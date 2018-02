1A State Wrestling Semifinals

Semifinals

120 Daniel Meeker Wapello over Tyler Helgeson Lake Mills 10-0

126 Cobe Siebrecht Lisbon over Jacob McBride Newman Catholic 10-3

170 Gabe Pauley AHST over Chase McCleish Newman Catholic 10-5

182 Logan Schumacher Martensdale St. Mary’s over Zach Ryg Central Springs 8-1

195 Tanner Sloan Alburnett over Gabe Irons Lake Mills 11-0

195 Hunter DeJong Sioux Center over Hunter Hagen West Hancock 11-7

220 Cam Fulcher Hudson over Zack Santee Central Springs 3-2

285 Brian Sadler Jesup over Cameron Beminio Belmond-Klemme Fall 3:23

3rd Round Consolations

106 Brooks Meyer Denver over Jack Ramaker Lake Mills Fall 0:30

160 Cameron Rasing Rockford over Luke Jones Central Decatur 10-3

170 Cael Krueger Denver over Brandon Trees North Butler-Clarksville 5-2

182 Tucker Kroeze Belmond-Klemme over Carter Murray Graettinger-Terrill/Ruthven-Ayrshire 11-6