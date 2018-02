2A State Wrestling Quarterfinals

Quarterfinal Round



106 Colby Lillegard Bondurant-Farrar over Sam Nelson Clear Lake Fall 2:53

113 Andrew Flora ADM over Joe Sullivan Osage 8-2

113 Nathaniel Genobana Centerville over Remington Hanson Clarion-Goldfield-Dows Fall 5:45

126 Eric Faught Clear Lake over John Crowley Tipton 8-2

145 Tanner Abbas Clarion-Goldfield-Dows over Mitchel Swank Creston-OM 3-2

160 Zach Williams Osage over Connor Pellett Atlantic-CAM Fall 1:42

170 Tristan Hansmeier Waukon over Carson Devine Algona Fall 3:15

285 Spencer Trenary CGD over Blake Sevier Creston-OM Fall 0:33

Consolation Round

106 Keaton Zeimet Central Dewitt over Sam Nelson Clear Lake Fall 1:08

113 Brock Beck Grinnell over Joe Sullivan Osage 5-0

113 Ryan Clark Mount Vernon over Remington Hanson Clarion-Goldfield-Dows Fall 1:54

120 Zeb Gnida Solon over Joe Jacobs Osage Fall 1:56

132 Chase McLaren Atlantic-CAM over Brody Roll Osage Fall 1:42

138 Cam Rice Columbus/WMU over Reed Abbas Clarion-Goldfield-Dows Fall 2:58

195 Kade Hambly Clear Lake over Reldon Miller Gilbert Major Decision 10-2