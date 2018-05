GRADUATION SUNDAY: Forest City High School Graduates 96 Seniors

Forest City High School will graduate 96 seniors today in a ceremony that begins at 2pm at the school. The class motto is “Behind you, all the memories. Before you, all your dreams. Around you, all who love you. Within you, all you need.” The class colors are red and white. The class flower is a red rose with silver tips.

The graduating class of 2018 includes:

Jaden Alamysa

Cameron Anderson

Cole Anderson

Hannah Anderson

Mary Jo Baker

Jacob Balsley

Danica Bang

Alexis Baumgartner

Jesse Brock

Drew Brown

Noah Brown

Matthew Bruns

Becky Bruns

Timothy Buck

Hannah Buffington

Laura Buffington

Fernanda Corral

Nathaniel Diekhuis

Brea Dillavou

Nick Engebretson

Mikaela Faught

Alec Fett

Brandon Finch

Thone Golwitzer

Elizabeth Gorsett

Tanner Greenwood

Madison Hansen

Marissa Heckes

Riley Henken

Morgan Hobbs

Shayne Hoeft

Tana Hopkins

Grady Hovenga

GT Howd

Jordyn Humphrey

Thomas Ibarra

Easton Jacobs

Dylan Jenkins

Chris Jermeland

Jaxson Jones

Johanna Juveland

Josiah Kleveland

Madison Kleveland

Phoebe Kozitza

Kaitlyn Krones

Caidyn Kruse

Josef Kudej

Haley Lappe

Evan Larson

Spenser Larsen

Carena Lechuga

Zachary Lehmann

Cam Lowry

Chato Malone

Maria Estrella Mata Zamago

Spenser McClement

William McCloskey

Callie McQuown

Jenna Miller

Zachary Miller

Kwan Muangjaila

Cassandra Munson

Stephanie Nettleton

Michael Nielsen

Roseann Ocompo

Paul Olson

Zach Pardoe

Joey Paulson

Sydney Pederson

Matthew Petersen

Kimmie Peterson

Samuel Redinger

Roberto Reyes

Jana Robson

Ryan Saarie

Madeline Sarasio Meyer

Diana Schinzel

Becca Seglem

Jessie Sage

David Shipman

Emily Sichanthongthip

Hannah Siddell

Samuel Snyder

Wyatt Steffesen

Caleb Stevens

Carter Stevens

Chance Stohr

Jacob Tendall

Ryan Theel

Jarred Thompson

Ethan Torkelson

Matthew Tweed

Shaden Tweeten

Makayla Vogt

Francesca Wasicek

Jacob Welton

Cassandra Williams

Summer Wilson