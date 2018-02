2A State Wrestling Results Opening Round

Opening Round

106 Kolten Crawford Union over Tyler Stein Clarion-Goldfield-Dows 2-1

106 Benjamin Schmitz Kuemper Catholic over Averee Abben Osage 9-6

106 Sam Nelson Clear Lake over Johnathon Erp Red Oak Technical Fall 15-0 5:56

113 Joe Sullivan Osage over Grifen Molle West Burlington Notre Dame Fall 3:39

113 Remington Hanson Clarion-Goldfield-Dows over Kaden Bolton Creston-OM 9-2

120 Jack Thomsen Union over Joe Jacobs Technical Fall 20-3 4:17

120 Aden Reeves Albia over Keaton Wilson Clarion-Goldfield-Dows Fall 1:42

126 Eric Faught Clear Lake 48-0 vs. Hunter Pfantz West Marshall 39-6 Major Decision 13-0

132 Brady Fritz South Tama over Brody Roll Osage Fall 2:24

138 Easton Graff Sergeant Bluff over Reed Abbas Clarion-Goldfield-Dows Major Decision 12-0

145 Tanner Abbas CGD over Tiger Terpstra Centerville Fall 5:28

145 Austin Rozeboom Boyden-Hull/Rock Valley over Spencer Mooberry Osage Fall 1:47

160 Zach Williams Osage over Kole Kreinbring Assumption, Davenport 4-2

170 Carson Devine Algona over Coby Meyer Knoxville 3-1

195 Ben Mason Albia over Kade Hambly Clear Lake 6-2

285 Spencer Trenary CGD over Brendon Lunsford Fairfield Fall 2:28

Consolation Round

106 Keaton Zeimet Central DeWitt over Tyler Stein Clarion-Goldfield-Dows Fall 0:31

106 Landon Fenton PCM over Averee Abben Osage Fall 1:45

120 Joe Jacobs Osage over Keaton Wilson Clarion-Goldfield-Dows 10-2

132 Brody Roll Osage over Luke Radeke Vinton-Shellsburg 8-7

138 Reed Abbas Clarion-Goldfield-Dows over Andy Brokaw Solon 31-22 Fall 1:39

145 Scott Betterton Vinton-Shellsburg over Spencer Mooberry Osage 6-4

152 Caleb Swalla Van Meter/Earlham over Jared Shaw Garner-Hayfield-Ventura 11-1

195 Kade Hambly Clear Lake over Andy Lillegraven Decorah Fall 5:41