoss

Westchester, Illinois

Jacob Matthew Hansen

Baltimore, Maryland

Dashawn Jemel Wyatt

Adams, Minnesota

Jeremy Robert Heller

Albert Lea, Minnesota

Bryce Daniel Fink

Courtney Lynn Kotzenmacher

Alden, Minnesota

Zachary Lee Anderson

Andover, Minnesota

Leah Michelle Bormann

Apple Valley, Minnesota

Patrick Allen Pridgen

Austin, Minnesota

Emily Faye Billings

Noah Christopher Maxfield

Blue Earth, Minnesota

Nicholas David Schonrock

Cologne, Minnesota

Valentina Noelle Sorensen

Delavan, Minnesota

Chante Marie Anderson

Dodge Center, Minnesota

Jordana Lynn Foote

Eden Prairie, Minnesota

Vaughn John Deinhart

Emmons, Minnesota

Shannon May Steinke

Excelsior, Minnesota

Fox Grant Leum

Lakeville, Minnesota

Austin David VanDeWiele

LeRoy, Minnesota

Terrye Jenanne Vikre

Marshall, Minnesota

Dylan Alexander Criquet Danielson

Medicine Lake, Minnesota

Thomas Donald Skoro

Myrtle, Minnesota

Amanda Lynn Rahn

New Richland, Minnesota

Hailey Marie Schuller

Plymouth, Minnesota

David Ochieng Wanjara

Redwood Falls, Minnesota

Thomas Paul Benson

Jacob Matthew Henjum

St. Clair, Minnesota

David Brian Loeffler

St. Paul, Minnesota

Danielle Elise Waite

Abdiaziz Abdulkadir Wako

W Concord, Minnesota

Emily Marie Brual

Woodbury, Minnesota

Brodie Ronald Wallace Paulson

Zumbrota, Minnesota

Kevin J. Nordquist

Excelsior Springs, Missouri

Sydney Nikole Shea

Greenfield, Missouri

Christopher L. Wilson

Kansas City, Missouri

Brandy Marie Witcraft

Albuquerque, New Mexico

William Roy Witt

Copley, Ohio

Edna Sue Angle

Augusta, Wisconsin

Alyssa Estelle Laxson

Osceola, Wisconsin

Sydney Rae Roush

Colac, Australia

Caitlin Jane Serle

Murrumba Downs, Australia

Liam James Taylor

Perth, Australia

Jarod Thomas Large

Julian Alfred-Benjamin Giustiniano

Sydney, Australia

Shane Kevin Kelleher

Telegraph Point, NSW, Australia

Kirrilly Audrey Hughes

Thornlands, Australia

Kyle J. Pike

Bruck, Austria

Katharina Josipovic

Canoas, Brazil

Pedro Henrique Giordani

Bogotá, Columbia

Julian Echeverri Spaggiari

Galway, Ireland

Cian Morley

Kamogawa, Japan

Maria Ishii

Saitama, Japan

Sae Oikawa

Tokyo, Japan

Takahiro Higuchi

Kingston, Jamaica

Timothi Maurice McMaster

Puebla, Mexico

Yeshuā Juarez

Tauranga, New Zealand

Rachel Kathryn Kontze

Cebu City, Philippines

Junn Reiner Tapere Comajig

Wishaw, Scotland

Kyle Burns

Johannesburg, South Africa

Aidan John de Boer

Birmingham, United Kingdom

Awais Abid

Bristol, United Kingdom

Lewis Mark Saunders

Doncaster, United Kingdom

Thomas James Humphreys

Preston, United Kingdom

Thomas Aubrey Cobham

Walton-On-Thames, United Kingdom

Jack Scott Woods

Ouagadougou, West Africa

Souleymane Salif Alahassan Seye