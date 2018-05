GRADUATION SUNDAY: Garner-Hayfield-Ventura Graduates Ninety One Today

The Garner-Hayfield-Ventura Community School District will hold its Commencement Exercises today beginning at 1:30pm. The Class of 2018 class colors are red and black. The class motto is, The higher we climb, the better the view.”

Here are the graduating members of the Class of 2018.

Jonah Barrett Albertson

Cade Joseph Bamrick

Taylor Dick Barkema

Andrew Paul Baumgard

Taylor Ellen Bell

Breanna Marie Billings

Taylor Dawn Boggs

Brooklyn Victoria Brown

Connor Timothy Burke

Ray Lincoln Cataldo

Jarod Grant Christie

Simon Paul Clarac

Deserae Mae Clevenger

Cassandra Jo Davis

Maria Jazmin Ivette Devora Gonzalez

Spencer John Duregger

Summer Amelia Eenhuis

Tenia Shaquetta Chavon Flowers

Spencer Tre Formanek

Bailee Renee Frayne

Bailee Ann Galkin

Taylor Dawn Gerdes

Lacey Desiree Graham

Karson Alec Grimm

Kelsey Ann Grimm

Samantha Jo Hall

Blaine Richard Hanson

Makenzie Nicole Harms

Josilynn Christine Hasler

Matthew August Heinemann

Jillian Jo Heitland

Teak Grace Hennings

Braden Dean Hess

Adyson Nicole Hook

Emily Ann Howke

Trevor Blayne Hrubes

Jake Thomas Hueneman

John Stanley Hulbert, II

Nicholas Michael Joynt

Abigale Rose Kale

Connor Stephen Kiss

Tyler Allen Kumsher

Hannah Grace Larson

Jon Neal Loeschen

Bailey Collin Lunsford

Kaylee Marie Mahlstedt

Ashley Rachael Markla

Alex Joseph Mary

Tryston James McKenna

Amidy Riveira Rose Mego

Leah Annmarie Meinders

Anthony Phillip Meyering

Ryan Carl Meyers

Daniela Lee Milan

Seth Karsjens Miller

Tehya Jo Mitchell

Chase Maverick Monson

Ethan Nicholas Nelson

Ian Aaron Nelson

Derek Ross Neuberger

Tyler William Obermann

Bryce James Olson

Kaylee Rae Parris

Alejandro Antonio Perez

Dylan Tyler Perkins

Star Le'Anne Pralle

Jade Levi Pringnitz

Paige Kristy Rasmuson

Cherrice Nichole Risius

Helen Elaine Rockwell

Colton Charles Schroeder

Alaina Nicole Scott

Anthony Vincent James Sherwood, Jr.

Jadan James Smith

Rachel Suzanne Sokol

Sarah Marie Sperr

Alex David Stadtlander

Madison Rayne Taft

Mattilynn Myrie Ulven

Jack Larry Van Dusseldorp

Jacqueline Grace Van Oort

Harley Danielle Vorland

Benjamin Mark Waddingham

Hannah Jo Wellik

Morgan May-Elizabeth Westendorf

Emma Marie Whelan

Dane Lewis Whipple

Tyler Curtis Wilson

Reva Lee Louise Winkelman

Alexis Marie Wirtz

Laurel Abraxas Woody