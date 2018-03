Area Class 1A Football Schedules 2018 and 2019

Here are the area Class 1A football schedules for 2018 and 2019 as released by the Iowa High School Athletic Association:

Lake Mills 2018 Schedule: 08/24 @Newman Catholic, Mason City 08/31 @West Fork, Sheffield 09/07 Bishop Garrigan, Algona 09/14 @North Union 09/21 Sumner-Fredericksburg 09/28 @North Butler 10/05 Aplington-Parkersburg 10/12 Osage 10/19 @Denver 2019 Schedule: 08/30 Newman Catholic, Mason City 09/06 West Fork, Sheffield 09/13 @Bishop Garrigan, Algona 09/20 North Union 09/27 @Sumner-Fredericksburg 10/04 North Butler 10/11 @Aplington-Parkersburg 10/18 @Osage 10/25 Denver

North Butler 2018 Schedule: 08/24 @Nashua-Plainfield 08/31 Central Springs 09/07 Dike-New Hartford 09/14 @Belmond-Klemme 09/21 @Aplington-Parkersburg 09/28 Lake Mills 10/05 @Osage 10/12 Denver 10/19 @Sumner-Fredericksburg 2019 Schedule: 08/30 Nashua-Plainfield 09/06 @Central Springs 09/13 @Dike-New Hartford 09/20 Belmond-Klemme 09/27 Aplington-Parkersburg 10/04 @Lake Mills 10/11 Osage 10/18 @Denver 10/25 Sumner-Fredericksburg

Osage 2018 Schedule: 08/24 Clear Lake 08/31 @Saint Ansgar 09/07 West Hancock, Britt 09/14 @Garner-Hayfield-Ventura 09/21 Denver 09/28 @Sumner-Fredericksburg 10/05 North Butler 10/12 @Lake Mills 10/19 @Aplington-Parkersburg 2019 Schedule: 08/30 @Clear Lake 09/06 Saint Ansgar 09/13 @West Hancock, Britt 09/20 Garner-Hayfield-Ventura 09/27 @Denver 10/04 Sumner-Fredericksburg 10/11 @North Butler 10/18 Lake Mills 10/25 Aplington-Parkersburg