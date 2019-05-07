NIACC Recognized Over 825 Graduates at Commencement

During the North Iowa Area Community College (NIACC) Commencement Ceremony on Friday, May 3, over 825 graduates were recognized as earning nearly 980 Degrees, Diplomas and Certificates during the 2018-19 Academic Year. Several Honors and Awards were also presented.
NIACC’s Class of 2019 represents 14 countries, 10 states and 96 Iowa communities.
Alexander
Tori Lynn Ciaramitaro
Ashlynn Sue McCallum
Nadia Monique Peinke
Algona
Luke Gregory Arrowood
Anne Marie Buscher
Ciera Nicole Klein
Allison
Audrey Rose Albrecht
Addyson Renee Clark
Ames
Molly Jean Packer
Ankeny
Joel Abraham Eastin
Brendan Michael Hoy
Atlantic
Alec Lee Hayes
Belmond
Zachary D. Anderson
Zachary Douglas Andrews
Nathan Adam Been
Chanse Brady Berneman
Ashlyn Elise Buseman
Leopoldo Caballero
Daniel Curtis Chapman
Emma Jean Cox
Kylie Jo Cox
Madison Ann Crawford
Cheri Marie Halfpop
Michael David Jenison
Michael Alan Knapp
Kaytlynn Nancy Lee
Madelyn Paige Mason
Leo Robert Nelms
Jesse Henry Sallee
John Lee Steenblock
Alexandra Dawn Trager
Bondurant
Jessica Lee Altman
Connor Renee Gauch
Britt
Jennifer Alonso-Lopez
Zachary Clifford Clark
Haley Ann Halverson
Kristian D. Hammack
Paige Marie Helmers
Sydney Lynn Hudspeth
Chloe Kristine Lamoreux
Nicole Elizabeth Lampe
Bailee Elizabeth Joy Leerar
Nicholas Daniel Lemmon
Alyssa Ann Tegtmeyer
Allyson Rayne Units
Seth Tyler Weiland
Buffalo Center
Peter Robert Baker
McKhayla Marie Teal Paul
Nicholus Dean Price
Jessa Lynn Wirth
Carpenter
Emily R. DeBower
Lindsey Marie DeBower
Jayme Alan Van Sabben
Cedar Falls
Alexis Ann Sorenson
Charles City
Sarah Christine Ashley
Ashley Sheron Berry
Dominque Anthony Bill
Simon Ray Coleman
Shelby-Lyn Gayle Crane
Kelsi Elizabeth Crooks
Allyson Christina Effle
Megan Marie Fairholm
Angelia Christine Gurule
Lukas Robert Hillegas
Stephen Douglas Hunt
Tangela Marie Jensen
Ravyn Ann Knecht
Andrew Richard Koresh
Jocelyn Annette Lewis
Madison Emily Lievrouw
Sheila Ann Luckett
Jordan Kaylynn McKeag
Gloria Martin Nolt
Victoria Martin Nolt
Sydney Lynn North
Ashley Elizabeth Pahnisch
Kaitlyn Ann Pellymonter
Heather Lynn Reiher
Jennifer Jean Satrio
Jennifer Lee Schuttler
Megan Jade Staudt
Kennedi Lee Stewart
Savannah Marie Teamer
Dakota Dennis Vance
Isaac Christopher Wink
Sierra Jane-Marie Wyborny
Samantha Ann Zorzi
Clarion
Jennifer Jo Littlejohn
Samantha Renee Prime
Clarksville
Tanner Wedeking Gilbert
Brittney Sue Litterer
Clear Lake
Haley Marie Abbas
Joellen Ashley Andrade
Skylar Lee Andrea
Hannah Kjirsten Bartlett
Kelsey Leigh Beitel
Grayce Marie Coleman
Noah Christopher Copney
Amanda Lee Dahl
Grant Thomas Dieken
Braydon Scott Emerson
Autumn Grace Ragini Enabnit
Emily Nicole Endelman
Eric Daniel Faught
Rhys Jaden Glidden
Madison Eunice Gochanour
Eric Dennis Hahn
Ryan Lee Hall
Hailey Nicole Horner
Terri Sue Howlett
Mallory Leanne Keech
Travis R-L Kreamer
Aunna Marie Lau
Jason John Lucas
Erin Nicole Marshall
Mackenzie Marie Mattson
Bailey Ann Maulsby
Harper MaryAnn Mehman
Miranda Elizabeth Myers
Owen Lee Orr
Courtney Dawn Orte
Corrigan Michael Ouverson
Carson J Parker
Stephanie Rae Penning
Alicia Rene Perego
Mark M. Peterson
Jacob Ivan-Gerald Pingel
Austin Ronald Pitkin
Joshua Wayne Pokorney
Mackenzie Lea Rooney
Kaibrea Mikayla Schoning
Gregory Richard Southgate
Branden Hunter Starrett
David Devion Stephenson
Katelyn Grace Tofte
Tucker John Tusha
Ryan Steve Wandro
Abigail Sabine Wheatcraft
Gage Whitaker White
Corwith
Nicole LeAnn Genrich
Crystal Lake
Sequoyah Lynn Turnmeyer
Dallas Center
Connor Raymond-Joseph York
Decorah
Lauryn K. Eggert
Alexandra Marie Hable
Des Moines
Eric Stephen Chambers
Dougherty
Christina Marie Antal
Cailey Lynn Weaver
Dows
Kassidy Leigh State
Caleb Michael Sturgeon
Dumont
Morgyn Elizabeth Anderson
Lexis Jerilyn Kalkwarf
Katie Jo Peterson
Triston Dean Ufford
Benjamin Lee Winkowitsch
Eddyville
Gable R. Williamson
Eldora
Aaron Joseph Budweg
Blake Andrew Jones
Jamie Lea Kolthoff
Samantha Jo May
David Merlin Mitchell
Megan Lynn Mitchell
Joshua David Wolfs
Elma
Seth Karl Fox
Estherville
Melissa Jean Gjerde
Fenton
Elizabeth Ann Jensen
Kayla Sue Potratz
Amy Marie Ricke
Alex Lee Sauve
Fertile
Blaze Michael Andersen
Kaitlyn Jo Bruns
Caitlin Ciara Cunningham
Brittany Kay Rasmussen
Francesca Marie Wasicek
Marissa Lanae Westfall
Floyd
Sandra Céline Bontemps
Matthew Dennis Freund
Mikaela Diana Kreger
Stephanie Rae Mercer
Brandy Jean Nauman
Benjamin John Parcher
Sarah June Parcher
Emma Jean Staudt
Forest City
Makenzie Joy Brock
Brady Ruben Cantu
Brianna Kaylee Carlson
Hanna Marie Coppes
Christopher Duncan Craig
Carlo Dizon Fuentes
Larissa Kaye Ganseveld
Jenna Kay Gust
Amanda Kay Haugen
Devin Harris Johnson
Jeffrey Leonard Joseph
Brianna Renae Knapp
Andrew Victor Kuhn
Tanya Christine Olsen
Diana Mae Plagge
Benjamin R. Roisen
Ryan Steven Saarie
Madalyn Marie Schott
Samuel Paul Smith
Chandler Michael Thompson
Alyssa Joy Thoreson
Justin Everett Vāzquez
Fredericksburg
Katie LeeAnn Gilmour
Garner
Sadhna Rochelle Ades
Elexis Marie Carrison
Austin Bailey Case
Candie Janet Cueva
Kevin David Currier
Logan Duane Dalbeck
Katie Jeanne Froiland
Brianna Mary Gamerdinger
Michelle Lee Graff
Tricia Lynn Hall
Michelle Kathleen Jackson
Hannah Marie Kozisek
Maureen Rose Kozisek
Ryley John William Kozisek
Dylan William Mahlstedt
Brianna Rae McNeil
Megan Nicole Oetken
Caitlynn Ann Ostrem
Sadie Quinn Oulman
Bailee Mae Pitzenberger
Dustin Glenn Schlawin
Madison Rae Singley
Grady Michael Robert Umbarger
Tiara Joy Van Gerpen
Vicky Ann Westcott
Gilbert
Kamryn Lea Miller
Tate Irene Powers
Gilmore City
Jessica Kay King
Stacey Rae VerHelst
Goodell
Brylee Sue Halfpop
Grafton
Melanie D. Bistline
Carissa Lynn Blake
Jacob Randall Hyde
Derek James Jorgensen
Ryan Andrew Petersen
Greene
Amanda Jan Allan
Dylan Michael Clipperton
Sarah Jane Goodrich
Makayla Jean Hauser
Curtis Andrew Niedert Jr.
Kala Lynn Rose
Clay Robert Shultz
Mackenzie Jean Staudt
Dallas Bruns Michael Testroet
Samantha Jo Usher
Hampton
Parker Bowen Allen
Scott Buss
Camille Cavazos
Judah Charles Dean
Miranda Grace DeVries
Marie Andree Gonzalez
Ciara Anne Hansen
Ashlyn Rae Hanson
Kaitlyn Ashley Howrey
Zarek Jesse Mahler
Mikyla Zoe Marquard
Veronica Armenta Perez Martinez
Sydney Alexandra Meyer
Samuel Dean Mollenbeck
Cody James O’Donnell
Calista Lynn Polk
Olivia Grace Polk
Dianna Dawn Porzio
Kaylea Michelle Rew
Emma Kay Sackville
Eileen Jaqueline Solis
Crescencio Sosa Elivar
Ciara Marquise Spradlin
Paige Regina Springer
Caleigh Rae-Ann Sutter
Joshua Tello Calles
Hunter Jade Wilkinson
Hanlontown
Hailee Susanne Ausenhus
Cody Francis Bruns
Natasha Lynn Hadacek
Daniel Ray Hennigar
Michael Ray Orlowski
Katie Rose Van Cleve
Hubbard
Mercedes Mae Riley
Ionia
Stephanie Marie Pauley
Caleb Andrew Winters
Iowa Falls
Alexey Reed
Joice
Tracie L. Folkerts
Kelly Jo Hain
Myja Jo Johnson
Amanda Marie Poley
Tyler James Swenson
Hunter Dean Tritch
Kanawha
Brooklyn Renae Buren
Peyton Elizabeth Cook
Jonathan Ryan Hernandez
Amanda Nadine Howerton
Bethany Ann Langfitt
David Michael Wade
Kensett
Coleby Michael Bratrud
Lisa Ann Brevig
Katie Grace Garnas
Katie Mae Platts
Jasmyn Haley Schmidt
Emma Marie Walling
Dillon James Wilson
Eve Leona Yezek
Klemme
Cameron Parker Jackson
Angela Jean Janssen
Ashlee Marie McAtee
Katie Ann-Marie Emma Woiwood
Lake Mills
Adam Dean Bergo
Cole K. Bergo
Thomas Clair Canny
Dylan Michael Cavett
Abigail Grace Chose
Alex Edward Dahle
Jocelyn DeElda Dahle
Charles William Dugger
Parker Carl Eaton
Megan Sharlene Francis
Deanna Michelle Green
Lukas David Groe
Brianna Mae Holstad
Brittany-Ann Kathleen Kirschbaum
Darcy Lynn Kruger
Drae Alan Love
Kristin Elaine Manee
Emily Marie Rice
Sierra Marie Starkey
Kasey Lyn Wojahn
Lakota
Teresa Ann Price
Mary Lynn Steven
Latimer
Jesse Lucas Anderson
Jessica Jean Brooks
Maci Elizabeth Lohrbach
Tiffany Danielle Martinez
Liby Jo Murray
Tessa Joyce Podolan
Elizabeth Rodriguez
Leland
William Roy Kirschbaum, III
Little Cedar
Wesley Irwin Hardy
Manly
Lakyn Leahná Bacon
Robin Lin Bast
Dominique Cierra Bohl
Andrew Timothy Dawson
Heather Lynn Dawson
Elizabeth Rae Ebel
William Tristram Hillson
Dylan John Kisner
Christian Lynn Kleinow
Claire Elena McAllister
Sarah Nicole Miller
Savannah Mae Moore
Kathleen Ann O’Keefe
Emily Mae Overy
Carter Christopher Smith
Shanna Elizabeth Stoltenberg
Cory Allen Warburton
Marble Rock
Samuel John Dolan
Gary A. Kadera
Heather D. Kadera
Chase Garyalan Krueger
Andrew Clarence Schmitt
Mason City
Ashley Elizabeth Alert
Jalyn Drew Kinnan Alexander
Avery Elizabeth Allen
Maylee Renae Ariston
Amanda Kay Arreguin
Ashley Danielle Baer
Sydney Christine Baker
Krista Jean Barnish
Morgan Lynn Beals
Madison Kay Benson
Sierra Nicole Berding
Abby Ann Berg
Sarah Katherine Betz
Maria Mariscal Blackburn
Blazer James Blake
Carson David Blunt
Matthew Paul Bormann
Anthony Allen Boster
Sarah Nicole Bracht-Wagner
Annalise Emelie Brosdahl
Scottie May Brown
Sabrina Jo Burke
Danielle Porshea Burks
Bradley Alan Burns
Loida M. Burns
Sanita Cajic
Cyle Ray Calhoun
Scott Andrew James Caron
Trevor Allen Carr
Lucero Carrillo
Joni Louise Caspers
Rachel Elizabeth Cervantes
Ian Lee Chavez
Jill Nicole Christianson
Kaylee Ann Ciavarelli
Jaydon Lee Cobb
José Antonio Cornejo
Danielle Marie Crom
Michelle A. Crooks
Evan Nathaniel Dahlin
Megan Marie Dalluge
Emma Violet Ann Dannen
Megan Christine Dempsey
Katelyn Grace Dettman
Damien Reece Diaz
Skyler Dallas Dickinson
Thea Lynn Dickinson
Hunter Charles Dingman
Sarah Elizabeth Dodd
Parker Steven Dondlinger
Acacia Antoinette Downs
Seth R. Drumheller
Holly Claire Drzycimski
Julia Anne Dunlavey
Rose Marie Elliott
Weston Michael Engels
Chloe AnnMarie Featherston
Brandon Robert Finch
Benjamin Patrick Fitzgerald
Levi C. Follmuth
Steven Michael Follmuth
Ethan Delmar Lowell Foster
Seth Alan Clayton Foster
Joshua George Francis
Austin Martin Frank-Graves
Hayley Jo Lynn Fransen
Zoé Lynn Frascht
Gabrielle Paige Fridley
Kayla Michele Gangestad
Francesca Marie Garrett
Raymond Charles Garza
Alyssa Ashley Gentz
Shannon Ariel Gibbons
Jaidyn Marie Godfrey
Bailey Elise Graves
Wil James Gribben
Tracy Marie Grooters
Drake Alan Hadacek
Spencer James Hadacek
Nathan John Hanna
Tiffany LeAnne Hanson
Sharla Raye Held
Alisha Kay Herman
Hannah Elizabeth Hill
Hunter David Hill
Patrick Allen Hoffmann
Timothy Harold Hoffmann
Breanna Elizabeth May Holloway
Kaicey Sue Holmes
Mackenzie Rayane Horst
Julie Marie Hubacher
MacKenzie Rasháe Hughes
Lauren Madison Hugi
Chloe Jonell Ihlenfeldt
Rhonda Faye James
Joshua Dean Jasso
Gage Maurice Johnson
Ashley Nichole Jolly
Lyndsey Marie Kalvig
Mia Margaret Lillian Katter
Taylor Erin Klouse
Samuel John Knox
Caden Jay Koerber
Krystal Lynn Koster
Margaret Suzanne Kruse
Kyle Brandon Lang
Bryan Ronald Larson
Bryan J. Lathrop
Anna Katherine Lensing
Senai Miyan Lewerke
Elena Marie Lichman
Maddison Ann Loeckle
Morgan Kay Luecht
Sydney Anne Martin
John Arthur Matous
Matthew Lee McClemons
Kelsey Mae McCormick
Connor A. McLaughlin
Taylor Jo McLaughlin
Morgan Kathleen McManigal
Elizabeth Morgan Mennen
Kaylee Rose Meyer
Brooke Ellen Meyering
Rachel Loree Miller
Mercades Lynn Motz
Kristen Kathleen Muncy
Jennifer Ann Nelsen
Gregory Ogden Nicholas
Marlene Judith Jeanne Nickerson
Maddie Ann Niedermayer
Bailey Ann O’Banion
Vivian Nyakara Obwogi
Briana Michelle O’Daye
Stephen Topkin Ott
Christian Anthony Paloma
Teagan JoAnn Pals
Nicole Kaitlin Patrick
Kristen Renae Wagner Penn
Luke Martin Peterson
Josiah Philpott
Hunter James Pietig
Mirsada Pivic
Elizabeth Therese Platts
Ryan David Pope
Marisol Ana Ramirez
Stephanie Ann Rassett
Makayla Rose Retterath
Tyler James Richardson
Brandi Kay Riggan
Kyle Samuel Riker
Sherry Marie Ritter
Savanna Rose Roach
Taylor Elizabeth Ruby
Jessica Nicole Russell
Michael Patrick Ryan
Joseph Ray Sage
Grace Carolina Sanchez-Gannett
Maria Carol Schmidt
Samantha Kay Schmidtke
Jason James Scott
Kayla Desaray Seidel
Zachery P. Sencer
April Lynn Sitzmann
McGwire Jeffrey Skogen
Brendon Dean Smith
Rylie Jo Smith
Adrianna Christine Snyder
Olivia Kae Sorenson
Catlin Elizabeth Starr
Grace Jordan Steere
Zachary Thomas Stephenson
Stephanie Lynn Stroup
Aubrea Marie Thompson
Austin J. Thompson
Drew Jacob Tierney
Jill Mbah Fominyam Tifuh
Bobbi Jean Tilkes
Emily Nicole Till
Kayla Marie Till
Cassidy Renay Towell
Natasha Amber Troge
FaLicia Ann Tucker
Sara Rose Valen
Heather Ann VanderPloeg
Miguel Angel Vargas-Vazquez
Tyler Jordan Volkmer
Trinity C. Ward
Connor C. Washington
Samantha Jo Washington
Trey Lee Wiegmann
Carson Trey Williams
Kenniesha Kadia Williams Anderson
Jordan Rayne Wilson
Jacie KayAnn Wise
Mackenzie Rae Wood
Jacob Tyler Worman
Mary Claire Kathleen Wunderlich
Brittany Ann Wurtzel
Sarah Yacoub
Kyle Stephen Younker
Justin Dean Zeigler
Britney Danielle Zeller
Mc Intire
Blake C. Adams
Meservey
Jordan Joseph Robert Clark
Milo
Kaci Lynn Sherwood
Mitchell
Noah Layton Hollister
Mt. Pleasant
Zachary Aaron Ruckdashel
Mt. Vernon
Nick Goodrich
Nashua
Jewel Marie Gipple
Kathleen Danielle Hinz
Kevin H. Hinz
Aubrey Christina Olson
New Hampton
Kenyata Barron
Kristina Marie Keigley
Abbey Lee Knowlton
Kaitlyn Weaver Shirk
Dylan Allen Steinlage
New Hartford
Emma Lucille Eden
Nora Springs
Savanna Ann Diesburg
Morgan Elizabeth Dutka
Kalen Dean Eastman
Colton James Fink
Melissa Lynn Gaul
JC Allen Houdek
Morgan Kay Kelley
Samantha Ann Kramm
Tammi Lynn Kuhlers
Sadye Alexis Marker
Jacob Preston Mathers
Taylor Marie McEachran
McKanzi Nicole McKibben
Shane M. Myers
Jonathan Dean Opkis
Tessa Marie Overturf
Hannah Elizabeth Wagner
Caleb Jon Wolff-Sonberg
Rachel Leanne Wyborny
Northwood
Marcus Timothy Brandt
Cutter David Bruce
Chasity Rose Christensen
Mackenzie Paige Davis
Little Joe Duron
Madison Rae Eilertson
Bethany Anna Gentz
Shelby Nicole Hagen
Mackenzie LaRae Hakes
Scott Thomas Hengesteg
Brooke Marie Hoeppner
Molly Grace Hunchis
Hunter Julson
Kya Savanna Krachmer
Misty Rose Miranda
Sully Christian Reyerson
Laney Mae Ryks
Gavin Lee Varner
Areli Isabel Zamudio
Oelwein
Ashley Lyn Tuecke
Orchard
Nickolaus Steven Chambers
Osage
Nathen Michael Adams
Kristine Lee Bates
Kyle Steven Berge
Ashlynn Jo Brock
Skyler James Buss
Brooke Mildred Carlson
Hailey Sue Carlson
Klaire Josephine Chisholm
Noralba Cibrian Peña
Jacy Marie Hovde
Lexy Jo Hovde
Jack A. Huebsch
Caitlin Marie Jensen
Corin Elizabeth Johanns
Alexandra Rebecca Johnson
Andrea Nicholle Johnson
Noah Mark Krabbe
Annmari Lucy Milbrandt
McKenzie Ann Mohl
Hanna Rae Mullenbach
Hunter Samuel Noordhoek
Trevor Merlin Olson
Clayton James Palmer
Jacob Arthur Potter
David Samuel Rader
Zachary Elmer Roalfs
Lucas John Rogers
George Michael Schorg
Kelsi Ann Scribner
Casey Ryan Shaw
Rebecca Lynn Shaw
Isaac Harold David Shultz
Kalia Rae Strickler
Elizabeth Marie Valasek
Sabree Grace Wagner
Ellen Marie Witt
Plainfield
Chainee Kay Iriarte
Plymouth
Alexander Wyatt Hackett
Lydia Ruth Jones
Nicholas Dean Navratil
Rake
Cameron James Roth
Readlyn
Lakin Nicole Joerger
Reinbeck
Carley Rae Crozier
Riceville
Boe Daniel Adams
Thomas Kenneth Bauer
Cambria Jo Berentsen
Natasha Ann Duryee
Hunter Michael Geerts
Nicholas Clinton Jensen
Taylor Nicole Kraft
Katie Ann Mayer
Kaleb Thomas Tweite
Riverside
Chase William Rath
Rockford
Ryan August Bartling
Logan Mitchel Coyle
Sydney Taylor Fullerton
Theresa Janet Maxine Jones
Lindsay Sue Mason
Sheena Lea Petersen
Amber Lee Staudt
Chloe Amilaine Thompson
Zachary Lee Walker
Cody Lee Weiner
Rockwell
Taylor Ann Kirschbaum
Kylie Elisabeth Laudner
Zachary Ryan Laudner
Cecilia Grace Novotney
Dawson James Zeitler
Rudd
Darielle Marie Hudspeth
Sheffield
Jarel Jared Arbegast
Raegan Alexa Arbegast
Carley Sue Ballhagen
Shelby Jean Ballhagen
Alyssa Ann Barkema
Ryan Charles Dannen
Ylani Cruz Guerrero
Rebecca Rae Hopes
Kelli Jane Lage
Jacob John Nierengarten
Erika Paige Perkins
Keanna Jean Peterson
Grace Elizabeth Shreckengost
Erika Darlene Wogen
Kayla Jo Worley
Sigourney
Tyler Lee Crawford
Sioux City
Douglas Scott Steinhoff
St. Ansgar
Benjamin Paul Boerjan
Megan Lee Adams
Levi J. Alder
Savannah Jo Benttine
Brodie Halsey Bruce
Paige Kathryn Brumm
Hunter Jon Evans
Jolene Ann Hansen
Grace Marie Heimer
Jacob Michael Hemann
Kaitlyn Elizabeth Hemann
Chelsey Rae Huisman
Mikaela Ann Jahr
Daria Johanna Jorgensen
Brianna Lynn Lowe
Jared Gene Mayer
Jessica Lynn Meier
Justin Tayler Okland
Mackenna Ruby Pannhoff
John Dale Patterson
Alyssa Ann Powers
Colin James Salz
Bethany Ann Smillie
Katelyn April Squier
Domonic Max Steele
Daniel Mark Wilbur
Stacyville
Keith Adrian Adams
Devan Patrick Hackenmiller
Emily Alexis Hemann
Alexis Kathryn Meek
Thompson
Reece Daniel Larson
Thornton
Amanda Jo Janeka
Christopher Lee McDowell
Lauren Frances Moore
Tiffin
Quinn Murphy
Underwood
Jasmin Sue Benedict
Ventura
Gerard Faton
Wadena
Denise Sue Thompson
Waterloo
Tahya Ann Campbell
Mark Adrian Cleope
Adriane LeAnn Cole
Wesley
Sydney Jo Dornbier
West Des Moines
Ashley LeAnn Johnson
Wilton
Evan Matthew Reifert
Woden
Natalie Ann Wood-Wiebke
Tuckerman, Arkansas
Matthew Henry Carter
Chandler, Arizona
Alyssa Monay Singleton
Homestead, Florida
Arie David Reyes
Miami, Florida
Bianca Chanel Griffin
Naples, Florida
Orrington Olando Hamilton
Chicago, Illinois
Ashani Kenyatta Thornton
Lake in the Hills, Illinois
Kaitlyn Jennifer Carlson
Northbrook, Illinois
Michael Kyumin Oh
Rockton, Illinois
Tyler Dennis DeMoss
Westchester, Illinois
Jacob Matthew Hansen
Baltimore, Maryland
Dashawn Jemel Wyatt
Adams, Minnesota
Jeremy Robert Heller
Albert Lea, Minnesota
Bryce Daniel Fink
Courtney Lynn Kotzenmacher
Alden, Minnesota
Zachary Lee Anderson
Andover, Minnesota
Leah Michelle Bormann
Apple Valley, Minnesota
Patrick Allen Pridgen
Austin, Minnesota
Emily Faye Billings
Noah Christopher Maxfield
Blue Earth, Minnesota
Nicholas David Schonrock
Cologne, Minnesota
Valentina Noelle Sorensen
Delavan, Minnesota
Chante Marie Anderson
Dodge Center, Minnesota
Jordana Lynn Foote
Eden Prairie, Minnesota
Vaughn John Deinhart
Emmons, Minnesota
Shannon May Steinke
Excelsior, Minnesota
Fox Grant Leum
Lakeville, Minnesota
Austin David VanDeWiele
LeRoy, Minnesota
Terrye Jenanne Vikre
Marshall, Minnesota
Dylan Alexander Criquet Danielson
Medicine Lake, Minnesota
Thomas Donald Skoro
Myrtle, Minnesota
Amanda Lynn Rahn
New Richland, Minnesota
Hailey Marie Schuller
Plymouth, Minnesota
David Ochieng Wanjara
Redwood Falls, Minnesota
Thomas Paul Benson
Jacob Matthew Henjum
St. Clair, Minnesota
David Brian Loeffler
St. Paul, Minnesota
Danielle Elise Waite
Abdiaziz Abdulkadir Wako
W Concord, Minnesota
Emily Marie Brual
Woodbury, Minnesota
Brodie Ronald Wallace Paulson
Zumbrota, Minnesota
Kevin J. Nordquist
Excelsior Springs, Missouri
Sydney Nikole Shea
Greenfield, Missouri
Christopher L. Wilson
Kansas City, Missouri
Brandy Marie Witcraft
Albuquerque, New Mexico
William Roy Witt
Copley, Ohio
Edna Sue Angle
Augusta, Wisconsin
Alyssa Estelle Laxson
Osceola, Wisconsin
Sydney Rae Roush
Colac, Australia
Caitlin Jane Serle
Murrumba Downs, Australia
Liam James Taylor
Perth, Australia
Jarod Thomas Large
Julian Alfred-Benjamin Giustiniano
Sydney, Australia
Shane Kevin Kelleher
Telegraph Point, NSW, Australia
Kirrilly Audrey Hughes
Thornlands, Australia
Kyle J. Pike
Bruck, Austria
Katharina Josipovic
Canoas, Brazil
Pedro Henrique Giordani
Bogotá, Columbia
Julian Echeverri Spaggiari
Galway, Ireland
Cian Morley
Kamogawa, Japan
Maria Ishii
Saitama, Japan
Sae Oikawa
Tokyo, Japan
Takahiro Higuchi
Kingston, Jamaica
Timothi Maurice McMaster
Puebla, Mexico
Yeshuā Juarez
Tauranga, New Zealand
Rachel Kathryn Kontze
Cebu City, Philippines
Junn Reiner Tapere Comajig
Wishaw, Scotland
Kyle Burns
Johannesburg, South Africa
Aidan John de Boer
Birmingham, United Kingdom
Awais Abid
Bristol, United Kingdom
Lewis Mark Saunders
Doncaster, United Kingdom
Thomas James Humphreys
Preston, United Kingdom
Thomas Aubrey Cobham
Walton-On-Thames, United Kingdom
Jack Scott Woods
Ouagadougou, West Africa
Souleymane Salif Alahassan Seye